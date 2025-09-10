Steam'de En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! 6 Günlük Oyun Zirvede

Steam'de en çok satılan oyunlar açıklandı. SteamDB'nin 2-9 Eylül 2025 dönemini kapsayan listenin ilk sırasında metroidvania türünde bir oyun yer aldı. Altı gün önce piyasaya sürülen bir oyunun zirvede konumlanması şaşırttı. Listede ayrıca açık dünyadan RPG'ye kadar çeşitli türlerde pek çok yapım mevcut.

Team Cherry tarafından geliştirilen Hollow Knight: Silksong, Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyunu oldu. En iyi metroidvania oyunları arasında yer alan yapım, 4 Eylül 2025 tarihinde piyasaya sürüldü ve kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Öyle ki oyunun çıktığı gün Steam'de çökme sorunu yaşandı.

İkinci sırada Borderlands 4 yer aldı. Gearbox Software tarafından geliştirilen oyun 12 Eylül 2025 tarihinde çıkacak. Hem tek oyunculu hem de co-op modlarına sahip oyun şu anda ön sipariş verilebiliyor. Uzun süredir merakla beklenen oyunda çok fazla sayıda silah seçeneği yer alacak.

Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilen Helldivers 2 üçüncü sırada konumlandı. En iyi TPS oyunları arasında yer alan yapımda co-op desteği bulunuyor. Bu sayede oyun arkadaşlarla birlikte oynanabiliyor. 2024 yılında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki inceleme notları "Çoğunlukla Olumlu" durumda.

Geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyunları listesinde dördüncü sırada NBA 2K26 bulunuyor. Basketbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım, Visual Concepts tarafından geliştirildi. 5 Eylül 2025 tarihinde piyasaya sürülen oyun, sahip olduğu kaliteli grafikleriyle öne çıkıyor.

Beşinci sırada aksiyon RPG türündeki Path of Exile 2, altıncı sırada ise hack and slash türündeki Warhammer 40,000: Space Marine 2 yer aldı. Bu oyunları RPG türündeki Baldur's Gate 3 takip etti. Listede ayrıca No Man's Sky ve Hollow Knight dahil pek çok oyun bulunuyor.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (2-9 Eylül 2025)