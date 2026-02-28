EA SPORTS FC 26, GTA 5, RDR 2 ve Dahası! Popüler Oyunlar Ucuzladı
PlayStation Store'da Fırsat Çılgınlığı indirimleri başladı. Kampanyayla birlikte birçok popüler yapımın fiyatı düştü. İşte indirime giren oyunlar...
⚡ Önemli Bilgiler
- PlayStation Store'da Fırsat Çılgınlığı indirimleri başladı.
- Etkinlikle birlikte en popüler oyunlardan EA SPORTS FC 26 TOTY Sürümü, 3 bin 600 TL'den bin 80 TL'ye düştü. GTA ise 2 bin 99 TL yerine 692,67 TL'ye satılıyor.
- Kampanya 12 Mart 2026'da sona erecek.
PlayStation konsolların dijital oyun mağazası PlayStation Store'da dikkat çekici yeni bir kampanya başladı. Fırsat Çılgınlığı adlı bu etkinlik ile birlikte EA SPORTS FC 26, Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi popüler yapımlar da düşük fiyatla buluştu. İşte indirime giren oyunlar!
PlayStation Store'da Fırsat Çılgınlığı İndirimleri Başladı
PlayStation Store'da başlayan Fırsat Çılgınlığı indirimleri 12 Mart 2026'ya kadar devam edecek. Bu tarihe kadar birçok sevilen yapım, indirimli fiyatla satılacak. Eğer PlayStation konsola sahipseniz ve fiyatların düşmesini bekliyorsanız, şu anda tam sırası olabilir.
Kampanya sırasında öne çıkan oyunlardan EA SPORTS FC 26 TOTY Sürümü, 3 bin 600 TL'den bin 80 TL'ye düştü. Yüzde 70 indirime giren oyun, bir futbol simülasyonu deneyimi sunuyor. Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteği de olan yapımda Türkçe spikerler de bulunuyor. Dilimizi seslendirenler ise Özkan Öztürk ve Ertem Şener.
En iyi açık dünya oyunlarından GTA 5 de yüzde 67 indirimle 2 bin 99 TL'den 692,67 TL'ye düştü. Rockstar Games tarafından geliştirilen oyunda üç ana karakter olan Michael, Trevor ve Franklin arasında geçiş yaparak sürükleyici bir hikâyeyi deneyimliyoruz. Bununla birlikte açık dünyada özgürce gezinebiliyorken hırsızlık ve taksicilik gibi aktiviteler de yapabilmek mümkün.
Öte taraftan 2023'te piyasaya sürülen Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm de yüzde 85 indirimle listede. Normalde 3 bin 899 TL'ye satılan oyun, indirim sayesinde 584,85 TL'ye satın alınabilir. Hogwarts Legacy, oyuncuları 1800’lü yılların sonlarında geçen büyülü bir dünyaya götürüyor. Kendi büyücünüzü oluşturduğunuz oyunda büyücülük eğitimi alırken yeni büyüler öğreniyor ve görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz.
Kendi hayvanat bahçemizi kurup yönettiğimiz Planet Zoo ise bin 749 TL yerine 699,60 TL'ye satılıyor. Yüzde 60 indirime giren oyunda bir yandan ziyaretçileri memnun etmeye çalışırken, diğer yandan da hayvanat bahçemizi büyütmeye çalışıyoruz.
Bu arada Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition, Forza Horizon 5 Deluxe Edition, Grounded, Dying Light: The Beast Deluxe Edition ve Sniper Elite: Resistance de PlayStation Store'da indrime giren oyunlar arasında. Fiyat listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|EA SPORTS FC 26 TOTY Sürümü
|3 bin 600 TL
|Bin 80 TL
|%70
|Forza Horizon 5 Deluxe Edition
|2 bin 55 TL
|Bin 233 TL
|%40
|Grand Theft Auto 5
|2 bin 99 TL
|692,67 TL
|%67
|Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition
|3 bin 499 TL
|699,80 TL
|%80
|Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition
|2 bin 99 TL
|Bin 679,20 TL
|%20
|Kingdom Come: Deliverance 2 Royal Edition
|3 bin 149 TL
|Bin 574,50 TL
|%50
|Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm
|3 bin 899 TL
|584,85 TL
|%85
|Borderlands 4 Deluxe Edition
|3 bin 600 TL
|2 bin 520 TL
|%30
|Dying Light: The Beast Deluxe Edition
|3 bin 249 TL
|2 bin 436,75 TL
|%25
|The Crew Motorfest Deluxe Edition
|2 bin 999 TL
|749,75 TL
|%75
|Grounded
|Bin 399 TL
|699,50 TL
|%50
|Fallout 4
|699 TL
|279,60 TL
|%60
|Sniper Elite: Resistance
|2 bin 99 TL
|Bin 469,30 TL
|%30
|Planet Zoo
|Bin 749 TL
|699,60 TL
|%60
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimli fiyatları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.