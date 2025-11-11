En Çok Satılan Oyunlar: Zirvede Türkçe Destekli Oyun Var!

SteamDB tarafından raporla birlikte Steam'de en çok satılan oyunlar belli oldu. Geçtğimiz haftayı kapsayan rapora göre ilk sırada ARC Raiders yer aldı. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyun, geçtiğimiz günlerde Steam'de 462 bin 488 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak kendi rekorunu kırmıştı.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (4-11 Kasım 2025)

Battlefield Studios tarafından geliştirilen Battlefield 6 ikinci sırada yer alıyor. Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımın çok oyunculu modunda tank, helikopter veya uçak kullanabiliyoruz. Araçların yanı sıra engineer, assault, support ve recon olmak üzere dört farklı sınıf bulunuyor.

Paradox Tinto tarafından geliştirilen Europa Universalis V, üçüncü sırada konumlandı. En iyi strateji oyunları arasında yer alan yapım, 4 Kasım 2025 tarihinde piyasaya sürüldü. Yayıncılığını Paradox Interactive'in üstlendiği oyunun Steam'deki incelemeleri "Çok olumlu" durumda. Oyunda Türkçe arayüz desteği de mevcut.

Süper kahraman temasına sahip olan Dispatch dördüncü sırada yer aldı. AdHoc Studio tarafından geliştirilen oyunda verdiğimiz kararlar hikâyenin gidişatını etkiliyor. 2025 yılınnı ekim ayında satışa sunulan oyunun Steam'deki incelemelerinin "Çok olumlu" olduğunu belirtelim. Oyunda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor.

Gerçekçi bir oynanışa ve kaliteli grafiklere sahip olan Kingdom Come: Deliverance 2, beşinci sırada konumlandı. Warhorse Studios tarafından geliştirilen rol yapma oyununun Steam'deki en son incelemeleri "Çok olumlu" durumda. 2025 yılının şubat ayında piyasaya sürülen oyunda tek oyunculu mod mevcut.