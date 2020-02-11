Teknik özelliklerden bağımsız olarak herhangi bir PC'de en son AAA dereceli oyunları nasıl oynayabileceğiniz hakkında daha fazla ayrıntıya girmeden önce, Nvidia’nın PC ve Mac için bulut tabanlı GeForce Now'ın ne olduğunu açıklayalım.

İlk olarak CES 2017'de ortaya çıkan Nvidia GeForce Now, oyunculara uzaktan oluşturulan oyun akışını sunarak yerel PC gereksinimleri hakkında endişelenme ihtiyacını ortadan kaldırıyor - tek ihtiyacınız olan yeterince hızlı bir internet bağlantısı! Nvidia, 15Mbps bağlantı kadar az çalışmasına rağmen, 25-50mbps civarında indirme hızları önerir.

Platform mağazasından oyun satın almanızı gerektiren Google Stadia'nın aksine GeForce Now, Steam, Battle.net ve Uplay gibi oyunlar oynamanıza izin veriyor. Bu, birlikte oynamaya devam etmek için başka bir çevrimiçi mağazaya kaydolmalarına gerek kalmadan, arkadaşlarınızla genellikle olduğu gibi oynamanıza izin verir.

Fortnite gibi 30'dan fazla ücretsiz oyunun yanı sıra, kurulum gerektirmeyen 300'den fazla oyun ve "tek kullanımlık" temelde oynayabileceğiniz 1000'den fazla eski oyun var. İyi haber şu ki, hizmete her hafta daha fazla oyun ekleniyor.

Desteklenmeyen oyunlarda, esasen her oynamak istediğinizde oynamak istediğiniz oyunu yeniden indirirsiniz, bu nedenle bulut tasarruflarını destekleyen oyunlar oynamanız çok önemlidir. Desteklenmeyen oyunlarda bile indirmeler saat yerine saniyeler alır. Tek kullanımlık özellik şimdilik Steam'e özeldir, ancak gelecekte diğer başlatıcılar da eklenebilir.

Bahsedildiği gibi, oyunlar Nvidia’nın Avrupa ve ABD’ye dağılmış 15 sunucu sitesinden birinde uzaktan görüntüleniyor ve üst düzey bir oyun bilgisayarına benzer bir grafik çıkışı sağlıyor. Aslında, aşağıda açıklanan Kurucular Planını seçerseniz, yükseltilmiş RTX sunucuları aracılığıyla gerçek zamanlı ışın izlemeli oyunlar oynayabileceksiniz.

Diğer akış hizmetlerine kıyasla tek dezavantajı çözünürlük sınırıdır; planınız ne olursa olsun 1080p @ 60Hz ile sınırlısınız. Nvidia bu yıl 4K HDR desteği eklemeyi planlıyor, ancak henüz görünür bir yayın penceresi yok.