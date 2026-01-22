vivo'nun 15 Telefonu Daha Android 16 Güncellemesi Aldı
Android 16 güncellemesi, vivo'nun 15 modeli için daha sunulmaya başlandı. Yakında bütün kullanıcılara ulaşacak. İşte merak edilen tüm ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- vivo, Kasım 2025'te başladığı Android 16 tabanlı originOS 6 dağıtımı kapsamında 15 modele daha güncellemeyi sundu.
- Android 16'ya kavuşan cihazlar arasında vivo X Fold 5, vivo X Fold 3 Pro gibi modeller bulunuyor.
- Bu güncelleme, kullanıcılara yavaş yavaş dağıtılıyor.
vivo, Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesin akıllı telefonlara getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta vivo X90 ve vivo X40 Pro modelleri için sunulan güncelleme, 15 modelin kullanıcısına daha sunuldu. Bununla birlikte yeni sürüm daha fazla kullanıcı tarafından kullanılabilmeye başlandı.
Hangi Vivo Telefonlar Android 16 Güncellemesi Aldı?
- vivo X Fold 5
- vivo X Fold 3 Pro
- vivo X200
- vivo X200 Pro
- vivo X200 FE
- vivo X100
- vivo X100 Pro
- vivo X90 Pro
- vivo V60e
- vivo V60 Lite 5G
- vivo V50
- vivo V50e
- vivo V40
- vivo T4 Pro
- vivo T4 Ultra
vivo, birkaç aydır Android 16 güncellemesini çeşitli cihazlarına sunmaya devam ediyor. Bu sürüm şimdiden pek çok vivo kullanıcısına ulaştı. Güncellemeyi alan kullanıcılar artık çok sayıda yeni özellik ve önemli iyileştirmeden faydalanabiliyor.
Android 16 güncellemesi henüz bütün kullanıcılara ulaşmadı. Bunun yerine kademeli olarak dağıtılıyor. Dolayısıyla kullanıcılar listede olan bir telefon kullansa dahi OriginOS 6 güncellemesine kavuşması birkaç gün ya da haftayı bulabilir. En son güncellemenin gelip gelmediğini kontrol etmek için ayarlardan sistem güncellemesine bakmak gerekiyor.
Şu anda henüz OriginOS 6 güncellemesi almamış pek çok vivo modeli bulunuyor. Şirket, kalan cihazların da 2026 yılının ilk yarısında yani Haziran ayının sonuna kadar güncellemeyi alacağını ifade etti. Bu arada şimdiye kadar büyük güncellemeyi alan iQOO telefonlar arasında da iQOO 13, iQOO 12, iQOO Neo 10, iQOO Neo 10R ve iQOO Neo 9 Pro yer alıyor.