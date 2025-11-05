Çok Sevilen Oyunlarda %90'a Varan İndirim! Fırsatı Kaçırmayın
PlayStation mağazasında başlayan Kasım Tasarrufları kampanyası ile birlikte çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte kampanyaya dair ayrıntılar!
PlayStation mağazasında Kasım Tasarrufları kampanyası başladı. Bununla birlikte açık dünyadan yarışa kadar çeşitli türlede çok sayıda oyun indirime girdi. Bunlar arasında Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Need for Speed Heat Deluxe Edition ve Watch Dogs 2 Deluxe Edition dahil çok sayıda oyun bulunuyor.
PlayStation'da Kasım Tasarrufları Kampanyası Başladı
Ubisoft tarafından geliştirilen Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, PlayStation mağazasında yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi TPS oyunları arasında yer alan yapım 469 TL yerine 46,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 22 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.
Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Need for Speed Heat'ın Deluxe sürümü yüzde 90 oranında indriime girdi. Electronic Arts tarafından 2019 yılının kasım ayında piyasaya sürülen oyunun fiyatı 3.899 TL'den 389,90 TL'ye düştü. Ghost Games tarafından geliştirilen oyun 72 Metacritic puanına sahip.
Ubisoft tarafından geliştirilen Watch Dogs 2'nin Deluxe sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 2.099 TL yerine 209,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. San Francisco'da geçen başarılı oyunda Marcus isimli bir hackerı kontrol ediyoruz.
Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg. Edition Paketi yüzde 90 oranında indirime girdi. Bu paket 3.499 TL yerine 349,90 TL'ye satılıyor. Yüzde 90 oranında indirime giren Sniper Ghost Warrior Contracts 2 1.399 TL'den 139,90 TL'ye düştü. CI Games tarafından geliştirilen keskin nişancı oyunu 2021 yılında piyasaya sürüldü.
PlayStation Mağazasında İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
|469 TL
|46,90 TL
|%90
|Need for Speed Heat Deluxe Edition
|3.899 TL
|389,90 TL
|%90
|Watch Dogs 2 Deluxe Edition
|2.099 TL
|209,90 TL
|%90
|Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg. Edition Paketi
|3.499 TL
|349,90 TL
|%90
|Sniper Ghost Warrior Contracts 2
|1.399 TL
|139,90 TL
|%90
|Sleeping Dogs Definitive Edition
|1.049 TL
|178,33 TL
|%83
|Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Complete Edition
|680,34 TL
|102,05 TL
|%85
|Tomb Raider: Definitive Edition
|849 TL
|169,80 TL
|%80
|A Way Out
|1.049 TL
|209,80 TL
|%80
|Cyberpunk 2077
|2.799 TL
|1.259,55 TL
|%55
|The Witcher 3: Wild Hunt
|254 TL
|50,80 TL
|%80
|Far Cry Primal
|1.399 TL
|209,85 TL
|%85
|Alien: Isolation
|1.199 TL
|299,75 TL
|%75
|Assassin's Creed Syndicate
|1.749 TL
|262,35 TL
|%85
|Resident Evil 2 Deluxe Edition
|1.749 TL
|437,25 TL
|%75
|The Evil Within
|699 TL
|174,75 TL
|%75