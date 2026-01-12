En Çok İndirilen PS5 Oyunları: Listede 13 Yıllık Oyun da Var!
En çok indirilen PlayStation 5 oyunları belli oldu. Listede 13 yıl önce piyasaya sürülen açık dünya oyununun da yer alması şaşırttı.. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- En çok indirilen PlayStation 5 oyunları listesinde 13 yıl önce çıkan GTA 5 de yer alıyor.
- Listede 2025 yılının nisan ayında satışa sunulan Clair Obscur: Expedition 33 de bulunuyor.
- ARC Raiders, Battlefield 6, EA SPORTS FC 26 ve Minecraft gibi oyunlar da listeye girdi.
Sony tarafından paylaşılan liste ile birlikte En çok indirilen PlayStation 5 (PS5) oyunları belli oldu. Listede iki farklı kategori bulunuyor. Bir kategori Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada, diğer kategori ise Avrupa'yı kapsıyor. Listede açık dünyadan maceraya, RPG'den aksiyona kadar çeşitli türlerde pek çok oyun yer aldı.
En Çok İndirilen PS5 Oyunları (Aralık 2025)
|ABD ve Kanada
|Avrupa
|ARC Raiders
|EA SPORTS FC 26
|NBA 2K26
|ARC Raiders
|Call of Duty: Black Ops 7
|Grand Theft Auto V
|EA SPORTS Madden NFL 26
|Call of Duty: Black Ops 7
|Grand Theft Auto V
|UFC 5
|EA SPORTS FC 26
|Minecraft
|Minecraft
|It Takes Two
|Battlefield 6
|Forza Horizon 5
|EA SPORTS College Football 26
|Clair Obscur: Expedition 33
|Clair Obscur: Expedition 33
|Battlefield 6
En çok indirilen PS5 oyunları arasında 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5'in de yer alması şaşırttı. Bunun en büyük nedeni, oyunun GTA Online moduna sahip olması. Bu çok oyunculu modda soygundan yarışa kadar pek çok görev bulunuyor. Görevleri ister arkadaşlarımızla ister diğer oyuncularla birlikte tamamlayabiliyoruz.
Listede de Battlefield 6 da yer alıyor. Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımda Assault, Engineer, Support ve Recon olmak üzere dört farklı sınıf bulunuyor. Çeşitli yeteneklere sahip olan bu sınıflar, savaş alanında kritik bir rol oynayarak takım stratejisinin temelini oluşturuyor.
TPS oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Arc Raiders da listeye girdi. Tehlikeli robotların dünyayı ele geçirdiği bir dünyada geçen yapım, üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanıyor. Oyunda görevleri tamamlamamız ve kaynak toplamamız gerekiyor. Görev esnasında çeşitli düşmanlarla mücadele ediyoruz.
En çok indirilen PlayStation 5 oyunları listesinde Call of Duty: Black Ops 7 de bulunuyor. 2035 yılında geçen oyun, Call of Duty: Black Ops 6'daki olaylardan 40 yıl sonrasını konu alıyor. Oyunda son teknoloji teçhizatla donatılmış David Manson ve ekibinin maceralarına tanık oluyoruz. Popüler yapımda hikâye modunun yanı sıra co-op, çok oyunculu ve zombi modları da mevcut.