İndir 50.80 MB
Avast Security & Privacy 2.0.3 (ios)
  1. Tamindir
  2. Uygulama
  3. Güvenlik
  4. Avast Security & Privacy - iPhone ve iPad için Güvenlik Uygulaması

Avast Security & Privacy

2.0.3
ios
Avast Security & Privacy
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı

Avast Security & Privacy uygulaması ile cihazınızı çevrimiçi tehditlere karşı koruyabilirsiniz.

Avast Security & Privacy Ekran Görüntüleri - 1
Avast Security & Privacy Ekran Görüntüleri - 2
Avast Security & Privacy Ekran Görüntüleri - 3
Avast Security & Privacy Ekran Görüntüleri - 4
Avast Security & Privacy Ekran Görüntüleri - 5
Avast Security & Privacy Ekran Görüntüleri - 6
Avast Security & Privacy Ekran Görüntüleri - 7
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Avast Security & Privacy uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızı çevrimiçi tehditlere ve davetsiz misafirlere karşı koruyabilirsiniz.

Avast tarafından geliştirilen Avast Security & Privacy uygulaması, cihazlarınızın gizliliğini ve güvenliğini üst seviyede tutmayı amaçlıyor. Cihazınızdaki tehdit ve güvenlik açıklarını tarayarak kötü niyetli kişilere karşı korunmanızı sağlayan Avast Security & Privacy uygulamasında, kötü amaçlı web sitelerine karşı da korunabiliyorsunuz.

Halka açık yayın yapan Wi-Fi ağlarında güvenli olmayan ağlar hakkında otomatik bildirimler gönderen Avast Security & Privacy uygulamasında, cihazınızdaki özel fotoğraflarınızı da şifrelenmiş bir klasör içerisinde koruyabilirsiniz. Cihazınızı tarayarak güvenlik ve gizlilik ayarlarınıza dair ipuçları sunan Avast Security & Privacy uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri

  • Tehdit ve güvenlik açığı tarama
  • Kötü amaçlı web sitelerini engelleme
  • Wi-Fi güvenliği
  • Fotoğraf koruma
  • Cihaz güvenlik ve gizlilik ipuçları

YORUMLAR