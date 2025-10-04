Yılın En İyi Oyunlarını Seçme Zamanı! Adaylar Belli Oldu

Altın Joystick Ödülleri 2025 için adaylar açıklığa kavuştu. Peki, bu yıl düzenlenen oylamada hangi oyunlar yer alıyor? İşte merak edilen detaylar!

Arda Özünaldım
Altın Joystick Ödülleri 2025 için tüm adaylar belli oldu. 1983'ten bu yana her yıl düzenlenen ödül töreninde bu yıl birbirinden etkileyici oyunlar bulunuyor. Çeşitli kategorilerde birbirleriyle yarışan oyunların her biri oldukça iddialı görünüyor. Dolayısıyla aralarından birini seçmek bir hayli zor olacak.

Altın Joystick Ödülleri 2025 Adayları

Bu yıl Altın Joystick Ödülleri'nin 21 kategoride öne çıkan birçok aday mevcut. Oyuncular, 31 Ekim'e kadar en çok sevdiği oyuna oy verebilecek. Kasım aylarının başlarında ise yılın en iyi oyununu belirleyecek oylama başlayacak. O zamana kadar oy verilebilecek kategorilere ve adaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

En İyi Hikaye Anlatıcılığı

En İyi Çok Oyunculu Oyun

En İyi Görsel Tasarım

  • Assassin's Creed Shadows
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yotei
  • Sword of the Sea
  • The Midnight Walk

En İyi Bağımsız Oyun

En İyi Bağımsız Oyun (Kendi Yayını)

Hâlâ Oynanıyor Ödülü (PC ve Konsol)

Hâlâ Oynanıyor Ödülü (Mobil)

En İyi Remake / Remaster

Yılın Oyun Stüdyosu

  • Aggro Crab and Landfall
  • Bloober Team
  • Rebellion
  • Sandfall Interactive
  • Sloclap
  • Team Cherry

En İyi Oyun Genişlemesi

  • Assassin's Creed Shadows - Claws of Awaji
  • Atomfall Story Expansion Pack: The Red Strain
  • Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants
  • Lies of P: Overture
  • No Man's Sky: Voyagers
  • Still Wakes the Deep: Siren's Rest

En İyi Ses Tasarımı

  • Battlefield 6
  • Cronos: The New Dawn
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Donkey Kong Bananza
  • Ghost of Yotei
  • Two Point Museum

En İyi Müzik

En İyi Başrol Oyuncusu

  • Adriyan Rae: South of Midnight'ta Hazel
  • Alex Jordan: The Alters'ta Jan Dolski
  • Erika Ishii: Ghost of Yotei'de Atsu
  • Jennifer English: Clair Obscur: Expedition 33'te Maelle
  • Tom McKay: Kingdom Come: Deliverance II'de Henry
  • Troy Baker: Indiana Jones and the Great Circle'da Indiana Jones

En İyi Yardımcı Oyuncu

  • Troy Baker: Death Stranding 2: On the Beach'te Higgs Monaghan
  • Jim High: Kingdom Come: Deliverance II'de Erik
  • Ben Starr: Clair Obscur: Expedition 33'te Verso
  • Lucy Griffiths: Eriksholm: The Stolen Dream'de Alva
  • Logan Cunningham: Hades II
  • Marios Gavrilis: Emmerich Indiana Jones and the Great Circle'da Voss

Yılın PC Oyunu

Yılın Konsol Oyunu

  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Donkey Kong Bananza
  • Ghost of Yotei
  • Mario Kart World
  • Monster Hunter Wilds
  • Sonic Racing: CrossWorlds

En İyi Erken Erişim Oyunu

En İyi Oyun Donanımı

  • AMD Ryzen 9 9950X3D
  • Elgato Facecam 4K
  • Nintendo Switch 2
  • Nintendo Switch 2 Pro Controller
  • Razer Blade 16
  • WD_BLACK SN8100 NVMe SSD

En İyi Oyun Uyarlaması

  • A Minecraft Movie (Warner Bros. Pictures)
  • Arcane Season 2 (Netflix)
  • Devil May Cry (Netflix)
  • Secret Level (Prime Video)
  • Sonic the Hedgehog 3 (Paramount Pictures)
  • The Last of Us Season 2 (HBO)

En İyi Oyun Fragmanı

  • Battlefield 6: Official Launch Live Action Fragmanı
  • Grand Theft Auto VI İkinci Fragman
  • Kingdom Come: Deliverance II Resmî CGI Fragmanı
  • Rhythm Doctor - Resmî Çıkış Tarihi Fragmanı
  • Romeo Is A Dead Man - Duyuru Fragmanı
  • The Expanse: Osiris Reborn - Duyuru Fragmanı

En Çok Aranan Oyun

  • 007 First Light
  • Black Myth: Zhong Kui
  • Crimson Desert
  • Exodus
  • Grand Theft Auto VI
  • Hell Let Loose: Vietnam
  • Intergalactic: The Heretic Prophet
  • KINGDOM HEARTS IV
  • LEGO Batman: Legacy of the Dark Night
  • Light No Fire
  • Marvel's Wolverine
  • OD – KNOCK
  • Onimusha: Way of the Sword
  • Resident Evil Requiem
  • Resonance: A Plague Tale Legacy
  • Saros
  • Subnautica 2
  • The Blood of Dawnwalker
  • The Expanse: Osiris Reborn
  • The Witcher 4

Peki, siz hangi kategoriden hangi adayın kazanmasını istersiniz? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: https://insider-gaming.com/golden-joystick-awards-2025-all-award-nominees/

