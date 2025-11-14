Popüler Oyunlarda %90'a Varan İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın

Xbox mağazasında WB Yayımcı İndirimi başladı. Bununla birlikte RPG'den dövüşe, korkudan aksiyona kadar çeşitli türlerde oyunlar indirime girdi. Bunlar arasında Hogwarts Legacy, Batman: Arkham Knight, Back 4 Blood, Mortal Kombat 1 ve Suicide Squad: Kill the Justice League dahil pek çok oyun bulunuyor.

Xbox'ta WB Yayımcı İndirimi Başladı

Hogwarts Legacy yüzde 85 oranında indirime girdi. Açık dünya ve RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım, Xbox mağazasında 2.599 TL yerine 389,85 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Harry Potter evreninde geçen oyunda Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndaki bir öğrenciyi kontrol ediyoruz. Kampanya 19 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.

Turtle Rock Studios tarafından geliştirilen Back 4 Blood yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi zombi oyunları arasında yer alan yapımın fiyatı 599 TL'den 55,90 TL'ye düştü. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Çoğunlukla Olumlu" durumda. Oyun 2021 yılında piyasaya sürüldü.

Batgirl, Nightwing, Red Hood ve Robin'in maceralarını konu alan Gotham Knights yüzde 90 oranında indirime girdi. 2022 yılının ekim ayında piyasaya sürülen oyun 899 TL yerine 89,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Açık dünya ve aksiyon türlerindeki oyunun Steam'deni en son incelemeleri "Çoğunlukla Olumlu" durumda.

En iyi dövüş oyunları arasında yer alan Injustice 2 yüzde 90 oranında indirime girdi. NetherRealm Studios tarafından geliştirilen oyun 140 TL'den 14 TL'ye düştü. 2017 yılında piyasaya sürülen oyunda Batman, Superman, Wonder Woman, Supergirl, The Flash, Harley Quinn ve The Joker dahil olmak üzere çok sayıda karakter bulunuyor.

Xbox'ta İndirime Giren Warner Bros. Oyunları