Türkiye Bu Oyunu Konuşuyor! Steam, Ülkemizde En Çok Satanları Açıkladı

Steam, 9-16 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Valve'ın popüler FPS oyunu zirveye adını yazdırmayı başardı.

Emir Yasin Bolat
Popüler dijital oyun platformu Steam, 9-16 Eylül 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları duyurdu. Listenin zirvesinde aylardır liderliği kimseye bırakmayan Counter-Strike 2 yer aldı. Valve’ın ücretsiz FPS oyunu, geniş oyuncu kitlesi sayesinde zirvedeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

İkinci sırada ön sipariş döneminde olmasına rağmen büyük ilgi gören EA SPORTS FC 26 bulunuyor. 26 Eylül’de çıkış yapacak olan oyun 69,99 dolardan satışa sunulurken, futbol tutkunlarının bir diğer tercihi olan Football Manager 26 ise üçüncü sırada yer aldı. Onları battle royale türünün önde gelenlerinden PUBG: BATTLEGROUNDS ve güçlü çıkış yakalayan Borderlands 4 takip ediyor.

Listenin orta sıralarında ise dikkat çeken yapımlar var. Uygun fiyatıyla öne çıkan Hollow Knight: Silksong altıncı sırada, hack and slash türündeki Path of Exile 2 yedinci sırada bulunuyor. Spor kategorisinde NBA 2K26 ilk 10’a girerken, MMORPG tutkunlarının vazgeçilmezi Black Desert ve yeni çıkış yapan Dying Light: The Beast de listeye adını yazdırmayı başardı. Sıralamanın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (9-16 Eylül 2025)

Sıra Oyun Adı Fiyatı
1 Counter-Strike 2 Oynaması ücretsiz
2 EA SPORTS FC 26 69,99 dolar
3 Football Manager 26 44,99 dolar
4 PUBG: BATTLEGROUNDS Oynaması ücretsiz
5 Borderlands 4 69,99 dolar
6 Hollow Knight: Silksong 7,99 dolar
7 Path of Exile 2 29,99 dolar
8 NBA 2K26 69,99 dolar
9 Black Desert 4,99 dolar
10 Dying Light: The Beast 44,99 dolar
11 World of Warships Oynaması ücretsiz
12 PEAK 3,99 dolar
13 Kingdom Come: Deliverance 2 44,99 dolar
14 eFootball Oynaması ücretsiz
15 Warhammer 40,000: Space Marine 2 39,99 dolar
16 Rust 18,99 dolar
17 Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar
18 Battlefield 6 69,99 dolar
19 Dota 2 Oynaması ücretsiz
20 Squad 24,99 dolar

