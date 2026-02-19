Şarjı En Uzun Giden Samsung Modelleri Açıklandı! Ucuz Cihazlar Listeye Damga Vurdu

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, son dönemlerde pil performansını artırmak için hem batarya kapasitesini yükseltti hem de yazılım optimizasyonunu geliştirdi. Bu da kullanıcı deneyimini büyük ölçüde etkiledi. Peki şarjı en uzun giden Samsung modelleri hangileri? İşte sıralama...

Şarjı En Uzun Giden Samsung Modelleri

Akıllı telefonları detaylıca test eden DxOMark ekibi tarafından paylaşılan listeye baktığımızda birinci sırada Samsung Galaxy S23 Ultra'yı görüyoruz. En iyi bataryalı mobil cihaz olmasıyla zirveye yerleşen model, 2023'te piyasaya sürülmüştü. Batarya kapasitesi ise 5.000 mAh.

Aralık 2023'te tanıtılan Samsung Galaxy A15 LTE de 5.000 mAh bataryasıyla ikinci sırada. Söz konusu telefonun ikinci olması kullanıcıları şaşırttı. Zira Türkiye'de satılan en ucuz akıllı telefonlar arasında olmasına rağmen amiral gemisi cihaz kadar uzun pil ömrü sunuyor.

En iyi orta segment telefonlar listesinde yer alan Samsung Galaxy M51 ise üçüncü sırada. Bu modelin batarya kapasitesi 7000 mAh. Birinci ve ikinci sıradaki telefonlara kıyasla kağıt üzerinde daha yüksek batarya kapasitesine sahip. Bu da Galaxy M51'i en çok satanlar arasına sokuyor.

Öte taraftan dördüncü sıradaysa Samsung'un 2023'te duyurduğu Galaxy S23 Plus'ı görüyoruz. 3.900 mAh kapasitesinde bataryadan güç çeken cihaz, Galaxy S23 serisinin ortanca modeli. Bu bağlamda standart Galaxy S23 kadar küçük ekran istemeyip, Galaxy S23 Ultra için yüksek para harcamak istemeyenlerin tercihi oluyor.

Bununla birlikte Samsung Galaxy A72, Galaxy S24 Ultra, Galaxy A34 5G, Galaxy A23 5G, Galaxy A15 5G ve Galaxy A13 5G modelleri de sıralamada öne çıkıyor. Özellikle uygun fiyatlı telefonların az sayıda olmadığını kesinlikle söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Şarjı en uzun giden Samsung modelleri arasında görmeyi beklediğiniz bir cihaz var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.