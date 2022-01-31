En İyi Windows Uygulamaları

En iyi Windows uygulamaları neler? Bilgisayar kullanım deneyimini üst seviyeye çıkarmak isteyen kullanıcılar için bir liste hazırladık.

Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlar için geliştirilen çok sayıda program bulunuyor. Bazı Windows programları, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor. Listede antivirüs, VPN, anlık mesajlaşma dahil olmak üzere pek çok kategoriden uygulama mevcut.

Windows Uygulamaları Listesi

Advanced SystemCare Instagram WhatsApp Messenger Netflix Spotify Office 365 IObit Drive Booster Audacity ZenMate Revo Uninstaller AIDA64 Extreme Edition WPS Office ApowerEdit Macrium Reflect IObit Malware Fighter Free LastPass Google Chrome Avast Free Antivirus 2021 7-Zip VLC Media Player Zoom Discord Steam Epic Games Adobe Photoshop Adobe Premiere Pro

Yukarıdaki listede en iyi Windows uygulamaları bulunuyor. Bu programların neler sunduğuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Advanced SystemCare

Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Advanced SystemCare, sistem optimizasyon programıdır. Oldukça kolay kullanıma sahip olan program, bakım ve hızlandırma konusunda çok başarılıdır. Uygulama üzerinden disk birleştirme ve gereksiz dosyaları temizleme gibi pek çok işlem yapabilirsiniz.

2. Instagram

İlk olarak 2010 yılında kullanıma sunulan Instagram, görüntü tabanlı sosyal medya platformudur. Ücretsiz olarak sunulan masaüstü uygulaması, sosyal medya hesabınıza bilgisayar üzerinden bakabilmenize olanak tanır.

3. WhatsApp Messenger

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger’ın masaüstü sürümü de bulunuyor. Masaüstü uygulaması, bilgisayar üzerinden arkadaşlarınızla ya da ailenizle iletişim kurabilmenizi sağlar.

4. Netflix

Tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe sahip olan Netflix, dijital yayın platformudur. Bilgisayar üzerinden dizi, film veya belgesel izlemek istiyorsanız, Netflix uygulamasını indirebilirsiniz. Netflix’i indirmek ücretsizdir fakat kullanabilmek için ücretli abonelik gerekir.

5. Spotify

Dijital müzik platformu Spotify, müzik konusunda çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan hizmette şarkıların yanı sıra çok sayıda podcast de bulunuyor. Uygulamada çalma listesi oluşturma, çevrim dışı dinleme gibi özellikler mevcut.

6. Office 365

En iyi Windows uygulamaları arasında yer alan Office 365 Word, PowerPoint, OneDrive, Outlook ve Excel gibi hizmetlerin yer aldığı bir yazılım paketidir. Çeşitli ücretli abonelik seçeneklerinin yer aldığı Office 365, 1 TB’lık bulut depolama alanı sunar.

7. IObit Drive Booster

Kolay kullanıma sahip olan IObit Drive Booster, bilgisayarda yer alan eski sürücülerin otomatik olarak güncellenmesini sağlar. Böylece bilgisayar kullanıcısının yeni sürücüleri aramasına gerek kalmaz. Geniş sürücü veri tabanı ile dikkat çeken program, güncelleme işlemini hızlı bir şekilde gerçekleştirir.

8. Audacity

Ücretsiz olmasına rağmen özellik bakımından oldukça zengin olan Audacity, bilgisayarda yer alan ses kayıtları üzerinde çeşitli işlemlerin yapılmasına imkân tanır. Programda farklı ses dosyalarını tek ses dosyasında birleştirme, kesme, efekt ekleme dahil olmak üzere birçok özellik yer alıyor.

9. ZenMate

DNS sızıntısını önleyen ZenMate, internet kullanıcılarının anonim kalmasını sağlar. P2P desteğine sahip olan hizmet, birçok dijital yayın platformunun coğrafi kısıtlamasını aşar. En iyi Windows uygulamaları listesinin dokuzuncu sırasında yer alan programın kullanımı da kolaydır.

10. Revo Uninstaller

Bilgisayardaki istenmeyen programların kaldırılabilmesini sağlayan Revo Uninstaller ayrıca silinen programların kalıntılarını, kayıt defteri girdilerini ve ek dosyalarını ortadan kaldırır. Program sayesinde kapsamlı bir temizleme işlemi gerçekleşir.

11. AIDA64 Extreme Edition

AIDA64 Extreme Edition, bilgisayarda yer alan ekran kartı, RAM, işlemci gibi donanım bileşenlerine ilişkin detaylı bilgi sunar. Gerçek zamanlı olarak sıcaklık değerlerini de gösteren program, başarılı kullanıcı arayüzüne sahiptir.

12. WPS Office

Ücretsiz olarak sunulan WPS Office bir ofis paketidir. Microsoft Office alternatifi olan WPS doc, xls ve ppt formatlarını destekler. Böylece uyumsuzluk sorunu yaşamazsınız. Kolay kullanıma sahip olan programın arayüzü başarılıdır.

13. ApowerEdit

En iyi Windows uygulamaları arasında yer alan ApowerEdit, bilgisayar üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde video düzenleyebilmenizi sağlar. Videoları kesebilir, birleştirebilir, döndürebilir, video hızını arttırabilir ya da yavaşlatabilir ve daha pek çok işlem yapabilirsiniz.

14. Macrium Reflect

Macrium Reflect disk yedekleme, geri yükleme ve imaj alma işlemlerini gerçekleştirebilmenize olanak tanır. Yazılım NTFS, FAT16, FAT32, Ext2/3FS dosya sistemlerini ve IDE, SATA, SCSI, USB, IEEE 1394 (FireWire) sürücülerini destekler.

15. IObit Malware Fighter Free

Kolay kullanıma sahip olan IObit Malware Fighter Free isimli program virüs, ransomware, spyware, trojan, adware ve worm gibi pek çok kötü amaçlı yazılıma karşı koruma sunar. Gerçek zamanlı olarak koruma sağlayan hizmet, kimlik avı web sitelerinden de korur.

16. LastPass

En iyi Windows uygulamaları listesinde bulunan LastPass, dünya genelinde çok popüler bir şifre yöneticisidir. Uygulama sayesinde internet ortamındaki tüm şifrelerinizi tek bir yerden görüntüleyebilirsiniz. Böylelikle şifre unutma gibi bir sorun yaşamazsınız.

17. Google Chrome

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Google Chrome, internet tarayıcısıdır. Gelişmiş özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan web tarayıcısı, eklentiler ile kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

18. Avast Free Antivirus 2021

Kötü amaçlı yazılımlara karşı üst düzey koruma sunan Avast Free Antivirus 2021, virüs tespit etme ve virüs temizleme konularında oldukça başarılıdır. Gelişmiş özelliklere sahip olan program ayrıca kimlik avı koruması da sunar.

19. 7-Zip

Ücretsiz dosya sıkıştırma uygulaması 7-Zip; RAR, ZIP, TAR, LZH, ARJ ve GZ gibi birçok formatı destekler. Dosyalarınızı çok hızlı ve pratik bir şekilde sıkıştırabilirsiniz. En iyi windows uygulamaları arasında yer alan 7-Zip isimli program sayesinde sıkıştırılmış olan dosyaları kolay bir şekilde açabilirsiniz.

20. VLC Media Player

Alt yazı senkronizasyonu sunan VLC Media Player, neredeyse tüm ses ve video formatlarını destekler. Video ve ses üzerinde düzenleme yapabileceğiniz uygulama, videonun herhangi bir karesini masaüstü arka planı olarak ayarlama imkânı sunar.

21. Zoom

Özellikle yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte çok büyük bir popülerlik elde eden Zoom, bir video konferans hizmetidir. Kolay kullanıma sahip olan program üzerinden çok sayıda kişi ile görüntülü olarak iletişim kurabilirsiniz.

22. Discord

Oyuncuların ağırlıklı olarak kullandığı Discord, en iyi Windows uygulamaları arasında yer alan popüler sohbet uygulamasıdır. Uygulama üzerinden diğer kullanıcılar ile mesajların yanı sıra sesli ve görüntülü olarak da iletişim kurabilirsiniz. Programda ayrıca ekran paylaşımı özelliği de mevcut.

23. Steam

Steam, tüm dünyada çok popüler olan bir dijital oyun platformudur. Çok popüler uygulama üzerinden oyunlar satın alabilir, satın aldığınız oyunları indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Platformda diğer kullanıcılar ile iletişim kurabilirsiniz.

24. Epic Games

Epic Games, tıpkı Steam gibi bir dijital oyun platformudur. Başarılı platformun mağazasında popüler battle royale oyunu Fortnite dahil olmak üzere çok sayıda oyun yer alıyor.

25. Adobe Photoshop

Adobe Photoshop, bilgisayar üzerinden fotoğrafları profesyonel bir şekilde düzenleyebilmenize olanak tanır. Gelişmiş özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan programda çok başarılı bir kullanıcı arayüzü bulunuyor.

26. Adobe Premiere Pro

Adobe tarafından geliştirilen video düzenleme programı, bilgisayarda bulunan videolar üzerinde çeşitli düzenlemeler yapabilmenizi mümkün hale getirir. Bu program sayesinde videoları kesebilir, birleştirebilir, yazı, müzik ve efekt ekleyebilir, filtre uygulayabilir ve daha pek çok işlem gerçekleştirebilirsiniz.

En iyi Windows uygulamaları listemizin sonuna geldik. Listede kullanmak istediğiniz bir program varsa bunu aşağıdan indirebilirsiniz.