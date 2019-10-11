Twitter for Mac (Mac için Twitter) uygulamasını indirerek sosyal ağ platformundaki gelişmeleri masaüstünden takip edin. TweetDeck, Twitterrific, Tweetbot gibi Mac için Twitter uygulamalarını kullanmanıza artık gerek yok. Mac için resmi Twitter uygulaması ile Türkiye ve Dünyadan son dakika haberleri, eğlence, spor, politika ve daha birçok konu hakkında konuşulanları, trendleri takip edebilirsiniz. Twitter iOS uygulamasının özelliklerini taşıyor, Türkçe dil desteğiyle geliyor ve diğer Twitter uygulamalarının aksine ücretsiz indirip giriş yaparak kullanmaya başlıyorsunuz.

macOS Catalina (macOS 10.15) güncellemesini alan tüm Mac bilgisayarlarda kullanılabilen Twitter for Mac (Mac için Twitter) uygulaması, Mac’te resmi Twitter’ı arayan, Twitter’da web tarayıcıda kullanmayan istemeyen, sosyal ağ için para vermek istemeyen kullanıcılara hitap ediyor. Mac için Twitter programı ile ilgi alanınıza giren, ilginizi çeken konuları takip edip sohbetlere katılabilir, canlı yayın etkinliklerini izleyebilir, gündemi takip edebilirsiniz. Dünyada neler olup bitiyor, insanlar ne hakkında konuşuyor her şey Twitter’da. Mac için Twitter’ı hemen indirin ve masaüstünüzden sosyal ağdaki gelişmeleri takip edin.

Twitter for Mac (Mac için Twitter) Uygulaması Özellikleri