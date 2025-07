En Çok Satılan PC Oyunları: İlk Üçte 9 Yıllık Oyun da Var!

Steam'de en çok satılan oyunlar açıklandı. SteamDB'nin 1-8 Temmuz 2025 dönemini kapsayan listede çok eğlenceli co-op oyun Peak ve dokuz yıl önce çıkan satışa sunulan Dead by Daylight dahil pek çok oyun bulunuyor.

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan Peak, Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyun oldu. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan oyunun Steam inceleme notları şu anda "Çok Olumlu" durumda.

Açık dünya RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Cyberpunk 2077 ikinci sırada yer aldı. CD Projekt RED tarafından geliştirilen oyunun Steam inceleme notları "Son Derece Olumlu" durumda.

Hayatta kalma ve korku türlerindeki Dead by Daylight üçüncü sırada konumlandı. Bu oyunu Elden Ring, Red Dead Redemption 2, Clair Obscur: Expedition 33, Baldur's Gate 3 ve Sons Of The Forest dahil pek çok oyun takip etti.

Steam'de En Çok Satılan PC Oyunları (1-8 Temmuz 2025)