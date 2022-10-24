En Yararlı Uygulamalar - 2022
Yararlı uygulamalar neler? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için oldukça başarılı hizmetlerin yer aldığı bir liste hazırladık.
Yararlı uygulamalar neler? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için oldukça başarılı hizmetlerin yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye bakabilir ve beğendiğiniz uygulamaları mobil cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
Android ve iOS platformlarında milyonlarca uygulama bulunuyor. Bunlar arasında çok yararlı hizmetler de bulunuyor. Bu hizmetlerin bazıları kullanıcıların hayatını kolaylaştırırken bazıları ise çeşitli konular hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlıyor.
Yararlı Uygulamalar Listesi
- TED
- Italki
- Calm
- Udemy
- Kunduz
- Spotify
- Todoist
- LastPass
- Evernote
- YouTube
- Duolingo
- Voscreen
- Snapseed
- Sleep Cycle
- Photomath
- CamScanner
- Google Keep
- Google Drive
- AccuWeather
- Khan Academy
- Google Translate
- VLC Media Player
- 7 Minute Workout
- Adobe Premiere Rush
- FatSecret Kalori Sayacı
Yukarıda 25 adet yararlı uygulama bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
TED
Milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen TED uygulaması üzerinden çok sayıda TED konferansına erişebilirsiniz. Dünyanın dört bir noktasından pek çok insanın çeşitli konulardaki konuşmalarını izleyebilir veya dinleyebilirsiniz.
Italki
Italki, Cambly benzeri uygulamalar arasında yer alıyor. Çince, İngilizce, Japonca ve Fransızca dahil 150'yi aşkın dili destekleyen hizmette öğretmenlerden görüntülü olarak bire bir ders alabilme imkânı bulunuyor. Bunun için belirli bir ücret ödenmesi gerekiyor.
Calm
En iyi meditasyon uygulamaları arasında bulunan Calm'da sakinleştirici müzikler ve rahatlatıcı sesler bulunuyor. 10 milyondan fazla indirilen ve başarılı bir arayüze sahip olan hizmet, stres ve kaygı seviyesinin azalmasına olanak tanıyor.
Udemy
Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından tercih edilen Udemy'de yazılım geliştirmeden müziğe fotoğrafçılıktan tasarıma kadar ücretsiz ve ücretli olmak üzere çok fazla sayıda kurs yer alıyor. Yararlı uygulamalar arasında bulunan Udemy'de ayrıca eğitim verme imkânı da bulunuyor.
Kunduz
KPSS, TYT, YKS, ALES, AYT, LGS ve YDS'ye hazırlanan kişiler arasında oldukça popüler bir hizmet olan Kunduz üzerinden sorular paylaşabilmeniz mümkün. Bunun yanı sıra diğer kullanıcılar tarafından paylaşılan soruları da çözebilirsiniz.
Spotify
Dijital müzik hizmeti denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden biri olan Spotify'da müziklerin yanı sıra çok fazla sayıda çeşitli konularda podcast bulunuyor. Bu içeriklerin bir kısmı sayesinde yeni bilgiler öğrenmeniz mümkün. Podcast hakkında bilgi edinmek istiyorsanız Podcast nedir, nasıl dinlenir sorularını yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.
Todoist
Todoist üzerinden gün içerisinde yapmanız gereken işleri kolayca ekleyebilirsiniz. Kullanıcılara çok kolay bir kullanım sunan uygulamada hatırlatıcı ekleme özelliği de bulunuyor. Bu, işlerinizi unutmamanıza yardımcı olabilir.
Yararlı uygulamalar arasında bulunan Todoist bunların yanı sıra çeşitli projeler üzerinde ekip arkadaşlarınız ile iş birliği yapabilmenize de imkân tanıyor.
LastPass
LastPass, en popüler şifre yöneticisi programlarından biridir. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından tercih edilen hizmet, hesaplarınıza ait şifrelerinize tek yerden erişebilmenize olanak tanıyor. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan uygulama ayrıca hesaplarınıza pratik bir şekilde giriş yapabilmenizi de sağlıyor.
Evernote
En iyi not alma uygulamaları arasında yer alan Evernote sayesinde mobil cihazlarınız üzerinden kolayca not alabilirsiniz. Metnin belirli kısımlarını kalınlaştırma, italik hâle getirme ve altını çizme gibi işlevler sunan hizmette resim ekleme imkânı da bulunuyor. Notları hızlıca bulabilmenize olanak tanıyan bir arama butonu da yer alıyor.
YouTube
En popüler video paylaşım hizmetlerinden bir tanesi olan YouTube'da çok fazla sayıda video yer alıyor. Bu videolar arasında teknolojiden yemek tariflerine kadar pek çok konuda yeni bilgiler öğrenebilirsiniz.
Yararlı uygulamalar arasında yer alan YouTube platformunda hangi kanalları takip edeceğiniz konusunda kararsız kaldıysanız takip edilmesi gereken YouTube kanalları yazımıza göz atabilirsiniz.
Duolingo
Eğlenceli zaman geçirirken aynı zamanda yabancı dil becerinizi geliştirmenize yardımcı olan Duolingo'da İngilizce, Rusça ve Almanca dahil olmak üzere pek çok dil mevcut. Çeşitli konularda çok sayıda testin yer aldığı hizmette lig sistemi bulunuyor. Bu sayede diğer kişilere karşı mücadele edebilirsiniz.
Voscreen
Eğlenceli uygulamalar arayan kişiler için de harika bir hizmet olan Voscreen, insanların keyifli zaman geçirirken yabancı dil becerisini geliştirmesine imkân tanıyor. Film, müzik videosu ve çizgi film gibi içeriklerden çeşitli sahnelerin yer aldığı uygulamada kullanılan repliklerin hangi anlama geldiğini bulmaya çalışıyorsunuz.
Snapseed
Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için geliştirilen Snapseed, dünyanın en popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarından biridir. Google tarafından geliştirilen ve sunulan hizmet, bulanık fotoğraf netleştirme uygulamaları arayan kişiler için de harikadır çünkü bulanık görsellerin biraz daha iyi hâle gelmesine yardımcı olur.
Sleep Cycle
Sleep Cycle, tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan bir alarm uygulamasıdır. Popüler hizmet, uykunuzu analiz ediyor. Uygulama bu sayede uykunuzun en hafif olduğu kısımda uyanabilmenize yardımcı oluyor. Sahip olduğu özellikler sayesinde çok kullanışlı bir hizmet olan Sleep Cycle'da başarılı bir arayüz mevcut.
Photomath
Matematik sorularının çözüm aşamalarını gösteren Photomath, en iyi ders çalışma uygulamaları arasında bulunuyor. Uygulama üzerinden kamera aracılığı ile zorluk yaşadığınız matematik sorularını taratabilirsiniz. Böylelikle soruların nasıl çözüldüğü konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.
CamScanner
500 milyonu aşkın indirme sayısıyla dikkat çeken CamScanner üzerinden belgeleri çok pratik bir şekilde tarayabilirsiniz. Uygulamada taranan belgelere uygulayabileceğiniz çeşitli efektler mevcut. Taradığınız belgeleri mobil cihazınıza kaydedebilir veya diğer kişiler ile paylaşabilirsiniz.
Google Keep
Google Keep, bir milyardan fazla indirilen not alma hizmetidir. İster klavyeyle isterseniz sesle not alabilme imkânına sahip olduğunuz uygulamada notlarınızı renklendirebilirsiniz. Etiket sisteminin yer aldığı hizmette alışveriş listesi ve hatırlatıcı da oluşturabilmeniz mümkün.
Google Drive
En iyi bulut depolama servisleri neler sorusu sorulduğunda akla ilk gelen hizmetlerden biri genellikle Google Drive'dır. Yalnızca Google hesabınız ile kullanabileceğiniz platformun ücretsiz sürümünde kullanıcı başına 15 GB depolama alanı sunuluyor. Bu miktar, ücretli versiyon ile oldukça önemli ölçüde artıyor.
AccuWeather
Yararlı uygulamalar arasında bulunan AccuWeather, en iyi hava durumu uygulamaları arasında yer alıyor. Kolayca kullanılabilen uygulamada saat başı, günlük ve aylık hava durumu tahminleri mevcut. Popüler hizmette ayrıca UV düzeyi, yağmur ihtimali ve sıcaklık gibi bilgiler de bulunuyor.
Khan Academy
Dünyanın en popüler çevrim içi eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan Khan Academy'de biyoloji, matematik, kimya, müzik, sanat tarihi, bilgisayar programlama ve fizik dahil çeşitli dersler için çok sayıda konu bulunuyor. Dolayısıyla popüler platform sayesinde yeni bilgiler öğrenebilirsiniz.
Google Translate
Google Translate, çeviri uygulaması denildiğinde genellikle akla ilk gelen hizmettir. Çok basit bir kullanıma sahip olan hizmette 108 dil desteği yer alıyor. Klavyenin yanı sıra kamera aracılığıyla da çeviri yapabilen uygulama üzerinden dilleri belirleyerek kolayca çeviri işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
7 Minute Workout
Yedi dakikalık egzersiz programı içeren 7 Minute Workout, en iyi egzersiz uygulamaları arasında bulunuyor. Egzersiz hareketleri animasyon ile gösteren uygulamada kişiselleştirme seçenekleri de mevcut. Bu sayede mola, geri sayım ve egzersiz sürelerini ayarlayabilirsiniz.
VLC Media Player
Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan VLC Media Player, açık kaynak kodlu medya oynatıcısıdır. Yararlı uygulamalar arasında yer alan başarılı uygulama MKV, MP4, AVI, MOV, AAC ve FLAC dahil olmak üzere çok sayıda formatı destekliyor.
Adobe Premiere Rush
Çok büyük bir popülerliğe sahip olan Adobe Premiere Rush, bir video düzenleme hizmetidir. Gelişmiş düzenleme araçlarını içeren uygulama, cihazınızda yer alan videoları daha etkileyici hâle getirebilmenize yardımcı oluyor. Düzenleme işleminin ardından videoyu kolayca dışa aktarabilirsiniz.
FatSecret Kalori Sayacı
En iyi diyet uygulamaları arasında bulunan FatSecret Kalori Sayacı'nda pek çok diyet ve tarif yer alıyor. Popüler hizmet, gün içerisinde tükettiğiniz besinleri düzenli olarak ekleyebilmenize imkân tanıyor. Bu esnada hangi yiyeceğin kaç kalori olduğunu ve hangi besin değerlerine sahip olduğunu görebilirsiniz.
Akıllı Telefonunuzda Mutlaka Olması Gereken Uygulamalar
App Store ve Play Store kendi bünyelerinde milyonlarca uygulamaya ev sahipliği yapıyor ve bu kadar büyük bir kütüphanenin içerisinde kullanışlı uygulamaları keşfetmek, düşündüğümüzden daha zor bir hale gelebiliyor.
Bu yazıda en yararlı uygulamalar listesi hazıraldık. Listede bulunan hizmetlerin indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz.
Adobe Premiere Rush
Adobe Premiere Rush iOS (iPhone/iPad): Mobil ve masaüstü için hepsi bir arada video düzenleme uygulaması
Duolingo
iPhone ve iPad'inizi kullanarak yabancı dil öğrenmek istiyorsanız en kolay uygulamalardan bir tanesi Duolingo ve tamamen ücretsiz.
FatSecret Kalori Sayacı
FatSecret Kalori Sayacı ile satın aldığınız ürünlerin, tercih ettiğiniz menülerin besin değerlerini öğrenebilirsiniz.
LastPass
Tüm hesaplar için oluşturduğunuz şifreleri güvenli bir şekilde saklayıp sitelere kolay giriş yapmanızı sağlayan LastPass'ın iPhone, iPad ve iPod Touch uygulaması.
TED
iPhone ve iPad cihazlar üzerinden TED Konferanslarını izlemek ve takip etmek için sunulan mobil uygulamadır.
PhotoMath
PhotoMath uygulaması ile matematik denklem sorularının sonuçlarını hemen iOS cihazınızdan alabilirsiniz.
Google Drive
Google Drive için hazırlanan iOS uygulaması sayesinde tüm verilerinizi yedekleyerek, istediğiniz zaman verilerinize ulaşabilirsiniz.
Kunduz
Kunduz uygulaması, öğrencilerin soru sorabileceği ve öğretmenlerin de gelir elde edebileceği bir platform.
Evernote Mobil
Evernote, her an her yerde ihtiyaç olabilecek not tutmayı profesyonel özelliklerle sunan bir mobil uygulamadır.
Sleep Cycle
Sleep Cycle alarm clock, uykunuzu izleyerek hem uyku analizi yapabilen hem de en uygun zamanda uyandırabilen mobil uygulamadır.
Snapseed
Snapseed, Google'ın iOS platformuna ücretsiz sunduğu profesyonel fotoğraf düzenleme uygulaması.
Google Keep
Google Keep, iPhone ve iPad'inizde not almak, yapılacaklar listesi hazırlamanız için kullanabileceğiniz bir uygulama.
Khan Academy
Khan Academy, neredeyse öğrenmek istediğiniz herşeyi bulabildiğiniz mükemmel bir iOS uygulamasıdır.
Voscreen
Voscreen uygulamasını kullanarak iPhone ve iPad cihazlarınızda videolar izleyerek İngilizce öğrenebilirsiniz.
7 Minute Workout
7 Minute Workout, spor yaparken size yardım ederek daha sağlıklı bir vücuda kavuşmanızı sağlayan spor ve sağlık uygulamasıdır.
Udemy
Udemy, online olarak iPhone ve iPad'leriniz üzerinden farklı konu ve kategorilerde eğitim almanızı sağlayan yararlı ve başarılı bir uygulama.
Spotify
iPhone ve iPad'iniz üzerinden online müzik dinlemek için Spotify uygulaması en iyi alternatiflerden birisi.
VLC Media Player
VLC for iOS, popüler medya oynatıcısı VLC Media Player'ın iOS işletim sistemi için geliştirilen mobil uygulamasıdır.
Google Translate
Google Translate, Google tarafından hazırlanan popüler bir çevrimiçi çeviri uygulamasıdır.
Todoist
Todoist, iOS işletim sistemine sahip cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz kişisel görev yönetimi uygulamasıdır.
Calm
iPhone ve iPad kullanıcıları için hazırlanmış Calm uygulaması ile meditasyon yapmak çok kolay bir hale geliyor.
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