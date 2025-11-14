Popüler Oyunlarda %90'a Varan İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın
Xbox mağazasında başlayan kampanya kapsamında yüzde 90'a varan indirim başladı. Bununla birlikte pek çok oyun çok ucuzladı. İşte ayrıntılar!
Xbox mağazasında WB Yayımcı İndirimi başladı. Bununla birlikte RPG'den dövüşe, korkudan aksiyona kadar çeşitli türlerde oyunlar indirime girdi. Bunlar arasında Hogwarts Legacy, Batman: Arkham Knight, Back 4 Blood, Mortal Kombat 1 ve Suicide Squad: Kill the Justice League dahil pek çok oyun bulunuyor.
Xbox'ta WB Yayımcı İndirimi Başladı
Hogwarts Legacy yüzde 85 oranında indirime girdi. Açık dünya ve RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım, Xbox mağazasında 2.599 TL yerine 389,85 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Harry Potter evreninde geçen oyunda Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndaki bir öğrenciyi kontrol ediyoruz. Kampanya 19 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.
Turtle Rock Studios tarafından geliştirilen Back 4 Blood yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi zombi oyunları arasında yer alan yapımın fiyatı 599 TL'den 55,90 TL'ye düştü. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Çoğunlukla Olumlu" durumda. Oyun 2021 yılında piyasaya sürüldü.
Batgirl, Nightwing, Red Hood ve Robin'in maceralarını konu alan Gotham Knights yüzde 90 oranında indirime girdi. 2022 yılının ekim ayında piyasaya sürülen oyun 899 TL yerine 89,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Açık dünya ve aksiyon türlerindeki oyunun Steam'deni en son incelemeleri "Çoğunlukla Olumlu" durumda.
En iyi dövüş oyunları arasında yer alan Injustice 2 yüzde 90 oranında indirime girdi. NetherRealm Studios tarafından geliştirilen oyun 140 TL'den 14 TL'ye düştü. 2017 yılında piyasaya sürülen oyunda Batman, Superman, Wonder Woman, Supergirl, The Flash, Harley Quinn ve The Joker dahil olmak üzere çok sayıda karakter bulunuyor.
Xbox'ta İndirime Giren Warner Bros. Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Hogwarts Legacy
|2.599 TL
|389,85 TL
|%85
|Harry Potter: Quidditch Champions
|1.049 TL
|157,35 TL
|%85
|Back 4 Blood
|599 TL
|55,90 TL
|%90
|Gotham Knights
|899 TL
|89,90 TL
|%90
|Injustice 2
|140 TL
|14 TL
|%90
|Batman: Arkham Knight
|90 TL
|13,50 TL
|%85
|Batman: Return to Arkham
|175 TL
|17,50 TL
|%90
|LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
|599 TL
|119,80 TL
|%80
|Mortal Kombat 1
|2.499 TL
|749,70 TL
|%70
|Mortal Kombat 11
|349 TL
|34,90 TL
|%90
|Cars 3: Driven to Win
|212,50 TL
|21,25 TL
|%90
|F.E.A.R. 2
|179 TL
|35,80 TL
|%80
|LEGO DC Super-Villains
|212,50 TL
|21,25 TL
|%90
|LEGO The Hobbit
|179 TL
|17,90 TL
|%90
|LEGO Marvel's Avengers
|212,50 TL
|21,25 TL
|%90
|Middle-earth: Shadow of War
|180 TL
|27 TL
|%85
|Suicide Squad: Kill the Justice League
|1.499 TL
|149,90 TL
|%90