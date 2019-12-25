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2019 En İyi Mobil Oyunlar - iOS

2019 En İyi Mobil Oyunlar - iOS
Erkan Calp
Erkan Calp -

2019 en iyi mobil oyunlar iOS listesi ile karşınızdayız. 2019’un en iyi mobil oyunları iOS özel listesi, App Store editörlerinin seçtiği aynı zamanda dünya genelinde en çok indirilen, en sevilen oyunlardan oluşuyor.

App Store Story sayfasında paylaşıllan 2019 yılının en iyi iOS oyunları ücretli ve ücretsiz olarak kategorize edilmiş. En popüler ücretsiz iOS oyunları listesinde birinci sırada Mario Kart Tour yer alırken, Mart Kart Tour’u Color Bump 3D ve aquapark.io takip ediyor. 2019’un en iyi çıkış yapan, ilk haftasında 100 indirilmeyi geçen Call of Duty: Mobile’ın dördüncü sırada olması dikkat çekiyor. En popüler ücretli iOS oyunları listesinde ise zirvede Minecraft’ı görüyoruz. Minecraft’ı Heads Up! ve Plague Inc. izliyor. 6 senelik bir oyun olan Grand Theft Auto: San Andreas iOS platformunda ücretli olmasına karşın hala en çok oynanan 10 mobil oyun arasında olması dikkat çekiyor.

2019’un en iyi iPhone oyunu ise bir bağımsız yapım: Sky Children of the Light. 2013’te yılın oyunu ödülünü alan Journey’in geliştiricilerine ait olan yapım, animasyonlarıyla kendisine çekiyor. 2019’un en iyi iPad oyunu ise Hyper Light Drifter. Heart Machine’in ödülleri toplayan slash-‘em-up oyunu 16-bit grafikleri sevenleri ekranlara bağlıyor.

Minecraft Minecraft
Minecraft Minecraft indir diyerek Minecraft iOS sürümüne ulaşabilir ve hayatta kalma strateji türündeki Minecraft oyununa hemen ulaşarak, kendi evreninizde maceraya atılabilirsiniz.
Fortnite Battle Royale - Mobile Fortnite Battle Royale - Mobile
Fortnite Battle Royale - Mobile Fortnite: Mobildeki en iddialı battle royale oyunu ÜCRETSİZ
ROBLOX ROBLOX
ROBLOX ROBLOX, dünyanın her yerinden oyuncularla online olarak yarışabilme imkanı sunan bir oyundur. ÜCRETSİZ
Call of Duty: Mobile Call of Duty: Mobile
Call of Duty: Mobile Call of Duty: Mobile iOS indir, iPhone/iPad'de en iyi FPS oyununu oynamanın keyfini sür! ÜCRETSİZ
Crowd City Crowd City
Crowd City Şehirdeki insanları toplayın, topluluğunuzu genişletin. ÜCRETSİZ
Helix Jump Helix Jump
Helix Jump Zıplayarak helezon kulede aşağı inmeye çalışıyoruz. ÜCRETSİZ
Plague Inc. Plague Inc.
Plague Inc. iPhone ve iPad mobil cihazlarınızda strateji oyunları oynamayı seviyorsanız bu hastalık bulaştırarak dünyayı ele geçirme oyunu seveceksiniz. ÜCRETSİZ
Paper.io 2 Paper.io 2
Paper.io 2 Haritanın her yerini kendi renginize boyayabilir misiniz? ÜCRETSİZ
Fun Race 3D Fun Race 3D
Fun Race 3D Basit parkurlarda birinci gelmeyi başarabilir misin? ÜCRETSİZ
Draw it Draw it
Draw it Çöpten adam çizenleri bile kendisine bağlayan online çizim oyunu ÜCRETSİZ
Mario Kart Tour Mario Kart Tour
Mario Kart Tour Aksiyon ve macera kaldığı yerden devam ediyor ÜCRETSİZ
aquapark.io aquapark.io
aquapark.io Su kaydırağının sonuna gelen kadar birinci olun. ÜCRETSİZ
Color Bump 3D Color Bump 3D
Color Bump 3D Harika deneyim sunan bir beceri oyunu ÜCRETSİZ
Roller Splat! Roller Splat!
Roller Splat! Yuvarlanarak labirenti renginize boyayın. ÜCRETSİZ
AMAZE! AMAZE!
AMAZE! Zaman geçirmelik basit mobil oyun arayanlara tavsiye ederiz. ÜCRETSİZ
Polysphere Polysphere
Polysphere Harika deneyim sunan bir beceri oyunu ÜCRETSİZ
BitLife BitLife
BitLife Hayatın tüm aşamalarını ayrıntılı bir şekilde ele alabileceğiniz ilginç bir oyun olarak öne çıkıyor. ÜCRETSİZ
Rebel Inc. Rebel Inc.
Rebel Inc. Rebel Inc.: Gerçek dünya sorunlarına odaklanan askeri siyasi strateji simülasyon oyunu
Geometry Dash Geometry Dash
Geometry Dash Geometry Dash, iOS cihazlarınız üzerinde oynayabileceği aksiyon dolu bir beceri oyunudur.
Heads Up! Heads Up!
Heads Up! Heads Up!, arkadaşlarınızla birlikte bolca eğlenmenize yardımcı olan bir kelime tahmin etme oyunudur ÜCRETSİZ