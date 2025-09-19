Türkiye Bu Oyunu Konuşuyor! Steam, Ülkemizde En Çok Satanları Açıkladı

Popüler dijital oyun platformu Steam, 9-16 Eylül 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları duyurdu. Listenin zirvesinde aylardır liderliği kimseye bırakmayan Counter-Strike 2 yer aldı. Valve’ın ücretsiz FPS oyunu, geniş oyuncu kitlesi sayesinde zirvedeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

İkinci sırada ön sipariş döneminde olmasına rağmen büyük ilgi gören EA SPORTS FC 26 bulunuyor. 26 Eylül’de çıkış yapacak olan oyun 69,99 dolardan satışa sunulurken, futbol tutkunlarının bir diğer tercihi olan Football Manager 26 ise üçüncü sırada yer aldı. Onları battle royale türünün önde gelenlerinden PUBG: BATTLEGROUNDS ve güçlü çıkış yakalayan Borderlands 4 takip ediyor.

Listenin orta sıralarında ise dikkat çeken yapımlar var. Uygun fiyatıyla öne çıkan Hollow Knight: Silksong altıncı sırada, hack and slash türündeki Path of Exile 2 yedinci sırada bulunuyor. Spor kategorisinde NBA 2K26 ilk 10’a girerken, MMORPG tutkunlarının vazgeçilmezi Black Desert ve yeni çıkış yapan Dying Light: The Beast de listeye adını yazdırmayı başardı. Sıralamanın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (9-16 Eylül 2025)

