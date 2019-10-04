En İyi Akıllı Telefonlar (2019)

2019 yılının sonlarına yaklaşmamız ile birlikte pek çok marka, yeni nesil akıllı telefon modellerinin tanıtımını yaptı. Peki 2019 yılının en iyi akıllı telefonları hangileri? Sizler için derledik.

2019 Yılının En İyi Akıllı Telefon Modelleri

Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Honor, Oppo, Nokia, LG ve çok daha fazlası. Bütün markalar bu sene içerisinde pek çok yeni akıllı telefon modelinin duyurusunu gerçekleştirdi. Bu listede satışa sunulmuş olan akıllı telefonlar içerisinden seçtiğimiz en iyi modelleri sizlere aktaracağız.

Bu sıralamada teknik bileşenlerle birlikte fiyat, performans ve diğer faktörlerin de ele alındığını şimdiden belirtelim.

Apple iPhone 11: En İyi Orta-Üst Segment

10 Eylül tarihinde tanıtılan ve bizim de incelemesini yaptığımız Apple iPhone 11, yurt dışında 700 dolardan başlayan fiyatı ile en iyi orta-üst segment telefon olarak öne çıkıyor. Selefi iPhone XR'dan 50 dolar daha uygun fiyatla satışa sunulan model, pek çok yeni özelliği bünyesinde barındırıyor.

Apple iPhone 11 modelinin inceleme videosuna ulaşmak için buraya tıklayabilir ve kanalımızdan izleyebilir, teknik özellikleri hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilir ve modele göz atabilirsiniz.

64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri ile satışa sunulacak olan model, 18 Ekim tarihinden itibaren ülkemizden satın alınabilecek. Şu an için yerel satış fiyatı açıklanmamış olsa da, tahmini olarak 7,300 TL bandından başlayacağını söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy Note 10 Plus: En İyi Premium Android

Güncel modeller arasında en gelişmiş özelliklere sahip olan Samsung Galaxy Note 10 Plus, bir telefonda aradığınız ne varsa hepsini size sunuyor. En iyi Android deneyimine sahip olmak isteyen kullanıcılar için tasarlanan bu model, premium segment içerisinde en iyi tercih denilebilir.

Uzun batarya ömrü, mükemmel bir ekran ve iyi kamera araçlarına sahip olan model, bu noktada rakiplerini geride bırakmayı başarıyor.

Samsung Galaxy Note 10 Plus modelinin inceleme videosuna ulaşmak için buraya tıklayabilir ve kanalımızdan izleyebilir, teknik özellikleri hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilir ve modele göz atabilirsiniz.

256 GB depolama kapasitesi ile ülkemizde satışta olan Note 10 Plus, ortalama 10,000 TL fiyat bandında bulunabiliyor ve satın alınabiliyor.

Huawei P30 Pro: En İyi Kamera

Huawei Mate 30 serisi DxOMark skorlarını ezip geçmiş olsa da, şu an için yalnızca Çin'de satıldığından bu mevki Huawei P30 Pro modeline ait. Kamera yetenekleri ile kendine hayran bırakan P30 Pro, kuşkusuz olarak günümüzün en iyi kamerasına sahip akıllı telefonlarından birisi. (Satışa sunulanlar arasında en iyisi.)

Huawei P30 Pro modelinin inceleme videosuna ulaşmak için buraya tıklayabilir ve kanalımızdan izleyebilir, teknik özellikleri hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilir ve modele göz atabilirsiniz.

128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri ile ülkemizde satışta olan Huawei P30 Pro, ortalama 7,000 TL ila 8,000 TL fiyat bandından satın alınabiliyor.

Xiaomi Mi 9T Pro: Nispeten Uygun Fiyata İyi Performans

Eğer bir telefona çok abartılı paralar vermek istemiyor ama iyi bir performans almak istiyorsanız, gönüllerin şampiyonu Xiaomi Mi 9T Pro ile bu mümkün. Snapdragon 855 işlemci, 6 GB RAM, 48 MP kamera gibi bileşenlerle iyi bir deneyim imkanı sunan model, rakiplerinin fiyatlarına göre öne çıkıyor.

64 GB depolama kapasitesine sahip olan Xiaomi Mi 9T Pro, 4,000 TL altındaki fiyat etiketi ile kullanıcıları kendisine çekiyor.

Samsung Galaxy S10e: Küçük, Güçlü ve Her Kuruşu Hak Ediyor

Galaxy S10 ailesinin en uygun fiyatlı üyesi olan Samsung Galaxy S10e, günümüz koşullarına göre daha küçük ekranı ve üstün performansı ile öne çıkıyor. Yine rakiplerine göre önemli bir fiyat avantajına sahip olan model, performans tarafında da tatmin edici sonuçlar veriyor.

Huawei P30 Pro modelinin inceleme videosuna ulaşmak için buraya tıklayabilir ve kanalımızdan izleyebilir, teknik özellikleri hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilir ve modele göz atabilirsiniz.

128 GB depolama kapasitesi ile birlikte Samsung'un en uygun fiyatlı yüksek performans modeli olan Samsung Galaxy S10e, yaklaşık olarak 4,500 TL fiyat ile satın alınabiliyor.