Avast Security & Privacy uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızı çevrimiçi tehditlere ve davetsiz misafirlere karşı koruyabilirsiniz.

Avast tarafından geliştirilen Avast Security & Privacy uygulaması, cihazlarınızın gizliliğini ve güvenliğini üst seviyede tutmayı amaçlıyor. Cihazınızdaki tehdit ve güvenlik açıklarını tarayarak kötü niyetli kişilere karşı korunmanızı sağlayan Avast Security & Privacy uygulamasında, kötü amaçlı web sitelerine karşı da korunabiliyorsunuz.

Halka açık yayın yapan Wi-Fi ağlarında güvenli olmayan ağlar hakkında otomatik bildirimler gönderen Avast Security & Privacy uygulamasında, cihazınızdaki özel fotoğraflarınızı da şifrelenmiş bir klasör içerisinde koruyabilirsiniz. Cihazınızı tarayarak güvenlik ve gizlilik ayarlarınıza dair ipuçları sunan Avast Security & Privacy uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri