Samsung'un Uygun Fiyatlı Telefonuna One UI 8 Güncellemesi Geliyor
Samsung'un uygun fiyata güçlü donanım sunan telefonuna One UI 8 güncellemesi gelecek. İşte yeni One UI güncellemesine dair merak edilen detaylar!
Merakla beklenen One UI 8 güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Samsung'un uygun fiyatlı telefonu Galaxy S24 FE'ye One UI 8 güncellemesinin sunulacağı ortaya çıktı.
Samsung Galaxy S24 FE Android 16 Tabanlı One UI 8 Güncellemesi Alacak
Samsung Galaxy S24 FE'de One UI 8'in test edilmeye başlandığı ortaya çıktı. Bu, yeni One UI 8 güncellemesinin Galaxy S24 FE için de yayınlanacağını gösteriyor. Nisan ayında One UI 7 güncellemesine kavuşan telefonun One UI 8 güncellemesini 2025 yılının sonuna doğru alması bekleniyor.
Paylaşılan görüntüye göre telefon S721BXXU6CYG1/S721BOXM6CYG1/S721BXXU6CYG1 yazılım sürümüyle test ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy A55 için de One UI 8 güncellemesinin test edildiği ortaya çıkmıştı.
One UI 8 merakla beklenirken kısa süre önce One UI 8.5 güncellemesi alacak telefonlar listesi ortaya çıkmıştı. Bu listede Galaxy S25 serisinden Galaxy S24 serisine, Galaxy A16'dan Galaxy A06'ya, Galaxy M35'ten Galaxy M15'e kadar pek çok model bulunuyor. Listenin tamamı şu şekilde:
Android 16 Tabanlı One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Telefonlar
Galaxy S Serisi
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, Galaxy S24 FE
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, Galaxy S23 FE
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
- Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, Galaxy S21 FE
Galaxy Z Serisi
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4
- Galaxy Z Fold Special Edition
Galaxy A Serisi
- Galaxy A16, Galaxy A15, Galaxy A14
- Galaxy A06
- Galaxy A73
- Galaxy A56, Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A53
- Galaxy A36, Galaxy A35, Galaxy A34, Galaxy A33
- Galaxy A26, Galaxy A25, Galaxy A24
Galaxy M Serisi
- Galaxy M35, Galaxy M34, Galaxy M33
- Galaxy Galaxy M56, Galaxy M55, Galaxy M55s, Galaxy M54, Galaxy M53
- Galaxy Galaxy M06, Galaxy M05
- Galaxy Galaxy M16, Galaxy M15
Galaxy F Serisi
- Galaxy F06, Galaxy F05
- Galaxy F56, Galaxy F55, Galaxy F54
- Galaxy F16, Galaxy F15, Galaxy F14
- Galaxy F34
Galaxy XCover Serisi
- Galaxy XCover 7, Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy XCover 6 Pro