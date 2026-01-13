En Çok Satılan Oyunlar: İlk Beşte 10 Yıllık Oyun da Var

SteamDB tarafından raporla birlikte Steam'de en çok satılan oyunlar belli oldu. Geçtğimiz haftayı kapsayan rapora göre ilk sırada ARC Raiders yer aldı. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyun, üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanıyor. Listede ayrıca 10 yıl önce piyasaya sürülen Dead by Daylight da bulunuyor.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (6-13 Ocak 2025)

Steam'de 6-13 Ocak 2025 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin zirvesinde ARC Raiders bulunuyor. TPS oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımda tehlikeli robotların dünyayı ele geçirdiği bir dünyada geçiyor. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda görevleri tamamlamamız ve kaynak toplamamız gerekiyor.

Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan StarRupture ikinci sırada konumlandı. Creepy Jar tarafından geliştirilen yapım, en iyi keşif oyunları arasında bulunuyor. Gizemli bir gezegende hayatta kalmaya çalışıyoruz. Açık dünya harita üzerinde kaynak toplayıp üretim yapabiliyor ve üssümüzü geliştirebiliyoruz. Bu süreçte uzaylılarla mücadele etmemiz de gerekiyor.

Üçüncü sırada Battlefield 6 yer aldı. Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımda Assault, Engineer, Support ve Recon sınıfları mevcut. Çeşitli yeteneklere sahip olan bu sınıflar, savaş alanında kritik bir rol oynuyor. Oyunda ayrıca uçaktan helikoptere kadar çeşitli araçlar da kullanabiliyoruz.

Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen Quarantine Zone: The Last Check dördüncü sırada bulunuyor. Kontrol noktasında görevli bir kişiyi kontrol ettiiğimiz oyunda hayatta kalan insanlara sağlık taraması yaparak kimin enfekte kimin enfekte olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz. Şüpheli belirtilere sahip olanları ise gözlem için karantinaya alıyoruz.