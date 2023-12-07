Battlefield Benzeri Oyunlar
Battlefield benzeri oyunlar oynayarak uzun süre boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bu yazıda yıllardır popülerliğini sürdürerek büyük bir başarının altına imza atan Battlefield serisini beğenen kişilerin oynamak isteyebileceği yapımları sıraladık.
Battlefield benzeri oyunlar oynayarak uzun süre boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bu yazıda yıllardır popülerliğini sürdürerek büyük bir başarının altına imza atan Battlefield serisini beğenen kişilerin oynamak isteyebileceği yapımları sıraladık.
En iyi savaş oyunları arasında bulunan Battlefield serisinin ilk oyunu 2002 yılında piyasaya sürüldü. İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen Battlefield 1942'nin çok beğenilmesi üzere 2004'te Battlefield Vietnam, 2005'te ise Battlefield 2 çıktı. Böylece Battlefield bir seri hâline geldi.
Tüm Battlefield Oyunları
Savaş oyunları arasında en popülerlerden biri Call of Duty serisi ve Battlefield serisi. Bu iki seri zaman zaman birbirleriyle yarışsa da 2 oyunda efsanevi oyunlar arasında yerini almıştır.
Battlefield Benzeri Oyunlar Listesi
- BattleBit Remastered
- Ravenfield
- Counter-Strike 2
- Warface
- Team Fortress 2
- World War 3
- Call of Duty: Modern Warfare 3
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Call of Duty: Modern Warfare Remastered
- Call of Duty: Black Ops 4
- Rising Storm 2: Vietnam
- Medal of Honor: Above and Beyond
- Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
- Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands
- Verdun
- Squad
- Arma 3
- Zula
- Rainbow Six Siege
- Insurgency: Sandstorm
- Sniper Ghost Warrior Contracts 2
- Modern Combat 5: Blackout
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Battlefield tarzı oyunlar listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
BattleBit Remastered
Battlefield gibi oyunlar listesinin ilk sırasında BattleBit Remastered yer alıyor. Düşük sistem gereksinimli oyunlar arayan oyuncular için harika bir yapım olan BattleBit Remastered'da tank ve helikopter dahil çeşitli araçlar kullanılabiliyor. Oyunda saldırı, destek, keşif ve mühendis sınıfları mevcut.
BattleBit Remastered Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
BattleBit Remastered sistem gereksinimleri, Battlefield oyunlarına benzeyen yapısıyla dikkat çeken oyunu oynamak isteyen oyuncular için büyük bir öneme sahiptir çünkü PC'de yer alan donanımın, gereksinimleri karşılaması gerekir.
Ravenfield
SteelRaven7 tarafından geliştirilen ve yayımlanan Ravenfield, 2017 yılının mayıs ayında erken erişime açıldı. Battlefield alternatifi oyunlar arasında yer alan yapımda tank, uçak ve helikopter dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanılabiliyor.
Counter-Strike 2
Counter Strike: Global Offensive oyununa ücretsiz güncelleme olarak gelen Counter-Strike 2, kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkıyor. İki takımın mücadele ettiği yapımda çeşitli karakterler ve haritalar bulunuyor.
Warface
Battlefield yerine oynanacak oyun önerileri listesinde Warface de yer alıyor. Yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran Warface'te PvP ve PvE modları bulunuyor. Özelleştirme desteğine sahip oyunda dört farklı sınıf mevcut.
Team Fortress 2
Valve tarafından geliştirilen ve yayımlanan Team Fortress 2, 2007 yılının ekim ayında çıktı. Engineer, Spy, Sniper ve Heavy dahil olmak üzere toplamda 9 farklı sınıfın yer aldığı oyunda iki takımın mücadelesine tanık oluyoruz.
World War 3
2022 yılında çıkan World War 3, The Farm 51 tarafından geliştişrildi. Ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan yapımda çeşitli silahlar ve araçlar bulunuyor. Kaliteli grafiklere sahip oyun özelleştirme imkânı sunuyor.
Call of Duty: Modern Warfare 3
Yayıncılığını Activision'ın üstlendiği Call of Duty: Modern Warfare 3, kaliteli grafikleri ve hikâyesiyle dikkat çekiyor. Hikâye modunun yanı sıra çevrim içi modun da yer aldığı yapım 2023 yılının kasım ayında satışa sunuldu.
Call of Duty: Modern Warfare 2
2022 yılının ekim ayında piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin yayıncılığını Activision üstlendi. Görev Timi 141 ekibiyle beraber çeşitli görevleri tamamlamaya çalıştığımız oyunda hikâye modunun yanı sıra çevrim içi mod da mevcut.
Call of Duty: Modern Warfare Remastered
2007 yılında piyasaya sürülen oyunun iyileştirilmiş versiyonu olan Call of Duty: Modern Warfare Remastered ilk olarak 2016 yılında çıktı. Hikâye ve oynanış sistemi konularında öne çıkan oyun, atmosferi de başarılı şekilde yansıtıyor.
Call of Duty: Black Ops 4
Treyarch tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayımlanan Call of Duty: Black Ops 4 isimli oyun 2018 yılında piyasaya sürüldü. Eğer Black Ops serisini henüz oynamadıysanız serideki diğer oyunları da oynayabilirsiniz.
Rising Storm 2: Vietnam
Battlefield alternatifi oyunlar arasında Rising Storm 2: Vietnam da bulunuyor. Yayıncılığını Tripwire Interactive'in üstlendiği oyun 2017 yılının mayıs ayında piyasaya sürüldü. Çevrim içi modunda 64 oyuncuya kadar destekleyen oyunda çeşitli silahlar mevcut.
Medal of Honor: Above and Beyond
Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği Medal of Honor: Above and Beyond, Respawn Entertainment tarafından geliştirildi. En iyi VR oyunları arasında yer alan yapım İkinci Dünya Savaşı döneminde geçiyor.
Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
2023 yılının ocak ayında piyasaya sürülen Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, özel kuvvetler askerlerinden oluşan ekip ile görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyun açık dünya taktiksel nişancı türündedir.
Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands
Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayımlanan Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands 2017 yılında satışa sunuldu. Açık dünya taktiksel nişancı türündeki oyunda özelleştirme sistemi ve çeştili silahlar mevcut. Battlefield benzeri oyunlar arasında bulunan oyunda ayrıca arkadaşlarımız ile beraber bir ekip kurabiliyoruz.
Verdun
M2H ve Blackmill Games tarafından geliştirilen Verdun, Birinci Dünya Savaşı döneminde geçiyor. Devasa çok oyunculu oyun gerçekçi oynanış sistemi ile dikkat çekiyor. 70 Metacritic puanına sahip oyunun tam sürümü 2015 yılında çıktı.
Squad
Battlefield benzeri oyunlar arasında yer alan Squad, çevrim içi tabanlı savaş oyunudur. Offworld Industries tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyun gerçekçi oynanış sistemiyle öne çıkıyor. 2010 yılında piyasaya sürülen yapımda araç kullanma imkânı da mevcut.
Arma 3
Bohemia Interactive tarafından geliştirilen ve yayımlanan Arma 3, en iyi simülasyon oyunları arasında yer alıyor. 2013 yılında satışa sunulan ve yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran oyun atmosferi başarılı şekilde yansıtıyor.
Zula
2015 yılında oynaması ücretsiz olarak sunulan Zula, MadByte Games tarafından geliştirildi. İki takımın mücadele ettiği oyunda çeşitli karakterler ve haritalar bulunuyor. Oyunun Windows sürümünün yanı sıra iOS ve Android versiyonları da mevcut.
Rainbow Six Siege
İki takımın mücadelesine tanık olduğumuz Tom Clancy's Rainbow Six Siege'de çok sayıda operatör yer alıyor ve her operatör çeşitli silahlara ve yeteneklere sahip. Yıllardır popülerliğini devam ettirerek önemli bir başarının altına imza atan oyun, Ubisoft tarafından sunuldu.
Insurgency: Sandstorm
Battlefield gibi oyunlar arasında Insurgency: Sandstorm da bulunuyor. Gerçekçi oynanışı ile öne çıkan taktiksel FPS oyunu, New World Interactive tarafından geliştirildi. 2018 yılında çıkan oyunun yayıncılığını Focus Entertainment'ın üstlendi.
Sniper Ghost Warrior Contracts 2
2021 yılında çıkan Sniper Ghost Warrior Contracts 2, en iyi sniper oyunları arasında yer alıyor. Yayıncılığını CI Games'in üstlendiği oyunda Raven isimli keskin nişancıyı kontrol ediyoruz. Görevleri tamamlayarak ilerlediğimiz yapım, Underdog Studio tarafından geliştirildi.
Modern Combat 5: Blackout
Gameloft tarafından geliştirilen ve yayımlanan Modern Combat 5: Blackout, Battlefield benzeri oyunlar arasında bulunuyor. Akıllı telefon ve tabletlerin yanı sıra bilgisayar üzerinden de oynanabilen oyunda çeştili silahlar ve modlar mevcut.
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Bu yazıda Battlefield benzeri oyunlar listesi hazırladık. Peki, sizce Battlefield yerine oynanacak en iyi oyun hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
Zula
Zula, Türk oyun geliştiricileri tarafından yapılan ve yayınlanan ücretsiz olarak oynayabileceğiniz kaliteli bir online FPS oyunudur.
Counter-Strike 2
Counter-Strike 2 nihayet çıkışını yaptı. Siz de hemen CS2 indirin ve yılların eskitemediği bu FPS oyununda kendinizi kanıtlayın.
Call of Duty Modern Warfare 3
Modern Warfare hikayesi devam ediyor. Hemen Call of Duty Modern Warfare 3’ü indirin ve karşınıza çıkan görevleri rahatça tamamlayın.
Call of Duty: Warzone
Call of Duty: Warzone PC İndir: Battle Royale oyunu! Ücretsiz (bedava) Call of Duty oyunu oynamak isteyenler için
BattleBit Remastered
Çevrimiçi çok oyunculu bir oyun mu arıyorsunuz? Battlefield ve Minecraft sever misiniz? o zaman mutlaka BattleBit Remastered indirin.
Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (PC İndir): Ubisoft'tan askeri nişancı (shooter) oyunu.
World War 3
World War 3, Steam üzerinden satın alınıp oynanabilen, modern savaşları konu alan, farklı tarzıyla ön plana çıkan bir FPS oyunudur.
Team Fortress 2
Team Fortress 2, Half Life'ın yapımcısı Valve tarafından geliştirilen MMOFPS oyunudur.
Call of Duty: Black Ops 4
Call of Duty: Black Ops 4 indir, kesinlikle ekim ayında en çok yapılan arama olmaya aday.
Ghost Recon: Wildlands
Ghost Recon: Wildlands bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz açık dünya tabanlı bir aksiyon oyunudur.
Rainbow Six Siege
Rainbow Six Siege yüksek kaliteli grafikleri taktiksel bir oynanışla birleştiren bir FPS oyunudur
Call of Duty: Modern Warfare Remastered
Call of Duty: Modern Warfare Remastered, klasik FPS oyununun yenilenmiş hali
Verdun
Verdun internet üzerinden diğer oyuncularla birlikte oynayabileceğiniz bir FPS oyunudur
Warface
Warface, kaliteli grafikleri ve oynanabilirliğiyle ücretsiz bir şekilde online olarak oynayabileceğiniz bir MMOFPS oyunudur.
Medal of Honor: Above and Beyond
Medal of Honor: Above and Beyond Steam'de! Popüler FPS oyunu, 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'da çatışmaya sokuyor.
Modern Combat 5: Blackout
Modern Combat 5: Blackout, Gameloft tarafından geliştirilmiş popüler fps oyunudur.
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