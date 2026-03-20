Popüler Oyunlarda %95'e Varan İndirim! BF1, Resident Evil 3 ve Dahası

Steam'de yüzde 95'e varan ilkbahar indirimleri başladı. Battlefield 5'ten Metro: Last Light Redux ve Baldur's Gate 3'e kadar çok sayıda oyun indirime girdi. Şu anda tüm dünya genelinde popüler olan oyunların fiyatı oldukça uygun hâle geldi. Böylece oyuncular çok yüksek meblağlar harcamadan sevilen oyunlara sahip olma imkânı elde etti.

Steam'de Hangi Oyunlar İndirime Girdi?

Steam'de ilkbahar indirimleri kapsamında öne çıkan oyunların başında Battlefield 1 ve Battlefield 5 geliyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye'deki Steam kullanıcıları tarafından en çok satılan oyunlar arasında konumlanan bu iki oyun, şu ana kadarki en düşük fiyat etiketlerinden birine sahip. Öyle ki BF1 oynamak isteyen oyuncular şu an 1.171 TL yerine 88 TL ödeyerek oyuna sahip olabiliyor. BF5 almayı planlayanların ise 2.214 TL yerine 110 TL ödemesi yeterli oluyor.

En iyi strateji oyunları arasında konumlanan Sid Meier's Civilization V için Steam'de yüzde 90 oranında indirim uygulandı. Bu indirimle birlikte oyunun fiyatı 29.99 dolardan (1.328 TL) 2.99 dolara (132 TL) düştü. Bilmeyenler için bu oyunda bir medeniyet inşa ediyoruz. Diğer imparatorluklara savaş açabiliyor, diplomasi yapabiliyor, yeni teknolojilerle daha köklü bir imparatorluk hâline gelebiliyoruz.

Fallout: New Vegas, yüzde 90 indirimle birlikte 5.99 dolar (265 TL) yerine 0.59 dolar (26 TL) fiyat etiketine sahip hâle geldi. 2008'te piyasaya sürülen Fallout 3'ün devamı niteliğindeki bu oyunda kendimizi çok çeşitli savaşların içinde buluyoruz. Yol boyunca karşımıza çıkan tuzakları geçiyor, özel silahlarla yaratıkları alt ediyoruz.

Star Wars Jedi: Survivor, yüzde 90 oranında indirimle fiyatı epey düşen oyunlar arasında yer aldı. Oyun şu anda 69.99 dolar (3.101 TL) yerine 6.99 dolar (309 TL) fiyata sahip. Oyun, Star Wars Jedi: Fallen Order'daki olaylardan 5 yıl sonrasını ele alıyor. Star Wars serisini sevenlerin çok ilgi gösterdiği bu oyunda Cal'a mücadelesinde yardımcı oluyoruz.

Steam'de İlkbahar İndirimi Ne Zaman Bitecek?

Steam'in ilkbahar indirimi kampanyası, 26 Mart saat 20.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar oyunlar indirimli fiyattan alınarak ciddi tasarruf edilebilecek ancak bu tarihten sonra oyunu almak isteyenlerin şu an olduğundan çok daha yüksek bir meblağı gözden çıkarması gerekecek.

Editörün Yorumu

Steam'de bu kadar büyük indirimler çok sık olmuyor. Bu nedenle ilkbahar indirimleri devam ederken kesinlikle bu kampanyadan yararlanacağım. Elbette ki bu indirim kapsamına girmesini beklediğim birkaç oyun vardı, onları göremedim ama bu listedeki oyunlardan birkaçını da oynamak istiyordum. Sanıyorum ki bu hafta sonu benim için epey eğlenceli geçecek.