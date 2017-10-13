Microsoft Edge (APK), Microsoft’un Windows 10’un ardından Android ve iOS platformuna da çıkardığı internet tarayıcısı. Android telefonunuzun varsayılan internet tarayıcısından memnun değilseniz, Windows 10 ile birlikte gelen web tarayıcıyı kullanıyorsanız indirin. Platformdaki birçok ücretsiz internet tarayıcısından çok daha modern bir arayüze ve PC'de Devam Et, Karekod Okuyucu, Veri Senkronizasyonu, Okuma Görünümü, Gizli Mod gibi özelliklere sahip.

Windows 10 işletim sisteminin varsayılan internet tarayıcısı konumunda olan Microsoft Edge, Android platformunda da karşımıza çıkıyor. İlk ön izleme sürümü olarak yayınlanan modern, hızlı internet tarayıcısında sevilen tüm özellikler toplanmış. Windows 10 ve Android uyum harika olmuş diyebilirim. PC'de Devam Et ile mobil cihazınızda başladığınız gezintiye masaüstü bilgisayarınızdan, kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Açtığınız tüm sekmeler direkt karşınıza çıkıyor. Veri senkronizasyonu sayesinde favorileriniz ve okuma listeniz cihazlar arasında eşitleniyor; hangi cihazda olursanız olun en sevdiğiniz siteler, sonradan görüntülemek üzere işaretlediğiniz sayfalar aynı şekilde karşınızda oluyor. Hub görünümü, favorileriniz, okuma listeniz ve son girdiğiniz siteleri gösteren geçmişe tek bir yerden ulaşma ve yönetme imkanı veriyor. Okuma listesi, sadece yazıya odaklanmanız gereken bir web sitesinde oldukça işinize yarayacak. Webde gezerken yazmak yerine sesinizi kullanır mısınız bilmiyorum ama Sesli Arama fonksiyonu da mevcut.

İnternette iz bırakmadan gezmek isteyenlerin kullandığı Gizli Mod (InPrivate) özelliğine de sahip olan Microsoft Edge’i Google Play üzerinden veya APK olarak Android telefonunuza ücretsiz indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.