Çok Sevilen Oyunlarda %90'a Varan İndirim! Fırsatı Kaçırmayın

PlayStation mağazasında Kasım Tasarrufları kampanyası başladı. Bununla birlikte açık dünyadan yarışa kadar çeşitli türlede çok sayıda oyun indirime girdi. Bunlar arasında Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Need for Speed Heat Deluxe Edition ve Watch Dogs 2 Deluxe Edition dahil çok sayıda oyun bulunuyor.

PlayStation'da Kasım Tasarrufları Kampanyası Başladı

Ubisoft tarafından geliştirilen Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, PlayStation mağazasında yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi TPS oyunları arasında yer alan yapım 469 TL yerine 46,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 22 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.

Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Need for Speed Heat'ın Deluxe sürümü yüzde 90 oranında indriime girdi. Electronic Arts tarafından 2019 yılının kasım ayında piyasaya sürülen oyunun fiyatı 3.899 TL'den 389,90 TL'ye düştü. Ghost Games tarafından geliştirilen oyun 72 Metacritic puanına sahip.

Ubisoft tarafından geliştirilen Watch Dogs 2'nin Deluxe sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 2.099 TL yerine 209,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. San Francisco'da geçen başarılı oyunda Marcus isimli bir hackerı kontrol ediyoruz.

Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg. Edition Paketi yüzde 90 oranında indirime girdi. Bu paket 3.499 TL yerine 349,90 TL'ye satılıyor. Yüzde 90 oranında indirime giren Sniper Ghost Warrior Contracts 2 1.399 TL'den 139,90 TL'ye düştü. CI Games tarafından geliştirilen keskin nişancı oyunu 2021 yılında piyasaya sürüldü.

PlayStation Mağazasında İndirime Giren Oyunlar