En Çok Satılan PC Oyunları Açıklandı! Türkçe Oyun İlk 3'te

Steam'de en çok satılan oyunlar, SteamDB'nin 2 Aralık ile 9 Aralık tarihlerini kapsayan yeni verilerinin paylaşılmasının ardından belli oldu. Türkçe dil desteğine sahip olan Total War: Warhammer III, ikinci sırada konumlanarak son birkaç haftadır zirvede yer alan Battlefield 6'yı bile gerisinde bıraktı.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (2-9 Aralık)

Steam'de geçtiğimiz hafta en çok satılan oyunların zirvesinde son birkaç haftadır olduğu gibi yine Arc Raiders yer aldı. 30 Ekim 2025 tarihinde piyasaya sürülen oyun, kısa süre içinde en iyi TPS oyunları arasındaki yerini aldı. Oyunda makinelere karşı hayatta kalma mcüadelesi verirken bir yandan da kendi atölyemizde ekipmanlar üretiyor, tamir ediyor ve geliştiriyoruz.

İlk olarak 2022 yılında oyuncularla buluşan Total War: Warhammer III, listenin ikinci sırasında yer aldı. Sıra tabanlı strateji oyunları arasında yer alan bu oyunda yedi ırk bulunuyor. Kendi ordumuzu kurup gerçek zamanlı olarak savaşabiliyoruz. 8 oyuncuya kadar desteklemesinin yanı sıra bire bir modu da mevcut.

Battlefield Studios tarafından geliştirilen Battlefield 6, geçtiğimiz hafta en çok satılan üçüncü oyun oldu. Devasa haritalarda 128 oyuncuya kadar desteklenen bu oyun, en iyi savaş oyunları arasında kendine sağlam bir yer edindi. Bunu yıkılabilir yapılar ve mükemmel bir oynanış sunmasına borçlu olduğunu belirtelim.

FromSoftware ve Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanan Elden Ring Nightreign, Mayıs 2025'te çıkışını gerçekleştirdi. Geride bıraktığımız hafta ise en çok satılanlar arasında dördüncü sıraya ulaştı. Çok oyunculu desteğine sahip bu Souls-like türündeki oyun, Steam'de "çok olumlu" derecelendirmeye sahip.

Warhammer 40,000: Darktide, listenin beşinci sırasında konumlandı. Co-op desteğine sahip oyun, birinci şahıs bakış açısı ile oynanıyor. Oyunda düşmanlara karşı mücadele veriyor, görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Son derece yüksek bir tempoya sahip olan oyunun özellikle yakın dövüşte harika bir hissiyat uyandırdığını belirtmek gerekiyor.