EA SPORTS FC 26, GTA 5, RDR 2 ve Dahası! Popüler Oyunlar Ucuzladı

PlayStation konsolların dijital oyun mağazası PlayStation Store'da dikkat çekici yeni bir kampanya başladı. Fırsat Çılgınlığı adlı bu etkinlik ile birlikte EA SPORTS FC 26, Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi popüler yapımlar da düşük fiyatla buluştu. İşte indirime giren oyunlar!

PlayStation Store'da Fırsat Çılgınlığı İndirimleri Başladı

PlayStation Store'da başlayan Fırsat Çılgınlığı indirimleri 12 Mart 2026'ya kadar devam edecek. Bu tarihe kadar birçok sevilen yapım, indirimli fiyatla satılacak. Eğer PlayStation konsola sahipseniz ve fiyatların düşmesini bekliyorsanız, şu anda tam sırası olabilir.

Kampanya sırasında öne çıkan oyunlardan EA SPORTS FC 26 TOTY Sürümü, 3 bin 600 TL'den bin 80 TL'ye düştü. Yüzde 70 indirime giren oyun, bir futbol simülasyonu deneyimi sunuyor. Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteği de olan yapımda Türkçe spikerler de bulunuyor. Dilimizi seslendirenler ise Özkan Öztürk ve Ertem Şener.

En iyi açık dünya oyunlarından GTA 5 de yüzde 67 indirimle 2 bin 99 TL'den 692,67 TL'ye düştü. Rockstar Games tarafından geliştirilen oyunda üç ana karakter olan Michael, Trevor ve Franklin arasında geçiş yaparak sürükleyici bir hikâyeyi deneyimliyoruz. Bununla birlikte açık dünyada özgürce gezinebiliyorken hırsızlık ve taksicilik gibi aktiviteler de yapabilmek mümkün.

Öte taraftan 2023'te piyasaya sürülen Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm de yüzde 85 indirimle listede. Normalde 3 bin 899 TL'ye satılan oyun, indirim sayesinde 584,85 TL'ye satın alınabilir. Hogwarts Legacy, oyuncuları 1800’lü yılların sonlarında geçen büyülü bir dünyaya götürüyor. Kendi büyücünüzü oluşturduğunuz oyunda büyücülük eğitimi alırken yeni büyüler öğreniyor ve görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz.

Kendi hayvanat bahçemizi kurup yönettiğimiz Planet Zoo ise bin 749 TL yerine 699,60 TL'ye satılıyor. Yüzde 60 indirime giren oyunda bir yandan ziyaretçileri memnun etmeye çalışırken, diğer yandan da hayvanat bahçemizi büyütmeye çalışıyoruz.

Bu arada Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition, Forza Horizon 5 Deluxe Edition, Grounded, Dying Light: The Beast Deluxe Edition ve Sniper Elite: Resistance de PlayStation Store'da indrime giren oyunlar arasında. Fiyat listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimli fiyatları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.