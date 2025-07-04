En Çok İndirilen PS5 Oyunları: 12 Yıllık Efsane Oyun İlk Üçe Girdi!
Haziran 2025'te en çok indirilen PlayStation 5 oyunları belli oldu. Listede 2013'te satışa sunulan oyunun da yer alması şaşırttı. İşte detaylar!
2025 yılının haziran ayında en çok indirilen PlayStation 5 (PS5) oyunları belli oldu. Paylaşılan listede iki farklı kategori bulunuyor. Bir kategori Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada, diğer kategori ise Avrupa'yı kapsıyor.
ABD ve Kanada'da en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında Death Stranding 2: On the Beach, GTA 5, Elden Ring Nightreign, Rematch, Forza Horizon 5, Call of Duty: Black Ops 6, EA SPORTS FC 25, Minecraft ve daha pek çok yapım bulunuyor.
Listede 2013 yapımı GTA 5'in de yer alması şaşırttı. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım günümüzde hâlâ çok sayıda oyuncu tarafından oynanıyor. Bunun en önemli nedeni ise GTA Online isimli çevrim içi modu. Oyuncular hikâye modunu bitirdikten sonra GTA Online'da eğlenceli zaman geçirmeye devam edebiliyor.
Avrupa'da en çok indirilen oyunlar arasında Rematch, EA SPORTS FC 25, GTA 5, Death Stranding 2: On the Beach, Forza Horizon 5, Elden Ring Nightreign, F1 25, Minecraft, Clair Obscur: Expedition 33 ve daha pek çok yapım yer alıyor.
Haziran 2025'te En Çok İndirilen PS5 Oyunları
|ABD ve Kanada
|Avrupa
|Death Stranding 2: On the Beach
|Rematch
|GTA 5
|EA SPORTS FC 25
|Elden Ring Nightreign
|GTA 5
|Rematch
|Death Stranding 2: On the Beach
|Forza Horizon 5
|Forza Horizon 5
|Call of Duty: Black Ops 6
|Elden Ring Nightreign
|EA SPORTS FC 25
|F1 25
|Minecraft
|Minecraft
|Clair Obscur: Expedition 33
|Clair Obscur: Expedition 33
|MLB The Show 25
|Call of Duty: Black Ops 6
|Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic
|Resident Evil Village
|DELTARUNE
|Cyberpunk 2077
|Resident Evil Village
|It Takes Two
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|The Witcher 3: Wild Hunt
|Mortal Kombat 1
|Split Fiction