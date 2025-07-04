En Çok İndirilen PS5 Oyunları: 12 Yıllık Efsane Oyun İlk Üçe Girdi!

2025 yılının haziran ayında en çok indirilen PlayStation 5 (PS5) oyunları belli oldu. Paylaşılan listede iki farklı kategori bulunuyor. Bir kategori Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada, diğer kategori ise Avrupa'yı kapsıyor.

ABD ve Kanada'da en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında Death Stranding 2: On the Beach, GTA 5, Elden Ring Nightreign, Rematch, Forza Horizon 5, Call of Duty: Black Ops 6, EA SPORTS FC 25, Minecraft ve daha pek çok yapım bulunuyor.

Listede 2013 yapımı GTA 5'in de yer alması şaşırttı. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım günümüzde hâlâ çok sayıda oyuncu tarafından oynanıyor. Bunun en önemli nedeni ise GTA Online isimli çevrim içi modu. Oyuncular hikâye modunu bitirdikten sonra GTA Online'da eğlenceli zaman geçirmeye devam edebiliyor.

Avrupa'da en çok indirilen oyunlar arasında Rematch, EA SPORTS FC 25, GTA 5, Death Stranding 2: On the Beach, Forza Horizon 5, Elden Ring Nightreign, F1 25, Minecraft, Clair Obscur: Expedition 33 ve daha pek çok yapım yer alıyor.

Haziran 2025'te En Çok İndirilen PS5 Oyunları