Microsoft Word, Apple Pages alternatifi arayanlara tavsiye edeceğim ofis uygulamalarının başında geliyor. Mac’de Microsoft Office programı arayan, sadece Word’e ihtiyaç duyan kullanıcılar için Mac App Store’da ayrı olarak indirilmeye açılan Microsoft Word uygulaması, Office 365 aboneliği gerektiriyor.

Microsoft Office programı içerisinde en çok kullanılan uygulama olan Microsoft Word’ün Mac sürümü ücretsiz olarak indirilmeye açıldı lakin kullanabilmeniz için mevcut Office 365 aboneliğinizle giriş yapmanız gerekiyor. Mac için Word uygulaması, Windows sürümden farksız. Hatta MacBook Pro Touch Bar modeline sahip olan kullanıcılar için ekstra kısayollar sunuyor, macOS Mojave yüklü sistemlerde koyu modda kullanmayı destekliyor. Blog yazarları, gazeteciler, editörler, öğrenciler, belgelerle çalışan proje yöneticileri için en iyi belge oluşturma, düzenleme ve paylaşma uygulaması Microsoft Word, Mac sürümde aşağıdaki özeliklerle birlikte geliyor:

Microsoft Word Mac Özellikleri: