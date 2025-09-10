iOS 26 ve iPadOS 26'nın Çıkış Tarihi Açıklandı

Apple, iOS 26 ve iPadOS 26'yı ilk olarak WWDC'de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) tanıtmıştı. Şirket, 9 Eylül'deki Awe Dropping etkinliğinde iPhone 17 serisi, AirPods Pro 3, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11 ve Apple Watch SE 3'ün tanıtımı sırasında iOS 26 ile iPadOS 26'nın da ne zaman yayınlanacağını açıkladı.

iOS 26 ve iPadOS 26 Ne Zaman Çıkacak?

iOS 26 ve iPadOS 26, 15 Eylül'de yayınlanacak. Apple'ın 9 Eylül'deki etkinliğinde tanıttığı yeni iPhone'ların tamamı iOS 26 ile gelecek. iOS 26 ile iPadOS 26 bir süredir beta programında ve şimdiye kadar pek çok heyecan verici özellik keşfedildi.

Yakında kullanıcılarla buluşacak olan iOS 26 ve iPadOS 26 özellikle Liquid Glass adlı yeni arayüz tasarımıyla öne çıkacak. Liquid Glass daha akıcı bir hissiyat uyandıracak. Ana ekran, kilit ekranı, Denetim Merkezi, uygulamalar ve daha bir sürü alan çok daha etkileyici bir görünüme kavuşacak. Örneğin kilit ekranınızdaki saat, duvar kâğıdına ve bildirimlere uyum sağlayarak daima görünür hâlde olacak.

Uygulama simgeleri çok daha dikkat çekici hâle gelecek. Güncellenen açık ve koyu görünümler, renk tonu uygulanmış yeni simgeler ya da bambaşka bir deneyim sunan şeffaf tasarım arasından istediğinizi seçmekte özgürsünüz.

iOS 26 Alacak iPhone Modelleri

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

iPadOS 26 Alacak iPad Modelleri