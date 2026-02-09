En Çok İndirilen PS5 Oyunları: Listede 13 Yıllık Oyun da Bulunuyor
En çok indirilen PlayStation 5 oyunları belli oldu. Listede 13 yıl önce satışa sunulan bir oyun da bulunuyor. İşte listedeki oyunlara dair detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- En çok indirilen PlayStation 5 oyunları listesinde 13 yıl önce piyasaya sürülen GTA 5 de bulunuyor.
- Listede popüler futbol oyunu EA SPORTS FC 26 da yer aldı.
- NBA 2K26, Minecraft, UFC 5, Forza Horizon 5 ve It Takes Two da listeye girdi.
Sony tarafından paylaşılan liste ile beraber en çok indirilen PlayStation 5 (PS5) oyunları belli oldu. Listede iki farklı kategori bulunuyor. Bir kategori Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada, diğer kategori ise Avrupa'yı kapsıyor. Listede aksiyondan açık dünyaya, RPG'den maceraya kadar çeşitli türlerde pek çok oyun yer aldı.
En Çok İndirilen PS5 Oyunları (Ocak 2026)
|ABD ve Kanada
|Avrupa
|ARC Raiders
|EA SPORTS FC 26
|Grand Theft Auto V
|ARC Raiders
|NBA 2K26
|Grand Theft Auto V
|Minecraft
|UFC 5
|EA SPORTS Madden NFL 26
|Minecraft
|Call of Duty: Black Ops 7
|Forza Horizon 5
|EA SPORTS FC 26
|It Takes Two
|UFC 5
|Call of Duty: Black Ops 7
|Forza Horizon 5
|Avatar: Frontiers of Pandora
|Avatar: Frontiers of Pandora
|Hogwarts Legacy
En çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında GTA 5 de yer aldı. 2013 yılında piyasaya sürülen oyunun günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettirmesi şaşırttı. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra GTA Online modu da bulunuyor. Bu çok oyunculu mod, soygundan yarışa kadar pek çok görev içeriyor. Görevleri ister arkadaşlarımızla ister diğer oyuncularla beraber tamamlayabiliyoruz.
Satışa sunulduğu günden itibaren çok popüler hâle gelen Arc Raiders da listeye girmeyi başardı. En iyi TPS oyunları arasında yer alan bu yapım, tehlikeli robotların dünyayı ele geçirdiği bir dünyada geçiyor. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda görevleri tamamlamamız ve kaynak toplamamız gerekiyor. Görev esnasında çeşitli düşmanlarla mücadele ediyoruz.
Listede Call of Duty: Black Ops 7 de bulunuyor. 2035 yılında geçen oyun, Call of Duty: Black Ops 6'daki olaylardan 40 yıl sonrasına odaklanıyor. Kaliteli grafiklere sahip olan oyun, son teknoloji teçhizatla donatılmış David Manson ve ekibinin hikâyesini konu alıyor. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra co-op, çok oyunculu ve zombi modları da bulunuyor.
Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden EA SPORTS FC 26 da listeye girdi. Serinin yeni oyununda Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteği mevcut. Oyundaki Türkçe spikerler arasında Özkan Öztürk ve Ertem Şener bulunuyor. Türkçe spiker desteği, maç atmosferini bambaşka bir seviyeye taşıyor.
En çok indirilen PS5 oyunları arasında Hogwarts Legacy de bulunuyor. Harry Potter evreninde geçen oyunda Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndaki bir öğrenciyi kontrol ediyoruz. RPG türündeki oyunda çeşitli sihirler yapabiliyor ve canavarlar ile savaşabiliyoruz. Popüler oyun 2023 yılında piyasaya sürüldü.