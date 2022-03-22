Touch VPN, erişime engellenmiş web siteleri ve uygulamalara kolayca ulaşabilmenizi sağlıyor.

Volkan Yılmaz - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google Chrome tarayıcısı için geliştirilen Touch VPN uzantısı ile engellere takılmadan, güvenli ve hızlı bir şekilde internette gezinebilirsiniz. Tamamen güvenli bir yapıya sahip olan başarılı uygulama, yasaklı sitelere giriş yapmaya da izin veriyor. Ücretsiz olan uygulama internette konum tespitine de izin vermiyor.

Touch VPN Özellikleri

Türkçe ve İngilizce dil seçeneği,

Güvenli,

Ücretsiz,

Web sitelerine erişim sağlanamadığında ya da internetin anormal bir şekilde yavaş olduğu zamanlarda ilk akla gelen VPN uygulamaları oluyor. İnternette engellere takılmadan güvenli, hızlı ve anonim şekilde gezinmenizi sağlayan Touch VPN uzantısını Google Chrome tarayıcısında oldukça basit bir şekilde kullanabilmeniz mümkün.

Uzantıyı tarayıcınıza ekledikten sonra sağ üst köşeden bağlantıyı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bağlandığınız ülkeyi değiştirmek istiyorsanız, yine aynı yerden Touch VPN butonuna tıkladıktan sonra From bölümündeki listeden herhangi bir ülkeyi seçebilirsiniz. Bağlanabileceğiniz ülkeler ise; Kanada, Fransa, Danimarka, İsviçre, ABD, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Almanya, İngiltere, Singapur ve Türkiye olarak sıralanıyor.

Touch VPN İndir

Uygulama ücretsiz olarak hem mobil hem de bilgisayar platformunda kullanılmaya devam edilirken, kullanıcı kitlesini de artırıyor.