Twitter for Mac (İndir): Mac için Twitter uygulaması ile sosyal ağ platformundaki gelişmeleri masaüstünden takip edin.
Twitter for Mac (Mac için Twitter) uygulamasını indirerek sosyal ağ platformundaki gelişmeleri masaüstünden takip edin. TweetDeck, Twitterrific, Tweetbot gibi Mac için Twitter uygulamalarını kullanmanıza artık gerek yok. Mac için resmi Twitter uygulaması ile Türkiye ve Dünyadan son dakika haberleri, eğlence, spor, politika ve daha birçok konu hakkında konuşulanları, trendleri takip edebilirsiniz. Twitter iOS uygulamasının özelliklerini taşıyor, Türkçe dil desteğiyle geliyor ve diğer Twitter uygulamalarının aksine ücretsiz indirip giriş yaparak kullanmaya başlıyorsunuz.
macOS Catalina (macOS 10.15) güncellemesini alan tüm Mac bilgisayarlarda kullanılabilen Twitter for Mac (Mac için Twitter) uygulaması, Mac’te resmi Twitter’ı arayan, Twitter’da web tarayıcıda kullanmayan istemeyen, sosyal ağ için para vermek istemeyen kullanıcılara hitap ediyor. Mac için Twitter programı ile ilgi alanınıza giren, ilginizi çeken konuları takip edip sohbetlere katılabilir, canlı yayın etkinliklerini izleyebilir, gündemi takip edebilirsiniz. Dünyada neler olup bitiyor, insanlar ne hakkında konuşuyor her şey Twitter’da. Mac için Twitter’ı hemen indirin ve masaüstünüzden sosyal ağdaki gelişmeleri takip edin.
Twitter for Mac (Mac için Twitter) Uygulaması Özellikleri
- Premium ve özel canlı yayınlara doğrudan bilgisayarınızdan erişin
- Dünyanın dört bir yanında yaşanan son olayları gerçek zamanlı izleyin
- En sevdiğiniz spor, haber, politika, eğlence düşünce liderlerinin ne hakkında konuştuklarını keşfedin
- Fotoğraflar, videolar, GIF’ler gibi dinamik medyaları deneyimleyin
- Zaman akışınızda Tweetleri retweetleyin, paylaşın veya yanıtlayın
- Neler olduğunu dünyayla paylaşmak için Tweet gönderin
- Popüler konu başlıkları ve etiketleri (trendleri) görün
- Haber başlıkları ve videoları takip edin
- Viral olan eğlenceli hikayeleri görün
- Biri sizi takip etmeye başladığında, Tweetleriniz beğenildiğinde veya reweetlendiğinde, sizden bahsedildiğinde bildirim alın
- Takipçileriniz ve arkadaşlarınızla gizli sohbet edin, Tweet ve diğer medyaları paylaşın, sizi takip edenlerle grup sohbeti gerçekleştirin
- Profilinizi fotoğraf, açıklama, konum ve arka plan resmi ile özelleştirin
- Profilinizden geçmiş tweet, reweet, yanıtlar, medya ve beğenilere bakın
- Kişi önerileri alın