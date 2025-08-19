En Çok Satılan Oyunlar: İlk Beşte 12 Yıllık Oyun Var!

Steam'de en çok satılan oyunlar açıklandı. SteamDB'nin 12-19 Ağustos 2025 dönemini kapsayan listenin ilk sırasında geçtiğimiz ay piyasaya sürülen eğlenceli bir oyun yer aldı. Listede ayrıca stratejiden hayatta kalmaya kadar çok sayıda oyun bulunuyor.

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan Peak, Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyunu oldu. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan oyunun Steam inceleme notları şu anda "Çok Olumlu" durumda. Popüler oyun 16 Haziran 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştü.

Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Battlefield 6 ikinci sırada konumlandı. Battlefield Studios tarafından geliştirilen oyun şu anda ön sipariş verilebiliyor. Çok oyunculu modda tank, helikopter veya uçak kullanabileceğiz. Araçların yanı sıra engineer, assault, support ve recon olmak üzere dört farklı sınıf bulunacak.

Üçüncü sırada Warhammer 40,000: Dawn of War Definitive Edition yer aldı. Relic Entertainment tarafından geliştirilen gerçek zamanlı strateji oyunu 2025 yılının ağustos ayında çıktı. 2004 yapımı oyunun yenilenmiş sürümü olan bu yapım 4K çözünürlük desteği, geliştirilmiş dokular, daha iyi aydınlatma ve gölgeler gibi modern grafiksel güncellemeler mevcut.

CD Project Red tarafından 2020 yılında piyasaya sürülen geliştirilen Cyberpunk 2077, listenin dördüncü sırasında konumlandı. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan açık dünya türündeki oyunun 86 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

2013 yılında erken erişim olarak sunulan Rust beşinci sırada bulunuyor. Yıllardır popülerliğini devam ettirerek önemli bir başarının altına imza atan hayatta kalma oyununun tam sürümü 2018 yılında oyuncularla buluştu.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (12-19 Ağustos 2025)