Zoom, Android işletim sistemi kullanan telefon ve tabletlerde çalışan, öğretmenlere yönelik görüntülü konuşma uygulamasıdır.
Zoom, Android telefon ve tabletlerde kullanılan, öğrenciler ve öğretmenleri bir araya getirme üzerine kurgulanmış bir tür uygulamadır.
Zoom, diğer görüntülü konuşma uygulamarının aksine kendini öğrenim üzerine konumlandırmış durumda. Buna yönelik detaylar sunan uygulama, bu sayede tek bir uygulama üzerinden tüm işlerin halledilebilmesini sunuyor.
Zoom üzerinden direkt olarak görüntülü, sesli ve yazılı görüşmeler yapabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra görüntülü konuşmalarda ekran paylaşımı yaparak, bilgisayarınızdaki görüntüyü ekrana yansıtabiliyor ve direkt bunun üzerinden sunum gerçekleştirebiliyorsunuz. Daha güzel bir başka detay ise akıllı tahta: Bu özellik sayesinde paylaşım yaptığınız dosya üzerinde çeşitli çizimler yapabiliyor, yazılar yazabiliyorsunuz.
Zoom Android uygulaması özellikleri
- En iyi Android video toplantı kalitesi
- En iyi Android ekran paylaşım kalitesi
- Doğrudan Android cihazınızdan ekran paylaşımı
- Ekran paylaşımı fotoğrafları, web ve Google Drive, Dropbox veya Box dosyaları
- Mobil ve masaüstünden grup metni, görüntü ve ses gönderme
- Kişi uygunluk durumu
- Telefon, e-posta veya şirket kişilerini kolayca davet edin
- Etkileşimli katılımcı veya salt görüntüleme web semineri katılımcısı olarak katılın
- WiFi, 4G / LTE ve 3G ağları üzerinden çalışır
- Yoldayken güvenli sürüş modu
- Android, diğer mobil cihazlar, Windows, Mac, iOS, ZoomPresence, H.323 / SIP oda sistemleri ve telefonlardaki herkesle bağlantı kurun
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