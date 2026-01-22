vivo'nun 15 Telefonu Daha Android 16 Güncellemesi Aldı

vivo, Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesin akıllı telefonlara getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta vivo X90 ve vivo X40 Pro modelleri için sunulan güncelleme, 15 modelin kullanıcısına daha sunuldu. Bununla birlikte yeni sürüm daha fazla kullanıcı tarafından kullanılabilmeye başlandı.

Hangi Vivo Telefonlar Android 16 Güncellemesi Aldı?

vivo, birkaç aydır Android 16 güncellemesini çeşitli cihazlarına sunmaya devam ediyor. Bu sürüm şimdiden pek çok vivo kullanıcısına ulaştı. Güncellemeyi alan kullanıcılar artık çok sayıda yeni özellik ve önemli iyileştirmeden faydalanabiliyor.

Android 16 güncellemesi henüz bütün kullanıcılara ulaşmadı. Bunun yerine kademeli olarak dağıtılıyor. Dolayısıyla kullanıcılar listede olan bir telefon kullansa dahi OriginOS 6 güncellemesine kavuşması birkaç gün ya da haftayı bulabilir. En son güncellemenin gelip gelmediğini kontrol etmek için ayarlardan sistem güncellemesine bakmak gerekiyor.

Şu anda henüz OriginOS 6 güncellemesi almamış pek çok vivo modeli bulunuyor. Şirket, kalan cihazların da 2026 yılının ilk yarısında yani Haziran ayının sonuna kadar güncellemeyi alacağını ifade etti. Bu arada şimdiye kadar büyük güncellemeyi alan iQOO telefonlar arasında da iQOO 13, iQOO 12, iQOO Neo 10, iQOO Neo 10R ve iQOO Neo 9 Pro yer alıyor.