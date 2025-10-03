En Çok İndirilen PS5 Oyunları Şaşırttı! 12 Yıllık Oyun da Listede

En çok indirilen PlayStation 5 (PS5) oyunları belli oldu. Paylaşılan listede iki farklı kategori bulunuyor. Bir kategori Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada, diğer kategori ise Avrupa'yı kapsıyor. Listede açık dünyadan spora aksiyondan korkuya kadar çeşitli türlerde pek çok oyun yer aldı.

Eylül 2025'te En Çok İndirilen PS5 Oyunları

En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan GTA 5, günümüzde hâlâ dünya genelinde çok fazla sayıda oyuncu tarafından oynanıyor. Öyle ki oyun, eylül ayında en çok indirilen PS5 oyunları listesine girdi. Bunun en önemli nedeni ise GTA Online isimli çevrim içi mod. Oyuncular hikâye modunu bitirdikten sonra oyuna GTA Online ile devam edebiliyor.

Grand Theft Auto serisinin en sevilen oyunlarından biri olan GTA 5'te Michael De Santa, Franklin Clinton ve Trevor Philips olmak üzere toplamda üç adet oynanabilir karakter bulunuyor. İstediğiniz zaman bu karakterler arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Her karakterin kendine özgü bir hikâyesi bulunuyor.

Kurgusal şehir Los Santos'u araba, motosiklet ve helikopter gibi çeşitli araçlarla gezebilmek mümkün. Bu yolculuğu ister birinci şahıs isterseniz üçüncü şahıs kamera açısıyla yapabilirsiniz. Kamera açısını dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bu zamana kadar çeşitli ödüllere layık görülen oyunun 96 Metacritic puanına sahip olduğunu da belirtelim.

Listede ayrıca geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen EA Sports FC 26 da yer aldı. En iyi futbol oyunları arasında yer alan yapım, kaliteli grafikleri, başarılı oynanış sistemi ve etkileyici atmosferiyle öne çıkıyor. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği oyun, Steam'de de en çok satılan oyunlar arasında yer alıyor.

Metroidvania oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Hollow Knight: Silksong da en fazla indirilen PlayStation 5 oyunları arasına girmeyi başardı.. Hollow Knight'ın devamı niteliğinde olan oyunda Hornet isimli karakteri kontrol ediyoruz. Dört kategoriye ayrılmış görev sistemi içeren yapımad 150'den fazla yeni düşman türü mevcut.