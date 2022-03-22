Touch VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 89,505
- DOSYA BOYUTU 1.83 MB
- Üretici TouchVPN Inc
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Touch VPN, erişime engellenmiş web siteleri ve uygulamalara kolayca ulaşabilmenizi sağlıyor.
Google Chrome tarayıcısı için geliştirilen Touch VPN uzantısı ile engellere takılmadan, güvenli ve hızlı bir şekilde internette gezinebilirsiniz. Tamamen güvenli bir yapıya sahip olan başarılı uygulama, yasaklı sitelere giriş yapmaya da izin veriyor. Ücretsiz olan uygulama internette konum tespitine de izin vermiyor.
Touch VPN Özellikleri
- Türkçe ve İngilizce dil seçeneği,
- Güvenli,
- Ücretsiz,
Web sitelerine erişim sağlanamadığında ya da internetin anormal bir şekilde yavaş olduğu zamanlarda ilk akla gelen VPN uygulamaları oluyor. İnternette engellere takılmadan güvenli, hızlı ve anonim şekilde gezinmenizi sağlayan Touch VPN uzantısını Google Chrome tarayıcısında oldukça basit bir şekilde kullanabilmeniz mümkün.
Uzantıyı tarayıcınıza ekledikten sonra sağ üst köşeden bağlantıyı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bağlandığınız ülkeyi değiştirmek istiyorsanız, yine aynı yerden Touch VPN butonuna tıkladıktan sonra From bölümündeki listeden herhangi bir ülkeyi seçebilirsiniz. Bağlanabileceğiniz ülkeler ise; Kanada, Fransa, Danimarka, İsviçre, ABD, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Almanya, İngiltere, Singapur ve Türkiye olarak sıralanıyor.
Touch VPN İndir
Uygulama ücretsiz olarak hem mobil hem de bilgisayar platformunda kullanılmaya devam edilirken, kullanıcı kitlesini de artırıyor.
Touch VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,127
- Üretici TouchVPN Inc
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Touch VPN ile engellenmiş web sitelerine hızlı, güvenilir ve ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz.
İnternet sitelerine veya uygulamalara erişim sağlayamıyorsanız Android cihazlarınıza yükleyeceğiniz Touch VPN size büyük kolaylık sağlıyor.
Ücretsiz olarak sunulan bir VPN uygulaması olan Touch VPN ile internet sitelerine sansüre takılmadan erişebilirsiniz. Güvenliğinden endişe ettiğiniz halka açık kablosuz ağlara bağlıyken koruma altına alan uygulamada güvenli ve anonim olarak gezinebilmeniz mümkün. Güçlü bir SSL şifreleme sistemine sahip olan Touch VPN, herhangi bir deneme süresi veya ek özellik satın alma gibi ekstra ücretler olmadan tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.
Uygulamayı yükledikten sonra Bağlan butonuna basmanızla birlikte internetteki kimliğinizi gizleyebiliyor ve güvenli bir şekilde gezinebiliyorsunuz. Devlet kurumları, okul, şirket gibi yerlerde yönetim tarafından engellenen veya sansürlenen sitelere erişim sağlamak istiyorsanız Touch VPN uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz
Touch VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 486
- DOSYA BOYUTU 27.30 MB
- Üretici TouchVPN Inc
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Touch VPN ile internet kısıtlamalarına takılmadan güvenli bir şekilde internette gezinebilirsiniz.
iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Touch VPN uygulaması ile erişimi engellenmiş internet sitelerine veya uygulamalara kolaylıkla erişebilirsiniz.
Engellenen veya sansürlenen internet siteleri ve uygulamalarına erişim sağlamakta güçlük çekiyorsanız ya da devlet kurumları, okul veya şirkette erişilmesine izin verilmeyen web sitelerine erişmek istiyorsanız Touch VPN ile tanışın. Ekstra ücretler olmadan, tamamen ücretsiz olarak sunulan Touch VPN uygulamasını kullanarak internette hem güvenli hem de anonim bir şekilde gezinebilirsiniz.
Güvenliğinden endişe ettiğiniz halka açık kablosuz ağları kullanırken Touch VPN’i kullandığınızda kendinizi koruma altına almış oluyorsunuz. Güçlü bir SSL şifreleme sistemi olan Touch VPN uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilir, engellere takılmadan ücretsiz ve sınırsız bir şekilde internette gezinebilirsiniz.
Touch VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,567
- DOSYA BOYUTU 4.62 MB
- Üretici TouchVPN Inc
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Touch VPN ile engellenmiş veya sansürlenmiş web siteleri ve uygulamalara kolayca erişin!
Touch VPN uygulamasıyla Windows işletim sistemli cihazlarınızda internetteki engelleri kolaylıkla aşabilmeniz mümkün.
Windows 10 ve Windows 10 Mobile işletim sistemli cihazlarda kullanılabilen Touch VPN, internet üzerindeki gizliliğinizi ve güvenliğinizi koruma altına alıyor. Halka açık kablosuz ağlardaki güvenlik risklerini sizin için ortadan kaldıran uygulama, erişime engellenmiş internet sitelerine ve uygulamalara da erişebilmenizi sağlıyor.
Hiçbir ekstra ücret ödemeden, tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz hızlı ve güvenilir bir VPN uygulaması olan Touch VPN’in çok güçlü bir SSL şifreleme sistemi bulunuyor. Böylece internette güvenli ve anonim bir şekilde gezinebiliyorsunuz. 12 farklı ülkenin sunucusuna erişebileceğiniz Touch VPN uygulamasında bu ülkeler şu şekilde sıralanıyor: Türkiye, Kanada, Fransa, ABD, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, İngiltere, Singapur, Danimarka, Almanya, İsviçre, İspanya.