WhatsApp İndir

WhatsApp, hem mobil hem de Windows PC'de - bilgisayarda (web tarayıcısı ve masaüstü uygulaması olarak) kullanabileceğiniz kolay yüklenebilir ücretsiz bir mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp telefona indirip kullanabileceğiniz gibi Windows PC veya Mac bilgisayarınızda masaüstü uygulaması olarak da kullanabilirsiniz. WhatsApp masaüstü uygulaması telefonunuzla yüklü WhatsApp uygulaması ile senkronize çalışır. Yani Android telefon/iPhone'unuza bir WhatsApp mesajı geldiğinde bilgisayarınızdan görebilir, yanıtlayabilirsiniz. WhatsApp Web uygulaması fazla gelişmiş olmasa da temel işlevini yerine getirir. Windows için WhatsApp, her geçen gün yeni özellikler eklenerek geliştirilmektedir.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger uygulamasının masaüstü sürümü olarak bizlerle buluşan WhatsApp PC, bizlere bilgisayarlarımız üzerinde WhatsApp kullanma şansı sunuyor.

Tamamen ücretsiz olarak sunulan uygulama ile anlık mesajlaşmalarımızın tamamını masaüstünden takip edebiliyor ve yine arkadaşlarımıza dosya, fotoğraf ve video gönderebiliyoruz. Mobil sürümlerde yer alan neredeyse tüm özellikleri masaüstünde kolayca kullanabilmemize olanak sağlayan WhatsApp Messenger Masaüstü sürümü gerçekten oldukça kullanışlı.

Mesajlar - Kolay, Güvenilir Mesajlaşma: Aile ve arkadaşlarınızla ücretsiz mesajlaşın. WhatsApp mesaj göndermek için telefonunuzun internet bağlantısını kullanır, böylece SMS ücreti ödemezsiniz.

Grup Sohbeti - Haberleşmek İsteyeceğiniz Gruplar: Aileniz ve arkadaşlarınız gibi sizin için önemli olan gruplarla haberleşin. Grup sohbetleriyle tek seferde 256 kişiye kadar mesaj, fotoğraf ve video paylaşabilirsiniz. Grubunuza isim verebilir, sessize alabilir veya bildirimleri tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

Web ve Masaüstünde WhatsApp - Sohbete Devam Edin: Web ve masaüstündeki WhatsApp ile tüm sohbetlerinizi bilgisayarınızla sorunsuz bir şekilde senkronize edebilirsiniz. Böylece hangi cihazdan sohbete devam etmek sizin için daha kolayca onu tercih edersiniz. WhatsApp masaüstü uygulamasını indirin veya WhatsApp Web adresine gidin.

WhatsApp Sesli ve Görüntülü Arama - Özgürce Konuşun: Sesli aramalarla aile ve arkadaşlarınızla başka bir ülkede olsalar bile ücretsiz konuşabilirsiniz. Ses veya yazı yeterli olmadığında ücretsiz görüntülü arama ile yüz yüze sohbet etme şansına da sahipsiniz. WhatsApp sesli ve görüntülü arama, telefonunuzun internet bağlantısını kullanır.

Uçtan Uca Şifreleme - Her Zaman Güvenli: WhatsApp son sürümünde uçtan uca şifreleme geliştirilmiştir. Uçtan uca şifreleme ile gönderdiğiniz mesajlar ve aramalarınız korunmuş olur. Sadece siz ve iletişimde olduğunuz kişi bunları okuyabilir veya dinleyebilir, aradaki hiçkimse (WhatsApp bile) okuyamaz ve dinleyemez.

Fotoğraflar ve Videolar - Önemli Anları Paylaşın: WhatsApp üzerinden anında fotoğraf ve video gönderebilirsiniz. Dahili kameradan o anda yakaladığınız önemli bir anı bile paylaşabilirsiniz. Bağlantı hızınız önemli değildir; WhatsApp'ta fotoğraf ve video göndermek hızlıdır.

Sesli Mesajlar - Aklınızdaki Söyleyin: Sadece tek bir dokunuşla kısa bir merhaba demek veya uzun bir şeyler söylemek/anlatmak için sesli mesaj kaydedebilirsiniz.

Belgeler - Belge Paylaşmak Çok Kolay: E-posta ve dosya paylaşma uygulamaları ile uğraşmadan, PDF, belge, e-tablo, slayt gösterisi ve daha fazlasını gönderebilirsiniz. 100 MB'a kadar belge gönderebilirsiniz.

WhatsApp İndir PC

Peki, WhatsApp Masaüstü nasıl indirilir? WhatsApp bilgisayarda nasıl kullanılır? WhatsApp'ı tarayıcıya ihtiyaç duymadan bilgisayarınızın masaüstünden kullanabilirsiniz. WhatsApp Masaüstü uygulamasını indirmek için tek yapmanız gereken; yukarıdaki WhatsApp İndir butonuna tıklamak. (Windows 8.1 veya daha yeni sürümde çalışır ve 32-bit Windows işletim sistemi kullanıyorsanız ikinci linkten indirme yapmalısınız.) Whatsapp Masaüstü uygulamasını yüklemek de indirmek kadar basit. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra .exe dosyasını açın ve yüklemeyi tamamlamak için yönergeleri takip edin.

Bilgisayarınızda WhatsApp'ı iki farklı şekilde kullanabilirsiniz: WhatsApp Web ve WhatsApp Masaüstü. WhatsApp Web, WhatsApp'ın tarayıcı tabanlı uygulamasıdır. WhatsApp Masaüstü, bilgisayarınıza yükleyebileceğiniz bir uygulamadır. Masaüstü uygulaması ve WhatsApp Web, telefonunuzdaki WhatsApp hesabının bilgisayar tabanlı uzantılarıdır. Gönderdiğiniz, aldığınız mesajlar telefonunuzla bilgisayar arasında senkronize edilir. Böylece mesajlarınızı her iki cihazda da görebilirsiniz.

WhatsApp Giriş Nasıl Yapılır?

Peki, WhatsApp masaüstü uygulamasında giriş ve çıkış nasıl yapılır? WhatsApp Masaüstü üzerinden WhatsApp'a giriş yapmak için telefonunuzu kullanarak QR kodunu taramanız gerekir. Telefonunuzda WhatsApp'ı açın. Android telefonda Diğer Seçenekler - WhatsApp Web, iPhone'da Ayarlar - WhatsApp Web/Masaüstü'ne dokunun. Bu cihazda oturumunuzun açık kalması için bilgisayarınızda QR ekranında Oturumu açık tut'un yanındaki onay kutucuğunu işaretleyin. Telefonunuzu kullanarak bilgisayarınızdaki QR kodu tarayın. QR kodu taramaya çalıştığınız sırada başka bir cihazda WhatsApp oturumunuz açıksa Android'de + QR kodunu tara / iPhone'da QR Kodunu Tara'ya dokunun ve Bitti ile onaylayın. WhatsApp Masaüstü'nden çıkış yapmak içinse; WhatsApp Masaüstü'nü açın. Sohbetler listenizin üst kısmından Menü'ye - Çıkış'a dokunun.