iOS 26 ve iPadOS 26'nın Çıkış Tarihi Açıklandı
iOS 26 ve iPadOS 26'nın çıkış tarihi belli oldu. Yeni sürümlerin sunduğu özellikler sayesinde kullanıcı deneyimi bambaşka bir seviyeye taşınacak.
Apple, iOS 26 ve iPadOS 26'yı ilk olarak WWDC'de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) tanıtmıştı. Şirket, 9 Eylül'deki Awe Dropping etkinliğinde iPhone 17 serisi, AirPods Pro 3, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11 ve Apple Watch SE 3'ün tanıtımı sırasında iOS 26 ile iPadOS 26'nın da ne zaman yayınlanacağını açıkladı.
iOS 26 ve iPadOS 26 Ne Zaman Çıkacak?
iOS 26 ve iPadOS 26, 15 Eylül'de yayınlanacak. Apple'ın 9 Eylül'deki etkinliğinde tanıttığı yeni iPhone'ların tamamı iOS 26 ile gelecek. iOS 26 ile iPadOS 26 bir süredir beta programında ve şimdiye kadar pek çok heyecan verici özellik keşfedildi.
Yakında kullanıcılarla buluşacak olan iOS 26 ve iPadOS 26 özellikle Liquid Glass adlı yeni arayüz tasarımıyla öne çıkacak. Liquid Glass daha akıcı bir hissiyat uyandıracak. Ana ekran, kilit ekranı, Denetim Merkezi, uygulamalar ve daha bir sürü alan çok daha etkileyici bir görünüme kavuşacak. Örneğin kilit ekranınızdaki saat, duvar kâğıdına ve bildirimlere uyum sağlayarak daima görünür hâlde olacak.
Uygulama simgeleri çok daha dikkat çekici hâle gelecek. Güncellenen açık ve koyu görünümler, renk tonu uygulanmış yeni simgeler ya da bambaşka bir deneyim sunan şeffaf tasarım arasından istediğinizi seçmekte özgürsünüz.
iOS 26 Alacak iPhone Modelleri
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 16e
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)
iPhone 17 Serisi Tanıtıldı: Özellikleri, Fiyatı ve Tüm Bilmeniz Gerekenler
Apple, yeni iPhone 17 modellerini tanıttı. iPhone 17 serisinin özelliklerini, Türkiye fiyatını ve hangi modelin size uygun olduğunu öğrenin.
iPadOS 26 Alacak iPad Modelleri
- iPad Pro (M4)
- iPad Air (M3)
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad Air (M2)
- iPad (A16)
- 12.9 inç iPad Pro (3. nesil ve daha yeni modeller)
- 11 inç iPad Pro (1. nesil ve daha yeni modeller)
- iPad Air (3. nesil ve daha yeni modeller)
- iPad mini (5. nesil ve daha yeni modeller)
- iPad (8. nesil ve daha yeni modeller)