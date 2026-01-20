En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! 13 Yıllık Oyun da Listede

SteamDB tarafından raporla birlikte Steam'de en çok satılan oyunlar belli oldu. Geçtğimiz haftayı kapsayan rapora göre zirvede ARC Raiders konumlandı. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği mevcut. Listede ayrıca 13 yıl önce piyasaya sürülen GTA 5 de yer aldı.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (13-20 Ocak 2025)

Steam'de 13-20 Ocak 2025 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında ARC Raiders konumlandı. TPS oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım, üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanıyor. Robotların dünyayı ele geçirdiği bir dünyada geçen oyunda görevleri tamamlayıp kaynak toplayarak ilerliyoruz.

İkinci sırada EA SPORTS FC 26 bulunuyor. En iyi futbol oyunları arasında yer alan oyunun yayıncılığını Electronic Arts üstlendi. 2025 yılının eylül ayında piyasaya sürülen yapım, kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip. Türkçe spiker desteğine sahip olan oyunda tek oyunculu ve çok oyunculu modlar mevcut.

Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen Quarantine Zone: The Last Check üçüncü sırada konumlandı. Kontrol noktasında görevli bir kişiyi kontrol ettiiğimiz oyunda hayatta kalan insanlara sağlık taraması yaparak kimin enfekte kimin enfekte olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz. Şüpheli belirtilere sahip olanları ise gözlem için karantinaya alıyoruz.

Hayatta kalma ve korku türlerindeki Dead by Daylight, dördücnü sırada bulunuyor. Bu oyunu ARK: Survival Ascended takip etti. Altıncı srıada StarRupture, yedinci sırada ise Rust yer aldı. Listede ayrıca Resident Evil Requiem GTA 5, Kingdom Come: Deliverance 2, R.E.P.O. ve Warhammer 40,000: Space Marine 2 de bulunuyor.