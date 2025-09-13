GTA 5 Aşırı Ucuzladı: Açık Dünya Oyunlarında %90'a Varan İndirim
Açık dünya oyunlarında %90'a varan indirimler başladı. Sadece sınırlı bir süreliğine geçerli olan kampanyada çok sayıda oyunun fiyatı ucuzladı.
Açık dünya türünü seven oyuncular için kaçırılmaması gereken bir indirim fırsatı sunuldu. Xbox'ta başlayan kampanya kapsamında Grand Theft Auto V (GTA 5), Far Cry 5 ve Cyberpunk 2077: Ultimate Edition da dahil olmak üzere çok sayıda oyunun fiyatı düştü.
Xbox'ta Açık Dünya Oyunları İçin İndirim Başladı
22 Eylül 2025 tarihinde sona erecek kampanya ile Assassin's Creed Origins'ın Deluxe ve Altın sürümleri yüzde 90 oranında indirime girdi. Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen oyunun Deluxe sürümü, 675 TL'den 67,50 TL'ye düştü. Altın sürümü ise 800 TL yerine 80 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
2013 yılında piyasaya sürülen Grand Theft Auto V ve Premium sürümü, Xbox'ta yüzde 50 oranında indirime girdi. En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan oyun, 1.399 TL yerine 699,50 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Premium sürümünün fiyatı ise 1.990 TL'den 599,50 TL'ye geriledi.
2018 yılında piyasaya sürülen Far Cry 5, yüzde 85 oranında indirime girdi. Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen oyun, 600 TL yerine 90 TL'ye satılıyor. Far Cry 6'nın "Yılın Oyunu" sürümü ise yüzde 80 oranında indirime girdi. Bu sürümün fiyatı ise 950 TL'den 190 TL'ye düştü.
Avalanche Software tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy'nin "Dijital Lüks" sürümü, yüzde 80 oranında indirime girdi. 2023 yılının şubat ayında piyasaya sürülen oyunun bu sürümü, 2999 TL yerine 599,80 TL'ye satılmaya başlandı. Bu sürüm, Testral bineği, karanlık sanatlar savaş arenası, kozmetik seti, garnizon şapkası veriyor.
Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Starfield'ın Premium sürümü, yüzde 40 oranında indirime girdi. 2022 yılının ekim ayında piyasaya sürülen oyun, 1600 TL'den 960 TL'ye düştü. Bu sürüm, Starfield'ın ana oyununun yanı sıra Shattered Space genişleme paketi dahil olmak üzere birçok avantaj sunuyor.
İndirime Giren Açık Dünya Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Assassin's Creed Shadows Digital Deluxe Edition
|3400 TL
|2728 TL
|%33
|Kingdom Come: Deliverance II
|1749 TL
|1224,30 TL
|%30
|Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
|1299 TL
|649,50 TL
|%50
|Batman: Arkham Collection
|307,50 TL
|46,12 TL
|%85
|Black Desert: Standard Edition
|349 TL
|174,50 TL
|%50
|Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm
|2999 TL TL
|599,80 TL
|%50
|ARK: Survival Ascended
|1785,05 TL
|892,52 TL
|%50
|Agents of Mayhem - Total Mayhem Bundle
|76,50 TL
|7,65 TL
|%90
|ARK: Bob's Bundle
|2350 TL
|1175 TL
|%50
|Starfield Premium Edition
|1600 TL
|960 TL
|%40
|Assassin’s Creed Mirage Deluxe Edition
|1000 TL
|300 TL
|%70
|Assassin’s Creed Mirage
|900 TL
|270 TL
|%70
|Assassin's Creed Origins - DELUXE EDITION
|675 TL
|67,50 TL
|%90
|Assassin's Creed Origins - Altın Sürüm
|800 TL
|80 TL
|%90
|Assassin's Creed Valhalla
|600 TL
|120 TL
|%80
|Assassin's Creed Shadows
|2000 TL
|1876 TL
|%33
|Cyberpunk 2077
|799 TL
|279,65 TL
|%65
|Dead Island Definitive Edition
|57,50 TL
|8,62 TL
|%85
|Dead Island 2
|1749 TL
|524,70 TL
|%70
|Fallout 4
|143,75 TL
|57,50 TL
|%60
|Fallout 3
|349 TL
|87,25 TL
|%75
|Far Cry 6 Yılın Oyunu Sürümü
|950 TL
|190 TL
|%80
|Far Cry 5
|600 TL
|90 TL
|%85
|Fallout: New Vegas
|349 TL
|174,50 TL
|%50
|Grand Theft Auto V
|1399 TL
|699,50 TL
|%50
|Grand Theft Auto V: Premium Edition
|1999 TL
|599,50 TL
|%50
|Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition
|529 TL
|211,60 TL
|%60
|Homefront: The Revolution 'Freedom Fighter' Bundle
|100 TL
|10 TL
|%90
|Avatar: Frontiers of Pandora Lüks Sürüm
|1600 TL
|400 TL
|%75
