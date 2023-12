Battlefield benzeri oyunlar oynayarak uzun süre boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bu yazıda yıllardır popülerliğini sürdürerek büyük bir başarının altına imza atan Battlefield serisini beğenen kişilerin oynamak isteyebileceği yapımları sıraladık.

En iyi savaş oyunları arasında bulunan Battlefield serisinin ilk oyunu 2002 yılında piyasaya sürüldü. İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen Battlefield 1942'nin çok beğenilmesi üzere 2004'te Battlefield Vietnam, 2005'te ise Battlefield 2 çıktı. Böylece Battlefield bir seri hâline geldi.

Battlefield Benzeri Oyunlar Listesi

BattleBit Remastered

Ravenfield

Counter-Strike 2

Warface

Team Fortress 2

World War 3

Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Call of Duty: Black Ops 4

Rising Storm 2: Vietnam

Medal of Honor: Above and Beyond

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands

Verdun

Squad

Arma 3

Zula

Rainbow Six Siege

Insurgency: Sandstorm

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Modern Combat 5: Blackout

Battlefield tarzı oyunlar listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

BattleBit Remastered

Battlefield gibi oyunlar listesinin ilk sırasında BattleBit Remastered yer alıyor. Düşük sistem gereksinimli oyunlar arayan oyuncular için harika bir yapım olan BattleBit Remastered'da tank ve helikopter dahil çeşitli araçlar kullanılabiliyor. Oyunda saldırı, destek, keşif ve mühendis sınıfları mevcut.

Ravenfield

SteelRaven7 tarafından geliştirilen ve yayımlanan Ravenfield, 2017 yılının mayıs ayında erken erişime açıldı. Battlefield alternatifi oyunlar arasında yer alan yapımda tank, uçak ve helikopter dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanılabiliyor.

Counter-Strike 2

Counter Strike: Global Offensive oyununa ücretsiz güncelleme olarak gelen Counter-Strike 2, kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkıyor. İki takımın mücadele ettiği yapımda çeşitli karakterler ve haritalar bulunuyor.

Warface

Battlefield yerine oynanacak oyun önerileri listesinde Warface de yer alıyor. Yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran Warface'te PvP ve PvE modları bulunuyor. Özelleştirme desteğine sahip oyunda dört farklı sınıf mevcut.

Team Fortress 2

Valve tarafından geliştirilen ve yayımlanan Team Fortress 2, 2007 yılının ekim ayında çıktı. Engineer, Spy, Sniper ve Heavy dahil olmak üzere toplamda 9 farklı sınıfın yer aldığı oyunda iki takımın mücadelesine tanık oluyoruz.

World War 3

2022 yılında çıkan World War 3, The Farm 51 tarafından geliştişrildi. Ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan yapımda çeşitli silahlar ve araçlar bulunuyor. Kaliteli grafiklere sahip oyun özelleştirme imkânı sunuyor.

Call of Duty: Modern Warfare 3

Yayıncılığını Activision'ın üstlendiği Call of Duty: Modern Warfare 3, kaliteli grafikleri ve hikâyesiyle dikkat çekiyor. Hikâye modunun yanı sıra çevrim içi modun da yer aldığı yapım 2023 yılının kasım ayında satışa sunuldu.

Call of Duty: Modern Warfare 2

2022 yılının ekim ayında piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin yayıncılığını Activision üstlendi. Görev Timi 141 ekibiyle beraber çeşitli görevleri tamamlamaya çalıştığımız oyunda hikâye modunun yanı sıra çevrim içi mod da mevcut.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

2007 yılında piyasaya sürülen oyunun iyileştirilmiş versiyonu olan Call of Duty: Modern Warfare Remastered ilk olarak 2016 yılında çıktı. Hikâye ve oynanış sistemi konularında öne çıkan oyun, atmosferi de başarılı şekilde yansıtıyor.

Call of Duty: Black Ops 4

Treyarch tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayımlanan Call of Duty: Black Ops 4 isimli oyun 2018 yılında piyasaya sürüldü. Eğer Black Ops serisini henüz oynamadıysanız serideki diğer oyunları da oynayabilirsiniz.

Rising Storm 2: Vietnam

Battlefield alternatifi oyunlar arasında Rising Storm 2: Vietnam da bulunuyor. Yayıncılığını Tripwire Interactive'in üstlendiği oyun 2017 yılının mayıs ayında piyasaya sürüldü. Çevrim içi modunda 64 oyuncuya kadar destekleyen oyunda çeşitli silahlar mevcut.

Medal of Honor: Above and Beyond

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği Medal of Honor: Above and Beyond, Respawn Entertainment tarafından geliştirildi. En iyi VR oyunları arasında yer alan yapım İkinci Dünya Savaşı döneminde geçiyor.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

2023 yılının ocak ayında piyasaya sürülen Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, özel kuvvetler askerlerinden oluşan ekip ile görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyun açık dünya taktiksel nişancı türündedir.

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands

Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayımlanan Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands 2017 yılında satışa sunuldu. Açık dünya taktiksel nişancı türündeki oyunda özelleştirme sistemi ve çeştili silahlar mevcut. Battlefield benzeri oyunlar arasında bulunan oyunda ayrıca arkadaşlarımız ile beraber bir ekip kurabiliyoruz.

Verdun

M2H ve Blackmill Games tarafından geliştirilen Verdun, Birinci Dünya Savaşı döneminde geçiyor. Devasa çok oyunculu oyun gerçekçi oynanış sistemi ile dikkat çekiyor. 70 Metacritic puanına sahip oyunun tam sürümü 2015 yılında çıktı.

Squad

Battlefield benzeri oyunlar arasında yer alan Squad, çevrim içi tabanlı savaş oyunudur. Offworld Industries tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyun gerçekçi oynanış sistemiyle öne çıkıyor. 2010 yılında piyasaya sürülen yapımda araç kullanma imkânı da mevcut.

Arma 3

Bohemia Interactive tarafından geliştirilen ve yayımlanan Arma 3, en iyi simülasyon oyunları arasında yer alıyor. 2013 yılında satışa sunulan ve yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran oyun atmosferi başarılı şekilde yansıtıyor.

Zula

2015 yılında oynaması ücretsiz olarak sunulan Zula, MadByte Games tarafından geliştirildi. İki takımın mücadele ettiği oyunda çeşitli karakterler ve haritalar bulunuyor. Oyunun Windows sürümünün yanı sıra iOS ve Android versiyonları da mevcut.

Rainbow Six Siege

İki takımın mücadelesine tanık olduğumuz Tom Clancy's Rainbow Six Siege'de çok sayıda operatör yer alıyor ve her operatör çeşitli silahlara ve yeteneklere sahip. Yıllardır popülerliğini devam ettirerek önemli bir başarının altına imza atan oyun, Ubisoft tarafından sunuldu.

Insurgency: Sandstorm

Battlefield gibi oyunlar arasında Insurgency: Sandstorm da bulunuyor. Gerçekçi oynanışı ile öne çıkan taktiksel FPS oyunu, New World Interactive tarafından geliştirildi. 2018 yılında çıkan oyunun yayıncılığını Focus Entertainment'ın üstlendi.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

2021 yılında çıkan Sniper Ghost Warrior Contracts 2, en iyi sniper oyunları arasında yer alıyor. Yayıncılığını CI Games'in üstlendiği oyunda Raven isimli keskin nişancıyı kontrol ediyoruz. Görevleri tamamlayarak ilerlediğimiz yapım, Underdog Studio tarafından geliştirildi.

Modern Combat 5: Blackout

Gameloft tarafından geliştirilen ve yayımlanan Modern Combat 5: Blackout, Battlefield benzeri oyunlar arasında bulunuyor. Akıllı telefon ve tabletlerin yanı sıra bilgisayar üzerinden de oynanabilen oyunda çeştili silahlar ve modlar mevcut.

Bu yazıda Battlefield benzeri oyunlar listesi hazırladık. Peki, sizce Battlefield yerine oynanacak en iyi oyun hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.