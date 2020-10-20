Microsoft Word, Office uygulamaları arasında en çok kullanılanı ve Windows 10 üzerinde çalışan telefonlar ve tabletler için özel olarak hazırlanmış arayüz ile geliyor. Word Mobile, dokunmatik ekranlı cihazlarda daha rahat bir kullanım sunuyor diyebilirim.

Microsoft Word Mobile, 10.1 inç veya daha ufak ekranlı Windows telefonlar ve tabletlerde belgeleri incelemek, belge oluşturmak ve düzenlemek için en iyi uygulamadır. Masaüstünde kullandığımız Microsoft Word uygulaması ile karşılaştırıldığında Windows 10 için Word’ün temel özellikleri barındırdığını ve menülerinin çok daha sade olduğunu söyleyebilirim. Klavye ve fare kullanımına da destekleyen ancak tablette çok daha rahat kullanılabilen Word’ün başlıca özelliklerine baktığımızda;

Rahat bir şekilde okuyun: Yeni okuma görünümü uzun belgeleri telefonda ve tablette okumayı kolaylaştırır. Tam ekran görünümde her detayı görmek için ufak resimlere veya tablolara dokunun.

Hareket halindeyken belgelere göz atın ve düzenleyin: OneDrive, SharePoint ve Dropbox ile entegrasyon sayesinde dosyalarınıza her yerden erişin. Yorumlara yanıt verin ve parmak dokunuşuyla hızlı değişiklikler yapın. Kaydetme konusunda endişelenmeyin; Tabletinizde veya telefonunuzda düzenleme yaptığınızda Word çalışmanızı kaydeder, sizin kaydetmenize gerek kalmaz. Belgelerinizi birkaç dokunuşla paylaşın ve kişilerinize bakmaları için davet gönderin. Ekip olarak çalışın ve aynı anda başkalarıyla birlikte belgeleri düzenleyin. Doğru komutu hızla bulun.

Belgeleri güvenle oluşturun: Belgeleri büyük bir ekranda yazmak ve incelemek için telefonunuzu bir bilgisayar olarak kullanın. Güzel tasarlanmış modern şablonlarla projelerinize hızlı bir başlangıç yapın. Fikirlerinizi ifade etmek için tanıdık, zengin biçimlendirme ve düzen seçeneklerini kullanın. Belge formatı ve düzeni hangi cihazı kullanırsanız kullanın bozulmadan kalır ve harika görünür.

Word'ün bu sürümü telefonlar ve tabletler için geliştirilmiştir. 10.1 inç veya daha küçük ekranlı Windows cihazlarda Word belgelerini ücretsiz olarak görüntüleyebilir, oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz. Gelişmiş özellikleri kullanmak için uygun bir Office 365 aboneliğine ihtiyaç vardır. Daha büyük tabletlerde, dizüstü bilgisayarlarda ve masaüstü bilgisayarlarda belgeleri ücretsiz olarak görüntüleyebilirsiniz. Belgeleri oluşturak ve düzenlemek için Office 365 aboneliği gerekir. Office 365 ayrıca Word, Excel, PowerPoint, OneNote ve Outlook'un en son masaüstü sürümlerini de içerir. Uygulama içinden Office 365'e kaydolabilir ve ilk kez kaydolursanız bir ay ücretsiz deneme süresi verilir.