La Casa de Papel’den İstanbul Sürprizi!

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran fenomen dizi La Casa de Papel’in yeni sezonundaki bazı sahneler İstanbul’da çekilecek. Büyük bir heyecan yaratan bu müjde, dizinin yeni jenerik müziğine imza atan Türk DJ Burak Yeter’den geldi.

Netflix’in en sevilen orijinal yapımlarından birisi olan La Casa de Papel, 2019 yılında yayınlanacak yeni sezonuyla maceraya kaldığı yerden devam edecek. İspanyol yapımı efsane dizi, gerek oyuncu kadrosu gerekse hikayesiyle geride bıraktığı iki sezonda kemik bir hayran kitlesi yaratmayı başarmıştı.

Milyonları peşinden sürükleyen dizinin yeni sezonunda bir Türk’ün de imzası olacak. 2016 yılında çıkardığı "Tuesday" adlı parçayla sükse yapan başarılı DJ Burak Yeter, dünyaca ünlü dizinin yeni jenerik müziğini yaptı. Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin yeni aranjesi 22 Haziran’da tüm dijital platformlarda yerini almıştı.

Ünlü sanatçı, La Casa de Papel’in yeni sezonundan çok önemli bir bilgi paylaştı. “İstanbul dediğim de ‘seviyorum ben o ülkeyi’ diyorlar” diyen Yeter, dizinin üçüncü sezonundaki bazı sahnelerin İstanbul’da çekileceğini duyurdu.

Yeter ayrıca, yeni jenerik müziğinin klibinde diziden bazı karakterlerin de oynayabileceğini söyledi.

El Profesor isimli gizemli bir adamın, kurduğu ekiple birlikte İspanya Kraliyet Darphanesini ele geçirmesini anlatan La Casa de Papel, üçüncü sezonuyla 2019 yılında Netflix’te yayınlanacak.