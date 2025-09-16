En Çok Satılan PC Oyunları Açıklandı! Listede 9 Yıllık Oyun da Var

SteamDB tarafından raporla birlikte Steam'de en çok satılan oyunlar belli oldu. 9-16 Eylül 2025 dönemini kapsayan listenin ilk sırasında looter shooter türünde bir oyun bulunuyor. Yalnızca beş gün piyasaya sürülen bir oyunun zirvede yer alması şaşırttı. Listede ayrıca RPG ve savaş dahil çeşitli türlerde çok sayıda oyun mevcut.

Gearbox Software tarafından geliştirilen Borderlands 4, Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyunu oldu. 12 Eylül 2025 tarihinde piyasaya sürülen oyun Hem tek oyunculu hem de co-op modlarına sahip. Oyunun Steam'deki inceleme notları ise şu anda "Karışık" durumda.

Team Cherry tarafından geliştirilen Hollow Knight: Silksong ikinci sırada yer aldı. En iyi metroidvania oyunları arasında yer alan yapım, 4 Eylül 2025 tarihinde piyasaya sürüldü ve kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Oyunun Steam'deki inceleme notlarının "Çok Olumlu" olduğunu belirtelim.

Üçüncü sırada Helldivers 2 üçüncü sırada konumlandı. En iyi TPS oyunları arasında yer alan yapımda co-op desteği bulunuyor. Bu sayede oyun arkadaşlarla birlikte oynanabiliyor. Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilen oyunun Steam'deki en son inceleme notları "Çoğunlukla Olumlu" şeklinde.

Aksiyon RPG türünün başarılı bir örneği olan Path of Exile 2 dördüncü sırada bulunuyor. Grinding Gear Games tarafından 2024 yılının aralık ayında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki en son inceleme notları "Çoğunlukla Olumlu" durumda. Bu oyunu başarılı basketbol oyunu NBA 2K26 takip etti.

Listede dokuz yıl önce piyasaya sürülen Dead by Daylight'ın da yer alması şaşırttı. Behaviour Interactive tarafından geliştirilen oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği mevcut. Hayatta kalma ve korku türlerindeki yapımın arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer aldığını belirtelim.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (9-16 Eylül 2025)