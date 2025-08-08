One UI 8 Eski Samsung Telefonlara da Gelecek! Tarih Ortaya Çıktı

Merakla beklenen One UI 8 güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda One UI 8 beta sürümünün Samsung Galaxy S24 ve Galaxy S23 serilerinde yer alan modellere ne zaman geleceği ortaya çıktı.

Galaxy S24 Serisi ve Galaxy S23 Serisi One UI 8 Alacak

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesinin beta sürümünü Samsung Galaxy S24 serisi için 13 Ağustos'ta, Galaxy S23 serisi için 8 Eylül tarihinde sunacak. Tarihlere dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Galaxy S24 serisi 2024 yılının ocak ayında, Galaxy S23 serisi ise 2023 yılının şubat ayında tanıtılmıştı. Bu seride yer alan telefonlar, One UI 8'in sunulmasıyla birlikte yeni özelliklere ve iyileştirmelere kavuşacak. Bu da deneyimi üst seviyeye taşıyacak.

Geçtiğimiz günlerde Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi alacak cihazlar ortaya çıkmıştı. Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesinin çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak 2026 yılının ocak veya şubat ayında sunulması bekleniyor.

Android 16 Tabanlı One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Telefonlar

Galaxy S Serisi

Galaxy Z Serisi

Galaxy A Serisi

Galaxy M Serisi

Galaxy F Serisi

Galaxy XCover Serisi