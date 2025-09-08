En Çok İndirilen PS5 Oyunları Açıklandı! Listede 12 Yıllık Oyun da Var

En çok indirilen PlayStation 5 (PS5) oyunları belli oldu. Paylaşılan listede iki farklı kategori bulunuyor. Bir kategori Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada, diğer kategori ise Avrupa'yı kapsıyor. Listede açık dünyadan yarışa gizlilikten maceraya kadar çeşitli türlerde pek çok oyun yer aldı.

En iyi açık dünya oyunları arasında bulunan GTA 5, günümüzde hâlâ çok sayıda oyuncu tarafından oynanıyor. Öyle ki oyun, geçtiğimiz ay en çok indirilen PS5 oyunları listesine girdi. Bunun en önemli nedeni ise GTA Online isimli çevrim içi mod. Oyuncular hikâye modunu bitirdikten sonra oyuna GTA Online ile devam edebiliyor.

Yayıncılığını Rockstar Games'in üstlendiği GTA 5, açık dünya ve aksiyon macera türlerinde bir oyundur. Michael De Santa, Franklin Clinton ve Trevor Philips olmak üzere toplamda üç adet oynanabilir karakter bulunuyor. İstediğiniz zaman bu karakterler arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

Los Santos isimli kurgusal şehri araba, motosiklet ve helikopter gibi çeşitli araçlarla gezebilmek mümkün. Bu yolculuğu ister birinci şahıs isterseniz üçüncü şahıs kamera açısıyla yapabilirsiniz. Kamera açısını dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

ABD ve Kanada'da en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında GTA 5'in yanı sıra Madden NFL 26, Ready or Not, Mafia: The Old Country, Gears of War: Reloaded, College Football 26, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Minecraft, Forza Horizon 5 ve Call of Duty: Black Ops 6 dahil pek çok oyun bulunuyor.

Avrupa'da en çok indirilen oyunlar arasında ise Mafia: The Old Country, Ready or Not, Forza Horizon 5, Minecraft, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Gears of War: Reloaded, The Crew Motorfest, Clair Obscur: Expedition 33 ve It Takes Two dahil pek çok oyun yer alıyor.

Ağustos 2025'te En Çok İndirilen PS5 Oyunları