Zoom, Android telefon ve tabletlerde kullanılan, öğrenciler ve öğretmenleri bir araya getirme üzerine kurgulanmış bir tür uygulamadır.

Zoom, diğer görüntülü konuşma uygulamarının aksine kendini öğrenim üzerine konumlandırmış durumda. Buna yönelik detaylar sunan uygulama, bu sayede tek bir uygulama üzerinden tüm işlerin halledilebilmesini sunuyor.

Zoom üzerinden direkt olarak görüntülü, sesli ve yazılı görüşmeler yapabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra görüntülü konuşmalarda ekran paylaşımı yaparak, bilgisayarınızdaki görüntüyü ekrana yansıtabiliyor ve direkt bunun üzerinden sunum gerçekleştirebiliyorsunuz. Daha güzel bir başka detay ise akıllı tahta: Bu özellik sayesinde paylaşım yaptığınız dosya üzerinde çeşitli çizimler yapabiliyor, yazılar yazabiliyorsunuz.

Zoom Android uygulaması özellikleri