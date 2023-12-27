Half Life Benzeri Oyunlar
Half Life benzeri oyunlar, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine imkân tanıyor. Bu rehberde FPS türünün başarılı bir örneği olan oyun serisini beğenen oyuncuların oynamak isteyebileceği yapımların yer aldığı bir liste hazırladık.
Half Life benzeri oyunlar, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine imkân tanıyor. Bu rehberde FPS türünün başarılı bir örneği olan oyun serisini beğenen oyuncuların oynamak isteyebileceği yapımların yer aldığı bir liste hazırladık.
En iyi bilim kurgu oyunları arasında yer alan Half Life serisinin ilk oyunu 1998 yılında piyasaya sürüldü. İlk oyunun oldukça beğenilmesi üzerine 2004 yılında Half Life 2 satışa sunuldu. Uzun süredir ise üçüncü oyun merak içerisinde bekleniyor. Peki, Half Life tarzı oyunlar hangileri?
Half Life Benzeri Oyunlar Listesi
- Black Mesa
- Deus Ex: Human Revolution
- Garry's Mod
- System Shock
- Wolfenstein: The New Order
- Metro 2033 Redux
- BioShock Infinite
- Quake 4
- F.E.A.R.
- Dishonered 2
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
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Half Life alternatifi oyunlar arasında yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Black Mesa
Black Mesa, Half Life oyununun yeniden geliştirilmiş sürümüdür. Crowbar Collective tarafından geliştirilen oyunun tam versiyonu 2020 yılının mart ayında piyasaya sürüldü. 84 Metacritic puanıyla dikkat çeken oyun, Half Life'a kıyasla daha kaliteli grafiklere sahip.
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Deus Ex: Human Revolution
Eidos-Montréal tarafından geliştirilen aksiyon rol yapma oyunu Deus Ex: Human Revolution, gizlilik oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara da hitap ediyor. Yayıncılığını Square Enix'in üstlendiği yapım, sahip olduğu 91 Metacritic puanı ile dikkat çekiyor.
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Garry's Mod
2006 yılının kasım ayında piyasaya sürülen Garry's Mod, listedeki diğer oyunlardan farklı bir yapıya sahip. Fizik tabanlı sandbox oyunu, temelde herhangi bir amaca sahip değil. Oyunda yer alan araçları kullanarak birçok şey oluşturabiliyoruz.
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System Shock
En iyi uzay oyunları arasında yer alan System Shock'un yayıncılığını Prime Matter üstlendi. Nightdive Studios tarafından geliştirilen oyun 2023 yılının mayıs ayında çıktı. Uzay istasyonunda geçen oyunda bir hacker'ı kontrol ediyoruz.
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Wolfenstein: The New Order
Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün üstlendiği Wolfenstein: The New Order, 81 Metacritic puanına sahip. MachineGames tarafından geliştirilen oyun 2014 yılında satışa sunuldu. Başarılı bir atmosferin yer aldığı yapım alternatif tarih hikâyesine sahip.
Metro 2033 Redux
Metro 2033 Redux, Dmitry Glukhovsky isimli yazarın Metro 2033 isimli romanından uyarlandı. Çok başarılı bir atmosfere sahip olan oyunda insanlar nükleer felaketin ardından yer altındaki metrolarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor.
Remaster Versiyonu Çıksa Şahlanacak Oyunlar
Günümüzde artık pek çok oyunun remastered ya da remake versiyonu ile karşı karşıyayız. Bu durum oldukça iyi çünkü iyi bir şekilde elden geçirilen oyunlar tekrar hayata dönüyor ve yeni kişilere ulaşmayı başarıyor.
BioShock Infinite
2K tarafından 2013 yılında piyasaya sürülen BioShock Infinite, serinin en iyi oyunlarından biridir. 94 Metacritic puanı ile dikkatleri üzerinde toplayan oyunda kaliteli grafikler ve başarılı oynanış sistemi bulunuyor. Oyunun atmosferi de başarılı şekilde yansıttığını belirtmek gerekiyor.
Devamının Gelmesini İstediğimiz Oyunlar
Bazı oyunların nedense devamı gelmiyor. Zamanında çok başarılı işler ortaya koymalarına rağmen devamı hemen gelmeyen oyunlar insanı düşünmeye sevk ediyor.
Quake 4
FPS türünün başarılı örneklerinden biri olan Quake 4'te Rhino Squad üyesi Matthew Kane isimli karakteri kontrol ediyoruz. Quake 2'nin devamı niteliğinde olan yapımda hikâyeye kaldğımız yerden devam ediyoruz. Oyun 81 Metacritic puanına sahip.
F.E.A.R.
F.E.A.R. serisinin ilk oyunu 2005 yılında piyasaya sürüldü. Monolith Productions tarafından geliştirilen yapım 88 Metacritic puanı ile dikkat çekiyor. Başarılı bir atmosfere sahip olan F.E.A.R., düşük sistem gereksinimli oyunlar arayan oyunculara da hitap ediyor.
Dishonered 2
Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün üstlendiği Dishonored 2, Arkane Studios tarafından geliştirildi. 2016 yılının kasım ayında piyasaya sürülen oyun, gizlilik oyunları oynamaktan keyif alan kişilere de hitap ediyor. Çoğu oyuncu tarafından beğenilen yapım 86 Metacritic puanına sahip.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
GSC Game World tarafından geliştirilen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, 2024 yılının ilk çeyreğinde PC ve Xbox Series X / S platformları için piyasaya sürülmesi bekleniyor. Nükleer felaket sonrasını konu alan açık dünya FPS oyununda hayatta kalmaya çalışacağız.
Zaman İçinde Bizimle Birlikte Büyüyen Oyunlar
Space Invaders ve Pong gibi neredeyse yarım asırlık oyunlar var. Video oyunları 70’lerden itibaren günümüze kadar ulaşan bir eğlence aracı.
Bu rehberde Half Life benzeri oyunlar listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı oyun hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
Metro 2033 Redux
Metro 2033 Redux indirin ve nükleer felaket sonrası hayatta kalmaya çalışın. Başkalaşım geçirmiş vahşi yaratıklarla ve insanlarla mücadele edin.
FEAR
Açılımı First Encounter Assault and Recon. olan F.E.A.R. olağan dışı olayları araştırmak ve olası aksiliklerde yok etmek için kurulmuş bir özel tim ve bu tim'de korkuyu ilikleriniz de hissetmeniz için herşey düşünülmüş.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ile karanlık bir dünyada hayatta kalmaya çalışacağız.
Deus Ex: Human Revolution
Özel bir SWAT karakterini canlandıracağımız Deus Ex: Human Revolution'da çarpıcı aksiyon sahneleri yer alıyor.
Wolfenstein: The New Order
Wolfenstein: The New Order teknolojik özellikleri ve derin hikayesiyle öne çıkan bir FPS oyunudur
System Shock
Cyberpunk oyunlar içerisinde en bilinen yapımlardan biri olan System Shock’ın remake versiyonu artık oynayabilir durumda.
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