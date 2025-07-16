En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! Zirvede 7 Yıllık Oyun Var

Steam'de en çok satılan oyunlar açıklandı. SteamDB'nin 8-15 Temmuz 2025 dönemini kapsayan listenin ilk sırasında yedi yıl önce piyasaya sürülen bir oyunun yer alması şaşırttı. Listede ayrıca açık dünyadan hayatta kalmaya kadar pek çok oyun da bulunuyor.

Üs inşa etme ve simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden RimWorld, Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyun oldu. Türkçe arayüz desteğine sahip olan oyunun Steam inceleme notları şu anda "Son Derece Olumlu" durumda.

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan Peak, listenin ikinci sırasında konumlandı. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan oyunun Steam inceleme notları şu anda "Çok Olumlu" durumda.

Hayatta kalma ve korku türlerindeki Dead by Daylight üçüncü sırada yer aldı. 2016 yılında piyasaya sürülen oyun günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiriyor. Bu oyunu Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 ve Elden Ring takip etti.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (8-15 Temmuz 2025)