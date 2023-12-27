Half Life benzeri oyunlar, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine imkân tanıyor. Bu rehberde FPS türünün başarılı bir örneği olan oyun serisini beğenen oyuncuların oynamak isteyebileceği yapımların yer aldığı bir liste hazırladık.

En iyi bilim kurgu oyunları arasında yer alan Half Life serisinin ilk oyunu 1998 yılında piyasaya sürüldü. İlk oyunun oldukça beğenilmesi üzerine 2004 yılında Half Life 2 satışa sunuldu. Uzun süredir ise üçüncü oyun merak içerisinde bekleniyor. Peki, Half Life tarzı oyunlar hangileri?

Half Life Benzeri Oyunlar Listesi

Black Mesa

Deus Ex: Human Revolution

Garry's Mod

System Shock

Wolfenstein: The New Order

Metro 2033 Redux

BioShock Infinite

Quake 4

F.E.A.R.

Dishonered 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Half Life alternatifi oyunlar arasında yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Black Mesa

Black Mesa, Half Life oyununun yeniden geliştirilmiş sürümüdür. Crowbar Collective tarafından geliştirilen oyunun tam versiyonu 2020 yılının mart ayında piyasaya sürüldü. 84 Metacritic puanıyla dikkat çeken oyun, Half Life'a kıyasla daha kaliteli grafiklere sahip.

Deus Ex: Human Revolution

Eidos-Montréal tarafından geliştirilen aksiyon rol yapma oyunu Deus Ex: Human Revolution, gizlilik oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara da hitap ediyor. Yayıncılığını Square Enix'in üstlendiği yapım, sahip olduğu 91 Metacritic puanı ile dikkat çekiyor.

Garry's Mod

2006 yılının kasım ayında piyasaya sürülen Garry's Mod, listedeki diğer oyunlardan farklı bir yapıya sahip. Fizik tabanlı sandbox oyunu, temelde herhangi bir amaca sahip değil. Oyunda yer alan araçları kullanarak birçok şey oluşturabiliyoruz.

System Shock

En iyi uzay oyunları arasında yer alan System Shock'un yayıncılığını Prime Matter üstlendi. Nightdive Studios tarafından geliştirilen oyun 2023 yılının mayıs ayında çıktı. Uzay istasyonunda geçen oyunda bir hacker'ı kontrol ediyoruz.

Wolfenstein: The New Order

Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün üstlendiği Wolfenstein: The New Order, 81 Metacritic puanına sahip. MachineGames tarafından geliştirilen oyun 2014 yılında satışa sunuldu. Başarılı bir atmosferin yer aldığı yapım alternatif tarih hikâyesine sahip.

Metro 2033 Redux

Metro 2033 Redux, Dmitry Glukhovsky isimli yazarın Metro 2033 isimli romanından uyarlandı. Çok başarılı bir atmosfere sahip olan oyunda insanlar nükleer felaketin ardından yer altındaki metrolarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

BioShock Infinite

2K tarafından 2013 yılında piyasaya sürülen BioShock Infinite, serinin en iyi oyunlarından biridir. 94 Metacritic puanı ile dikkatleri üzerinde toplayan oyunda kaliteli grafikler ve başarılı oynanış sistemi bulunuyor. Oyunun atmosferi de başarılı şekilde yansıttığını belirtmek gerekiyor.

Quake 4

FPS türünün başarılı örneklerinden biri olan Quake 4'te Rhino Squad üyesi Matthew Kane isimli karakteri kontrol ediyoruz. Quake 2'nin devamı niteliğinde olan yapımda hikâyeye kaldğımız yerden devam ediyoruz. Oyun 81 Metacritic puanına sahip.

F.E.A.R.

F.E.A.R. serisinin ilk oyunu 2005 yılında piyasaya sürüldü. Monolith Productions tarafından geliştirilen yapım 88 Metacritic puanı ile dikkat çekiyor. Başarılı bir atmosfere sahip olan F.E.A.R., düşük sistem gereksinimli oyunlar arayan oyunculara da hitap ediyor.

Dishonered 2

Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün üstlendiği Dishonored 2, Arkane Studios tarafından geliştirildi. 2016 yılının kasım ayında piyasaya sürülen oyun, gizlilik oyunları oynamaktan keyif alan kişilere de hitap ediyor. Çoğu oyuncu tarafından beğenilen yapım 86 Metacritic puanına sahip.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

GSC Game World tarafından geliştirilen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, 2024 yılının ilk çeyreğinde PC ve Xbox Series X / S platformları için piyasaya sürülmesi bekleniyor. Nükleer felaket sonrasını konu alan açık dünya FPS oyununda hayatta kalmaya çalışacağız.

Bu rehberde Half Life benzeri oyunlar listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı oyun hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.