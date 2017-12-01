Microsoft Edge, Windows 10’un varsayılan internet tarayıcısı ve artık mobil cihazımızda da kullanabiliyoruz. iOS işletim sistemli iPhone’unuzda Safari’ye alternatif olarak kullanabileceğiniz hızlı, modern, sade ve ücretsiz bir web tarayıcı arıyorsanız denemenizi isterim. Windows 10 kullanıcısıysanız, parolalarınızdan favorilerinize her şeyi kolayca aktarabileceğiniz gibi “PC’de devam et” özelliğinden de faydalanabiliyorsunuz.

Microsoft’un yılların eskitemediği web tarayıcı Internet Explorer’dan sonra karşımıza çıkardığı Microsoft Edge’in mobil sürümü masaüstünden çok farklı değil. WebKit işleme motorundan destek alarak çalışan modern ve hızlı web tarayıcı, özellikle Windows 10 PC kullanıcılarının seveceği özellikler sunuyor. Favorileriniz, okuma listeniz, tarayıcı geçmişi ve yer imlerinize tek bir yerden erişebildiğiniz Hub görünümü, iPhone’unuzda açtığınız web sayfasını masaüstünde karşınıza çıkaran PC’de devam et özelliği, QR kod okuyucu, sesli arama ve InPrivate yani gizli mod Microsoft Edge tarayıcının özelliklerinden bazıları.

Cihazlar arası içerik ve veri senkronizasyonunu arka planda gerçekleştirerek kullanıcıya zaman kazandıran internet tarayıcının tek kötü yanı; Türkçe dil desteği sunmaması.