Tüm Zamanların En Çok Satan PlayStation Oyunları Açıklandı

PlayStation'ın oldukça uzun bir geçmişi var. Japonya'da piyasaya sürüldüğü yıl da dahil olmak üzere oyun dünyasına 31 yıl önce girdi. Bu zamana kadar çeşitli PlayStation versiyonlarında sayısız video oyunu oynandı ancak tüm zamanların en çok satan PlayStation oyunları listesinin başında sadece 12 yıllık bir oyun yer aldı.

Tüm Zamanların En Çok Satan PlayStation Oyunları Neler?

Circana'nın verilerine göre şimdiye kadar en çok satan PlayStation oyunlarının başında ilk olarak 2013 yılında piyasaya sürülen Grand Theft Auto V bulunuyor. Onu ise 2009 yılında piyasaya sürülen ve bugün hâlâ çok sayıda oyuncu tarafından oynanan Minecraft takip ediyor.

Listenin üçüncü oyunu yine Grand Theft Auto V'in geliştiricisi Rockstar Games'e ait. GTA 5'ten farklı olarak modern dünyada değil, Vahşi Batı'ya götüren oyun geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenmiş görünüyor. Şaşırtıcı bir şekilde onu da başka bir Rockstar Games oyunu olan Grand Theft Auto: San Andreas izleyerek dördüncü sıraya yerleşiyor.

Rockstar Games'in listedeki hâkimiyeti bunlarla sınırlı değil ancak geliştiricinin bir sonraki en çok satan oyununa kadar biraz ara veriyoruz ve tüm zamanların en popüler savaş oyunlarından biri olan Call of Duty: Modern Warfare'e (2019) gidiyoruz. Beşinci sırada yer alan Modern Warfare'den sonra bizi altıncı sıradaki Marvel's Spider-Man karşılıyor.

Marvel's Spider-Man'den sonra Call of Duty'nin sırasıyla yedinci ve sekizinci sıraya yerleşmiş Black Ops III, Black Ops: Cold War oyunlarını görüyoruz. Bu oyunların ardından tekrardan Grand Theft Auto serisine dönüyoruz. Tommy Vercetti'nin hikâyesine odaklanan oyun, dokuzuncu sıradaki konumu ile Call of Duty oyunlarının arasına giriyor.

Vice City'den sonra Call of Duty: Modern Warfare II (2022) ve Call of Duty: Black Ops 6, sırasıyla 10. ve 11. sıradaki yerini alıyor. 12. sırada ise Marvel's Spider-Man: Miles Morales'i görüyoruz. Onu da bir kıyamet sonrası oyunundan çok daha fazlasını sunan The Last of Us izliyor.

The Last of Us sonrasında art arda üç Call of Duty oyunu sıralanana kadar God of War (2018), The Elder Scrolls V: Skyrim, Call of Duty: Black Ops ve Tom Clancy's Rainbow Six Siege oyunları geliyor. Bunlardan sonra ise Call of Duty: Black Ops II, Call of Duty: WWII, Call of Duty: Black Ops 4 oyunları ile listeyi sonlandırıyoruz.