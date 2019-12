2019 En İyi Mobil Oyunlar - iOS

2019 en iyi mobil oyunlar iOS listesi ile karşınızdayız. 2019’un en iyi mobil oyunları iOS özel listesi, App Store editörlerinin seçtiği aynı zamanda dünya genelinde en çok indirilen, en sevilen oyunlardan oluşuyor.

App Store Story sayfasında paylaşıllan 2019 yılının en iyi iOS oyunları ücretli ve ücretsiz olarak kategorize edilmiş. En popüler ücretsiz iOS oyunları listesinde birinci sırada Mario Kart Tour yer alırken, Mart Kart Tour’u Color Bump 3D ve aquapark.io takip ediyor. 2019’un en iyi çıkış yapan, ilk haftasında 100 indirilmeyi geçen Call of Duty: Mobile’ın dördüncü sırada olması dikkat çekiyor. En popüler ücretli iOS oyunları listesinde ise zirvede Minecraft’ı görüyoruz. Minecraft’ı Heads Up! ve Plague Inc. izliyor. 6 senelik bir oyun olan Grand Theft Auto: San Andreas iOS platformunda ücretli olmasına karşın hala en çok oynanan 10 mobil oyun arasında olması dikkat çekiyor.

2019’un en iyi iPhone oyunu ise bir bağımsız yapım: Sky Children of the Light. 2013’te yılın oyunu ödülünü alan Journey’in geliştiricilerine ait olan yapım, animasyonlarıyla kendisine çekiyor. 2019’un en iyi iPad oyunu ise Hyper Light Drifter. Heart Machine’in ödülleri toplayan slash-‘em-up oyunu 16-bit grafikleri sevenleri ekranlara bağlıyor.