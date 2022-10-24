En Yararlı Uygulamalar - 2022

Yararlı uygulamalar neler? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için oldukça başarılı hizmetlerin yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye bakabilir ve beğendiğiniz uygulamaları mobil cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Android ve iOS platformlarında milyonlarca uygulama bulunuyor. Bunlar arasında çok yararlı hizmetler de bulunuyor. Bu hizmetlerin bazıları kullanıcıların hayatını kolaylaştırırken bazıları ise çeşitli konular hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlıyor.

Yararlı Uygulamalar Listesi

TED

Italki

Calm

Udemy

Kunduz

Spotify

Todoist

LastPass

Evernote

YouTube

Duolingo

Voscreen

Snapseed

Sleep Cycle

Photomath

CamScanner

Google Keep

Google Drive

AccuWeather

Khan Academy

Google Translate

VLC Media Player

7 Minute Workout

Adobe Premiere Rush

FatSecret Kalori Sayacı

Yukarıda 25 adet yararlı uygulama bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

TED

Milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen TED uygulaması üzerinden çok sayıda TED konferansına erişebilirsiniz. Dünyanın dört bir noktasından pek çok insanın çeşitli konulardaki konuşmalarını izleyebilir veya dinleyebilirsiniz.

Italki

Italki, Cambly benzeri uygulamalar arasında yer alıyor. Çince, İngilizce, Japonca ve Fransızca dahil 150'yi aşkın dili destekleyen hizmette öğretmenlerden görüntülü olarak bire bir ders alabilme imkânı bulunuyor. Bunun için belirli bir ücret ödenmesi gerekiyor.

Calm

En iyi meditasyon uygulamaları arasında bulunan Calm'da sakinleştirici müzikler ve rahatlatıcı sesler bulunuyor. 10 milyondan fazla indirilen ve başarılı bir arayüze sahip olan hizmet, stres ve kaygı seviyesinin azalmasına olanak tanıyor.

Udemy

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından tercih edilen Udemy'de yazılım geliştirmeden müziğe fotoğrafçılıktan tasarıma kadar ücretsiz ve ücretli olmak üzere çok fazla sayıda kurs yer alıyor. Yararlı uygulamalar arasında bulunan Udemy'de ayrıca eğitim verme imkânı da bulunuyor.

Kunduz

KPSS, TYT, YKS, ALES, AYT, LGS ve YDS'ye hazırlanan kişiler arasında oldukça popüler bir hizmet olan Kunduz üzerinden sorular paylaşabilmeniz mümkün. Bunun yanı sıra diğer kullanıcılar tarafından paylaşılan soruları da çözebilirsiniz.

Spotify

Dijital müzik hizmeti denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden biri olan Spotify'da müziklerin yanı sıra çok fazla sayıda çeşitli konularda podcast bulunuyor. Bu içeriklerin bir kısmı sayesinde yeni bilgiler öğrenmeniz mümkün. Podcast hakkında bilgi edinmek istiyorsanız Podcast nedir, nasıl dinlenir sorularını yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Todoist

Todoist üzerinden gün içerisinde yapmanız gereken işleri kolayca ekleyebilirsiniz. Kullanıcılara çok kolay bir kullanım sunan uygulamada hatırlatıcı ekleme özelliği de bulunuyor. Bu, işlerinizi unutmamanıza yardımcı olabilir.

Yararlı uygulamalar arasında bulunan Todoist bunların yanı sıra çeşitli projeler üzerinde ekip arkadaşlarınız ile iş birliği yapabilmenize de imkân tanıyor.

LastPass

LastPass, en popüler şifre yöneticisi programlarından biridir. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından tercih edilen hizmet, hesaplarınıza ait şifrelerinize tek yerden erişebilmenize olanak tanıyor. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan uygulama ayrıca hesaplarınıza pratik bir şekilde giriş yapabilmenizi de sağlıyor.

Evernote

En iyi not alma uygulamaları arasında yer alan Evernote sayesinde mobil cihazlarınız üzerinden kolayca not alabilirsiniz. Metnin belirli kısımlarını kalınlaştırma, italik hâle getirme ve altını çizme gibi işlevler sunan hizmette resim ekleme imkânı da bulunuyor. Notları hızlıca bulabilmenize olanak tanıyan bir arama butonu da yer alıyor.

YouTube

En popüler video paylaşım hizmetlerinden bir tanesi olan YouTube'da çok fazla sayıda video yer alıyor. Bu videolar arasında teknolojiden yemek tariflerine kadar pek çok konuda yeni bilgiler öğrenebilirsiniz.

Yararlı uygulamalar arasında yer alan YouTube platformunda hangi kanalları takip edeceğiniz konusunda kararsız kaldıysanız takip edilmesi gereken YouTube kanalları yazımıza göz atabilirsiniz.

Duolingo

Eğlenceli zaman geçirirken aynı zamanda yabancı dil becerinizi geliştirmenize yardımcı olan Duolingo'da İngilizce, Rusça ve Almanca dahil olmak üzere pek çok dil mevcut. Çeşitli konularda çok sayıda testin yer aldığı hizmette lig sistemi bulunuyor. Bu sayede diğer kişilere karşı mücadele edebilirsiniz.

Voscreen

Eğlenceli uygulamalar arayan kişiler için de harika bir hizmet olan Voscreen, insanların keyifli zaman geçirirken yabancı dil becerisini geliştirmesine imkân tanıyor. Film, müzik videosu ve çizgi film gibi içeriklerden çeşitli sahnelerin yer aldığı uygulamada kullanılan repliklerin hangi anlama geldiğini bulmaya çalışıyorsunuz.

Snapseed

Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için geliştirilen Snapseed, dünyanın en popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarından biridir. Google tarafından geliştirilen ve sunulan hizmet, bulanık fotoğraf netleştirme uygulamaları arayan kişiler için de harikadır çünkü bulanık görsellerin biraz daha iyi hâle gelmesine yardımcı olur.

Sleep Cycle

Sleep Cycle, tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan bir alarm uygulamasıdır. Popüler hizmet, uykunuzu analiz ediyor. Uygulama bu sayede uykunuzun en hafif olduğu kısımda uyanabilmenize yardımcı oluyor. Sahip olduğu özellikler sayesinde çok kullanışlı bir hizmet olan Sleep Cycle'da başarılı bir arayüz mevcut.

Photomath

Matematik sorularının çözüm aşamalarını gösteren Photomath, en iyi ders çalışma uygulamaları arasında bulunuyor. Uygulama üzerinden kamera aracılığı ile zorluk yaşadığınız matematik sorularını taratabilirsiniz. Böylelikle soruların nasıl çözüldüğü konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

CamScanner

500 milyonu aşkın indirme sayısıyla dikkat çeken CamScanner üzerinden belgeleri çok pratik bir şekilde tarayabilirsiniz. Uygulamada taranan belgelere uygulayabileceğiniz çeşitli efektler mevcut. Taradığınız belgeleri mobil cihazınıza kaydedebilir veya diğer kişiler ile paylaşabilirsiniz.

Google Keep

Google Keep, bir milyardan fazla indirilen not alma hizmetidir. İster klavyeyle isterseniz sesle not alabilme imkânına sahip olduğunuz uygulamada notlarınızı renklendirebilirsiniz. Etiket sisteminin yer aldığı hizmette alışveriş listesi ve hatırlatıcı da oluşturabilmeniz mümkün.

Google Drive

En iyi bulut depolama servisleri neler sorusu sorulduğunda akla ilk gelen hizmetlerden biri genellikle Google Drive'dır. Yalnızca Google hesabınız ile kullanabileceğiniz platformun ücretsiz sürümünde kullanıcı başına 15 GB depolama alanı sunuluyor. Bu miktar, ücretli versiyon ile oldukça önemli ölçüde artıyor.

AccuWeather

Yararlı uygulamalar arasında bulunan AccuWeather, en iyi hava durumu uygulamaları arasında yer alıyor. Kolayca kullanılabilen uygulamada saat başı, günlük ve aylık hava durumu tahminleri mevcut. Popüler hizmette ayrıca UV düzeyi, yağmur ihtimali ve sıcaklık gibi bilgiler de bulunuyor.

Khan Academy

Dünyanın en popüler çevrim içi eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan Khan Academy'de biyoloji, matematik, kimya, müzik, sanat tarihi, bilgisayar programlama ve fizik dahil çeşitli dersler için çok sayıda konu bulunuyor. Dolayısıyla popüler platform sayesinde yeni bilgiler öğrenebilirsiniz.

Google Translate

Google Translate, çeviri uygulaması denildiğinde genellikle akla ilk gelen hizmettir. Çok basit bir kullanıma sahip olan hizmette 108 dil desteği yer alıyor. Klavyenin yanı sıra kamera aracılığıyla da çeviri yapabilen uygulama üzerinden dilleri belirleyerek kolayca çeviri işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

7 Minute Workout

Yedi dakikalık egzersiz programı içeren 7 Minute Workout, en iyi egzersiz uygulamaları arasında bulunuyor. Egzersiz hareketleri animasyon ile gösteren uygulamada kişiselleştirme seçenekleri de mevcut. Bu sayede mola, geri sayım ve egzersiz sürelerini ayarlayabilirsiniz.

VLC Media Player

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan VLC Media Player, açık kaynak kodlu medya oynatıcısıdır. Yararlı uygulamalar arasında yer alan başarılı uygulama MKV, MP4, AVI, MOV, AAC ve FLAC dahil olmak üzere çok sayıda formatı destekliyor.

Adobe Premiere Rush

Çok büyük bir popülerliğe sahip olan Adobe Premiere Rush, bir video düzenleme hizmetidir. Gelişmiş düzenleme araçlarını içeren uygulama, cihazınızda yer alan videoları daha etkileyici hâle getirebilmenize yardımcı oluyor. Düzenleme işleminin ardından videoyu kolayca dışa aktarabilirsiniz.

FatSecret Kalori Sayacı

En iyi diyet uygulamaları arasında bulunan FatSecret Kalori Sayacı'nda pek çok diyet ve tarif yer alıyor. Popüler hizmet, gün içerisinde tükettiğiniz besinleri düzenli olarak ekleyebilmenize imkân tanıyor. Bu esnada hangi yiyeceğin kaç kalori olduğunu ve hangi besin değerlerine sahip olduğunu görebilirsiniz.

Bu yazıda en yararlı uygulamalar listesi hazıraldık. Listede bulunan hizmetlerin indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz.