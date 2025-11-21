Steam'de PlayStation Oyunları %80'e Varan İndirime Girdi

Bilgisayarda PlayStation oyunlarını oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de PlayStation oyunları indirime girdi. Bununla birlikte Until Dawn, Days Gone, Helldivers Dive Harder Edition ve Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu dahil olmak üzere pek çok oyun yer alıyor.

Steam'de PlayStation Yayıncı İndirimi Başladı

Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilen Helldivers Dive Harder Edition, Steam'de yüzde 80 oranında indirime girdi. 2015 yılının mart ayında piyasaya sürülen oyun, 19.99 dolar (848 TL) yerine 3.99 dolar (169 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 2 Aralık tarihinde sona erecek.

Simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Everybody's Gone to the Rapture yüzde 75 oranında indirime girdi. The Chinese Room tarafından geliştirilen oyunun fiyatı 19.99 dolardan (848 TL) 4.99 dolara (211 TL) düştü. 2015 yılının ağustos ayında satışa sunulan oyunda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor.

Bend Studio tarafından geliştirilen Days Gone yüzde 60 oranında indirime girdi. En iyi zombi oyunları arasında yer alan yapım, 39.99 dolar (1.697 TL) yerine 15.99 dolar (678 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yalnızca tek oyunculu moda sahip olan oyun 2019 yılının nisan ayında piyasaya sürüldü.

The Last of Us Part I yüzde 50 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteğine sahip olan oyunun fiyatı 59.99 dolardan (2.546 TL) 29.99 dolara (1.272 TL) düştü. Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us Part II Remastered ise 49.99 dolar (2.121 TL) yerine 39.99 dolara (1.697 TL) satılıyor.

Steam'de İndirime Giren PlayStation Oyunları