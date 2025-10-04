Yılın En İyi Oyunlarını Seçme Zamanı! Adaylar Belli Oldu

Altın Joystick Ödülleri 2025 için tüm adaylar belli oldu. 1983'ten bu yana her yıl düzenlenen ödül töreninde bu yıl birbirinden etkileyici oyunlar bulunuyor. Çeşitli kategorilerde birbirleriyle yarışan oyunların her biri oldukça iddialı görünüyor. Dolayısıyla aralarından birini seçmek bir hayli zor olacak.

Altın Joystick Ödülleri 2025 Adayları

Bu yıl Altın Joystick Ödülleri'nin 21 kategoride öne çıkan birçok aday mevcut. Oyuncular, 31 Ekim'e kadar en çok sevdiği oyuna oy verebilecek. Kasım aylarının başlarında ise yılın en iyi oyununu belirleyecek oylama başlayacak. O zamana kadar oy verilebilecek kategorilere ve adaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

En İyi Hikaye Anlatıcılığı

En İyi Çok Oyunculu Oyun

En İyi Görsel Tasarım

Assassin's Creed Shadows

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

Sword of the Sea

The Midnight Walk

En İyi Bağımsız Oyun

Abiotic Factor

Baby Steps

Blue Prince

Caves of Qud

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Deep Rock Galactic: Survivor

Despelote

Herdling

Skin Deep

Wanderstop

En İyi Bağımsız Oyun (Kendi Yayını)

Hâlâ Oynanıyor Ödülü (PC ve Konsol)

Hâlâ Oynanıyor Ödülü (Mobil)

En İyi Remake / Remaster

Gears of War: Reloaded

Metal Gear Solid: Snake Eater

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

The Talos Principle: Reawakened

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Trails in the Sky 1st Chapter

Yılın Oyun Stüdyosu

Aggro Crab and Landfall

Bloober Team

Rebellion

Sandfall Interactive

Sloclap

Team Cherry

En İyi Oyun Genişlemesi

Assassin's Creed Shadows - Claws of Awaji

Atomfall Story Expansion Pack: The Red Strain

Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants

Lies of P: Overture

No Man's Sky: Voyagers

Still Wakes the Deep: Siren's Rest

En İyi Ses Tasarımı

Battlefield 6

Cronos: The New Dawn

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Ghost of Yotei

Two Point Museum

En İyi Müzik

Clair Obscur: Expedition 33

DELTARUNE

Eriksholm: The Stolen Dream

SILENT HILL f

South of Midnight

Sword of the Sea

En İyi Başrol Oyuncusu

Adriyan Rae: South of Midnight'ta Hazel

Alex Jordan: The Alters'ta Jan Dolski

Erika Ishii: Ghost of Yotei'de Atsu

Jennifer English: Clair Obscur: Expedition 33'te Maelle

Tom McKay: Kingdom Come: Deliverance II'de Henry

Troy Baker: Indiana Jones and the Great Circle'da Indiana Jones

En İyi Yardımcı Oyuncu

Troy Baker: Death Stranding 2: On the Beach'te Higgs Monaghan

Jim High: Kingdom Come: Deliverance II'de Erik

Ben Starr: Clair Obscur: Expedition 33'te Verso

Lucy Griffiths: Eriksholm: The Stolen Dream'de Alva

Logan Cunningham: Hades II

Marios Gavrilis: Emmerich Indiana Jones and the Great Circle'da Voss

Yılın PC Oyunu

Yılın Konsol Oyunu

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Ghost of Yotei

Mario Kart World

Monster Hunter Wilds

Sonic Racing: CrossWorlds

En İyi Erken Erişim Oyunu

En İyi Oyun Donanımı

AMD Ryzen 9 9950X3D

Elgato Facecam 4K

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 Pro Controller

Razer Blade 16

WD_BLACK SN8100 NVMe SSD

En İyi Oyun Uyarlaması

A Minecraft Movie (Warner Bros. Pictures)

Arcane Season 2 (Netflix)

Devil May Cry (Netflix)

Secret Level (Prime Video)

Sonic the Hedgehog 3 (Paramount Pictures)

The Last of Us Season 2 (HBO)

En İyi Oyun Fragmanı

Battlefield 6: Official Launch Live Action Fragmanı

Grand Theft Auto VI İkinci Fragman

Kingdom Come: Deliverance II Resmî CGI Fragmanı

Rhythm Doctor - Resmî Çıkış Tarihi Fragmanı

Romeo Is A Dead Man - Duyuru Fragmanı

The Expanse: Osiris Reborn - Duyuru Fragmanı

En Çok Aranan Oyun

007 First Light

Black Myth: Zhong Kui

Crimson Desert

Exodus

Grand Theft Auto VI

Hell Let Loose: Vietnam

Intergalactic: The Heretic Prophet

KINGDOM HEARTS IV

LEGO Batman: Legacy of the Dark Night

Light No Fire

Marvel's Wolverine

OD – KNOCK

Onimusha: Way of the Sword

Resident Evil Requiem

Resonance: A Plague Tale Legacy

Saros

Subnautica 2

The Blood of Dawnwalker

The Expanse: Osiris Reborn

The Witcher 4

Peki, siz hangi kategoriden hangi adayın kazanmasını istersiniz? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.