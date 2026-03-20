Popüler Oyunlarda %95'e Varan İndirim! BF1, Resident Evil 3 ve Dahası
Steam'de başlayan ilkbahar indirimleri kapsamında popüler oyunların fiyatında büyük düşüş meydana geldi. Battlefield 1 ve dahası çok ucuzladı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Battlefield 1, Steam'de yüzde 95 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 39.99 dolardan (1.771 TL) 1.99 dolara (88 TL) düştü.
- Yüzde 90 oranında indirim uygulanan Fallout: New Vegas, 5.99 dolar (265 TL) yerine 0.59 dolara (26 TL) satılmaya başlandı.
- Resident Evil 3'ün fiyatı, yüzde 90 oranında indirimle 2.99 dolar (132 TL) oldu. Oyun normalde 29.99 dolara (1.328 TL) satılıyor.
Steam'de yüzde 95'e varan ilkbahar indirimleri başladı. Battlefield 5'ten Metro: Last Light Redux ve Baldur's Gate 3'e kadar çok sayıda oyun indirime girdi. Şu anda tüm dünya genelinde popüler olan oyunların fiyatı oldukça uygun hâle geldi. Böylece oyuncular çok yüksek meblağlar harcamadan sevilen oyunlara sahip olma imkânı elde etti.
Steam'de Hangi Oyunlar İndirime Girdi?
|Oyun Adı
|İndirimli Fiyat
|İndirimsiz Fiyat
|İndirim Oranı
|Battlefield 1
|1.99 dolar (88 TL)
|39.99 dolar (1.771 TL)
|%95
|Dying Light (Essentials Edition)
|1.80 dolar (80 TL)
|18 dolar (797 TL)
|%90
|Sid Meier's Civilization V
|2.99 dolar (132 TL)
|29.99 dolar (1.328 TL)
|%90
|Fallout: New Vegas
|0.59 dolar (26 TL)
|5.99 dolar (265 TL)
|%90
|Metro: Last Light Redux
|0.74 dolar (32 TL)
|14.99 dolar (664 TL)
|%95
|Tom Clancy’s The Division 2
|2.39 dolar (105 TL)
|23.99 dolar (1.062 TL)
|%90
|Vampyr
|2.79 dolar (123 TL)
|27.99 dolar (1.240 TL)
|%90
|Resident Evil 3
|2.99 dolar (132 TL)
|29.99 dolar (1.328 TL)
|%90
|Star Wars Jedi: Survivor
|6.99 dolar (309 TL)
|69.99 dolar (3.101 TL)
|%90
|The Long Dark
|1.44 dolar (63 TL)
|14.49 dolar (642 TL)
|%90
|Battlefield 5
|2.49 dolar (110 TL)
|49.99 dolar (2.214 TL)
|%95
|Call of Duty: Modern Warfare
|5.99 dolar (265 TL)
|59.99 dolar (2.657 TL)
|%90
|Borderlands 4
|48.99 dolar (2.170 TL)
|69.99 dolar (3.101 TL)
|%30
|Chivalry 2
|3.99 dolar (176 TL)
|39.99 dolar (1.771 TL)
|%90
|Remnant: From the Ashes
|3.99 dolar (176 TL)
|39.99 dolar (1.771 TL)
|%90
|Dead by Daylight
|5.99 dolar (265 TL)
|14.99 dolar (664 TL)
|%60
|Ready or Not
|14.99 dolar (642 TL)
|28.99 dolar (1.284 TL)
|%50
|Diablo 4
|29.99 dolar (1.328 TL)
|49.99 dolar (2.214 TL)
|%40
|Clair Obscur: Expedition 33
|27.99 dolar (1.240 TL)
|34.99 dolar (1.550 TL)
|%20
|Arc Raiders
|31.99 dolar (1.417 TL)
|39.99 dolar (1.771 TL)
|%20
|Escape from Tarkov
|14.99 dolar (664 TL)
|19.99 dolar (885 TL)
|%25
|Baldur's Gate 3
|26.24 (1.162 TL)
|34.99 dolar (1.550 TL)
|%25
Steam'de ilkbahar indirimleri kapsamında öne çıkan oyunların başında Battlefield 1 ve Battlefield 5 geliyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye'deki Steam kullanıcıları tarafından en çok satılan oyunlar arasında konumlanan bu iki oyun, şu ana kadarki en düşük fiyat etiketlerinden birine sahip. Öyle ki BF1 oynamak isteyen oyuncular şu an 1.171 TL yerine 88 TL ödeyerek oyuna sahip olabiliyor. BF5 almayı planlayanların ise 2.214 TL yerine 110 TL ödemesi yeterli oluyor.
En iyi strateji oyunları arasında konumlanan Sid Meier's Civilization V için Steam'de yüzde 90 oranında indirim uygulandı. Bu indirimle birlikte oyunun fiyatı 29.99 dolardan (1.328 TL) 2.99 dolara (132 TL) düştü. Bilmeyenler için bu oyunda bir medeniyet inşa ediyoruz. Diğer imparatorluklara savaş açabiliyor, diplomasi yapabiliyor, yeni teknolojilerle daha köklü bir imparatorluk hâline gelebiliyoruz.
Fallout: New Vegas, yüzde 90 indirimle birlikte 5.99 dolar (265 TL) yerine 0.59 dolar (26 TL) fiyat etiketine sahip hâle geldi. 2008'te piyasaya sürülen Fallout 3'ün devamı niteliğindeki bu oyunda kendimizi çok çeşitli savaşların içinde buluyoruz. Yol boyunca karşımıza çıkan tuzakları geçiyor, özel silahlarla yaratıkları alt ediyoruz.
Star Wars Jedi: Survivor, yüzde 90 oranında indirimle fiyatı epey düşen oyunlar arasında yer aldı. Oyun şu anda 69.99 dolar (3.101 TL) yerine 6.99 dolar (309 TL) fiyata sahip. Oyun, Star Wars Jedi: Fallen Order'daki olaylardan 5 yıl sonrasını ele alıyor. Star Wars serisini sevenlerin çok ilgi gösterdiği bu oyunda Cal'a mücadelesinde yardımcı oluyoruz.
Steam'de İlkbahar İndirimi Ne Zaman Bitecek?
Steam'in ilkbahar indirimi kampanyası, 26 Mart saat 20.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar oyunlar indirimli fiyattan alınarak ciddi tasarruf edilebilecek ancak bu tarihten sonra oyunu almak isteyenlerin şu an olduğundan çok daha yüksek bir meblağı gözden çıkarması gerekecek.
Editörün Yorumu
Steam'de bu kadar büyük indirimler çok sık olmuyor. Bu nedenle ilkbahar indirimleri devam ederken kesinlikle bu kampanyadan yararlanacağım. Elbette ki bu indirim kapsamına girmesini beklediğim birkaç oyun vardı, onları göremedim ama bu listedeki oyunlardan birkaçını da oynamak istiyordum. Sanıyorum ki bu hafta sonu benim için epey eğlenceli geçecek.