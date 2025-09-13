GTA 5 Aşırı Ucuzladı: Açık Dünya Oyunlarında %90'a Varan İndirim

Açık dünya türünü seven oyuncular için kaçırılmaması gereken bir indirim fırsatı sunuldu. Xbox'ta başlayan kampanya kapsamında Grand Theft Auto V (GTA 5), Far Cry 5 ve Cyberpunk 2077: Ultimate Edition da dahil olmak üzere çok sayıda oyunun fiyatı düştü.

Xbox'ta Açık Dünya Oyunları İçin İndirim Başladı

22 Eylül 2025 tarihinde sona erecek kampanya ile Assassin's Creed Origins'ın Deluxe ve Altın sürümleri yüzde 90 oranında indirime girdi. Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen oyunun Deluxe sürümü, 675 TL'den 67,50 TL'ye düştü. Altın sürümü ise 800 TL yerine 80 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

2013 yılında piyasaya sürülen Grand Theft Auto V ve Premium sürümü, Xbox'ta yüzde 50 oranında indirime girdi. En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan oyun, 1.399 TL yerine 699,50 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Premium sürümünün fiyatı ise 1.990 TL'den 599,50 TL'ye geriledi.

2018 yılında piyasaya sürülen Far Cry 5, yüzde 85 oranında indirime girdi. Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen oyun, 600 TL yerine 90 TL'ye satılıyor. Far Cry 6'nın "Yılın Oyunu" sürümü ise yüzde 80 oranında indirime girdi. Bu sürümün fiyatı ise 950 TL'den 190 TL'ye düştü.

Avalanche Software tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy'nin "Dijital Lüks" sürümü, yüzde 80 oranında indirime girdi. 2023 yılının şubat ayında piyasaya sürülen oyunun bu sürümü, 2999 TL yerine 599,80 TL'ye satılmaya başlandı. Bu sürüm, Testral bineği, karanlık sanatlar savaş arenası, kozmetik seti, garnizon şapkası veriyor.

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Starfield'ın Premium sürümü, yüzde 40 oranında indirime girdi. 2022 yılının ekim ayında piyasaya sürülen oyun, 1600 TL'den 960 TL'ye düştü. Bu sürüm, Starfield'ın ana oyununun yanı sıra Shattered Space genişleme paketi dahil olmak üzere birçok avantaj sunuyor.

İndirime Giren Açık Dünya Oyunları

Peki, siz Xbox'ta indirime giren açık dünya oyunları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? %90'a varan indirim sona ermeden önce satın almak istediğiniz bir oyun var mı? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.