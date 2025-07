Samsung'un Uygun Fiyatlı Telefonuna One UI 8 Güncellemesi Geliyor

Merakla beklenen One UI 8 güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Samsung'un uygun fiyatlı telefonu Galaxy S24 FE'ye One UI 8 güncellemesinin sunulacağı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S24 FE Android 16 Tabanlı One UI 8 Güncellemesi Alacak

Samsung Galaxy S24 FE'de One UI 8'in test edilmeye başlandığı ortaya çıktı. Bu, yeni One UI 8 güncellemesinin Galaxy S24 FE için de yayınlanacağını gösteriyor. Nisan ayında One UI 7 güncellemesine kavuşan telefonun One UI 8 güncellemesini 2025 yılının sonuna doğru alması bekleniyor.

Paylaşılan görüntüye göre telefon S721BXXU6CYG1/S721BOXM6CYG1/S721BXXU6CYG1 yazılım sürümüyle test ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy A55 için de One UI 8 güncellemesinin test edildiği ortaya çıkmıştı.

One UI 8 merakla beklenirken kısa süre önce One UI 8.5 güncellemesi alacak telefonlar listesi ortaya çıkmıştı. Bu listede Galaxy S25 serisinden Galaxy S24 serisine, Galaxy A16'dan Galaxy A06'ya, Galaxy M35'ten Galaxy M15'e kadar pek çok model bulunuyor. Listenin tamamı şu şekilde:

Android 16 Tabanlı One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Telefonlar

Galaxy S Serisi

Galaxy Z Serisi

Galaxy A Serisi

Galaxy M Serisi

Galaxy F Serisi

Galaxy XCover Serisi