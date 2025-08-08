One UI 8 Eski Samsung Telefonlara da Gelecek! Tarih Ortaya Çıktı
Android 16 tabanlı One UI 8'in beta sürümünün Galaxy S24 ve Galaxy S23 serilerine ne zaman geleceği ortaya çıktı. İşte güncellemeye dair detaylar!
Merakla beklenen One UI 8 güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda One UI 8 beta sürümünün Samsung Galaxy S24 ve Galaxy S23 serilerinde yer alan modellere ne zaman geleceği ortaya çıktı.
Galaxy S24 Serisi ve Galaxy S23 Serisi One UI 8 Alacak
Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesinin beta sürümünü Samsung Galaxy S24 serisi için 13 Ağustos'ta, Galaxy S23 serisi için 8 Eylül tarihinde sunacak. Tarihlere dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.
Galaxy S24 serisi 2024 yılının ocak ayında, Galaxy S23 serisi ise 2023 yılının şubat ayında tanıtılmıştı. Bu seride yer alan telefonlar, One UI 8'in sunulmasıyla birlikte yeni özelliklere ve iyileştirmelere kavuşacak. Bu da deneyimi üst seviyeye taşıyacak.
Geçtiğimiz günlerde Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi alacak cihazlar ortaya çıkmıştı. Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesinin çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak 2026 yılının ocak veya şubat ayında sunulması bekleniyor.
Android 16 Tabanlı One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Telefonlar
Galaxy S Serisi
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, Galaxy S24 FE
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, Galaxy S23 FE
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
- Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, Galaxy S21 FE
Galaxy Z Serisi
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4
- Galaxy Z Fold Special Edition
Galaxy A Serisi
- Galaxy A16, Galaxy A15, Galaxy A14
- Galaxy A06
- Galaxy A73
- Galaxy A56, Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A53
- Galaxy A36, Galaxy A35, Galaxy A34, Galaxy A33
- Galaxy A26, Galaxy A25, Galaxy A24
Galaxy M Serisi
- Galaxy M35, Galaxy M34, Galaxy M33
- Galaxy Galaxy M56, Galaxy M55, Galaxy M55s, Galaxy M54, Galaxy M53
- Galaxy Galaxy M06, Galaxy M05
- Galaxy Galaxy M16, Galaxy M15
Galaxy F Serisi
- Galaxy F06, Galaxy F05
- Galaxy F56, Galaxy F55, Galaxy F54
- Galaxy F16, Galaxy F15, Galaxy F14
- Galaxy F34
Galaxy XCover Serisi
- Galaxy XCover 7, Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy XCover 6 Pro