Facebook Messenger, Mac için ücretsiz anlık mesajlaşma, görüntülü konuşma programı. Facebook Messenger Mac uygulamasını indirin ve masaüstü için tasarlanmış yüksek kaliteli sesli ve görüntülü sohbete erişin.

Messenger, Facebook kullanıcılarının birbiriyle yazılı ve görüntülü konuşmasını sağlayan ücretsiz bir uygulama ve web, mobil, masaüstü tüm platformlarda mevcut. Facebook Messenger Mac uygulaması, tarayıcınızı açmadan Facebook arkadaşlarınızla iletişimde kalmanızı sağlıyor. Teke tek veya grup şeklinde ücretsiz, yüksek kalitede sesli ve görüntülü sohbet ediyorsunuz. Fotoğraf ve video paylaşabiliyor, dosya alıp gönderebiliyorsunuz. Kelimelerin bittiği yerde emojiler yardımınıza koşuyor. Koyu mod seçeneğini de var.

Facebook Messenger Mac Özellikleri