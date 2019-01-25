Mac için Microsoft Word uygulaması
Microsoft Word, Apple Pages alternatifi arayanlara tavsiye edeceğim ofis uygulamalarının başında geliyor. Mac’de Microsoft Office programı arayan, sadece Word’e ihtiyaç duyan kullanıcılar için Mac App Store’da ayrı olarak indirilmeye açılan Microsoft Word uygulaması, Office 365 aboneliği gerektiriyor.
Microsoft Office programı içerisinde en çok kullanılan uygulama olan Microsoft Word’ün Mac sürümü ücretsiz olarak indirilmeye açıldı lakin kullanabilmeniz için mevcut Office 365 aboneliğinizle giriş yapmanız gerekiyor. Mac için Word uygulaması, Windows sürümden farksız. Hatta MacBook Pro Touch Bar modeline sahip olan kullanıcılar için ekstra kısayollar sunuyor, macOS Mojave yüklü sistemlerde koyu modda kullanmayı destekliyor. Blog yazarları, gazeteciler, editörler, öğrenciler, belgelerle çalışan proje yöneticileri için en iyi belge oluşturma, düzenleme ve paylaşma uygulaması Microsoft Word, Mac sürümde aşağıdaki özeliklerle birlikte geliyor:
Microsoft Word Mac Özellikleri:
- Sık kullandığınız Word özellikleri parmaklarınızın ucunda. Koyu modla sadece yazıya odaklanın, dikkat dağınıklığından kurtulun.
- Harika tasarımlı modern şablonlarla projelerinizi, ödevlerinizi, bloglarınızı, notlarınızı, makalelerinizi, özgeçmişinizi kolayca hazırlayın. Zengin biçimlendirme ve düzenleme seçeneklerini kullanarak önemli notlar alın. Belge biçimi ve düzeni tüm cihazlarda aynı görünür.
- Yazım, dil bilgisi ve yazım stili önerileriyle hatasız yazın. Araçlar parmaklarınızın ucunda. Kalem ve kağıttan dijital mürekkebe kolayca geçiş yaparak sezgisel olarak düzenleyin.
- Yazarken Word’den çıkmadan ihtiyacınız olan tüm bilgileri alabilirsiniz. Alıntı yapılan çalışmayı bulabilir, özgeçmiş hazırlarken LinkedIn’den bilgileri kolayca aktarabilirsiniz.
- Tek bir tuşla belgenizi paylaşıma açın ve birlikte çalışmaya başlayın. Belgede yapılan değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görürsünüz.
- Birkaç dokunuşla belgenizi paylaşın ve iş arkadaşlarınızı metinlerinizi düzenlemeye veya görüntülemeye davet edin. İzinleri kolayca yönetin, belgede çalışan kişileri görün.
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