En Çok Satılan Oyunlar: İlk Üçte 4 Gün Önce Çıkan Oyun Var!

Steam'de en çok satılan oyunlar açıklandı. SteamDB'nin 5-12 Ağustos 2025 dönemini kapsayan listenin ilk sırasında dört gün önce satışa sunulan oyun yer aldı. Listede ayrıca açık dünyadan hayatta kalmaya kadar pek çok oyun da bulunuyor.

Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Battlefield 6, Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyunu oldu. Battlefield Studios tarafından geliştirilen oyun şu anda ön sipariş verilebiliyor. Oyunda tek oyunculu ve çok oyunculu modlar bulunacak.

Çok oyunculu modda tıpkı serinin önceki oyunlarında olduğu gibi tank, helikopter veya uçak kullanabileceğiz. Araçların yanı sıra engineer, assault, support ve recon olmak üzere dört farklı sınıf bulunacak. Bu sınıflar kendine özgü silahlara ve ekipmanlara sahip olacak.

8 Ağustos 2025 tarihinde satıaşa sunulan Mafia: The Old Country ikinci sırada konumlandı. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan aksiyon macera oyunu, 1900'lü yıllarda Sicilya'da geçiyor. Hangar 13 tarafından geliştirilen oyun, Enzo isimli karaktere odaklanıyor.

CD Project Red tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077 üçüncü sırada yer aldı. En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan yapım, CD Project Red tarafından geliştirildi. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyunun 86 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan Peak, listenin dördüncü sırasında bulunuyor. Team Peak tarafından geliştirilen fizik tabanlı tırmanma oyununun Steam inceleme notları şu anda "Çok Olumlu" durumda. Oyunda Türkçe arayüz desteği de mevcut.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (5-12 Ağustos 2025)