En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! Zirvede 7 Yıllık Oyun Var

Steam'de en çok satılan oyunlar açıklandı. Zirvede yedi yıl önce satışa sunulan oyunun da yer alması şaşırttı. İşte listeye dair ayrıntılar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Steam'de en çok satılan oyunlar açıklandı. SteamDB'nin 8-15 Temmuz 2025 dönemini kapsayan listenin ilk sırasında yedi yıl önce piyasaya sürülen bir oyunun yer alması şaşırttı. Listede ayrıca açık dünyadan hayatta kalmaya kadar pek çok oyun da bulunuyor.

Üs inşa etme ve simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden RimWorld, Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyun oldu. Türkçe arayüz desteğine sahip olan oyunun Steam inceleme notları şu anda "Son Derece Olumlu" durumda.

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan Peak, listenin ikinci sırasında konumlandı. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan oyunun Steam inceleme notları şu anda "Çok Olumlu" durumda.

Hayatta kalma ve korku türlerindeki Dead by Daylight üçüncü sırada yer aldı. 2016 yılında piyasaya sürülen oyun günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiriyor. Bu oyunu Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 ve  Elden Ring takip etti.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (8-15 Temmuz 2025)

  1. RimWorld
  2. Peak
  3. Dead by Daylight
  4. Cyberpunk 2077
  5. Red Dead Redemption 2
  6. Elden Ring
  7. Jurassic World Evolution 2
  8. Clair Obscur: Expedition 33
  9. Baldur's Gate 3
  10. Helldivers 2
  11. Rust
  12. R.E.P.O.
  13. Dune: Awakening
  14. American Truck Simulator
  15. Sons Of The Forest

Steam Hediyeler Dağıtıyor! Büyük Fırsatı Kaçırmayın
OYUN

Steam Hediyeler Dağıtıyor! Büyük Fırsatı Kaçırmayın

Otomasyon Festivali'ne özel ücretsiz hareketli avatar, çıkartma ve avatar çerçevesi sunuyor. İşte bunları bedava almak için yapmanız gerekenler!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER