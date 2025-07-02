Samsung'un Aşırı Ucuz Telefonu One UI 7 Güncellemesi Aldı
Samsung'un uygun fiyatlı akıllı telefonu Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesine kavuştu. İşte güncellemeye dair merak edilen ayrıntılar!
Geçtiğimiz günlerde bazı amiral gemileri için Android 16 tabanlı One UI 8 beta sürümünü sunan Samsung, Galaxy A06 4G modeli için One UI 7 güncellemesi yayınladı. Bununla birlikte uygun fiyatlı akıllı telefon, Samsung'un en güncel yazılımına sahip oldu.
Samsung Galaxy A06 4G Android 15 Tabanlı One UI 7 Güncellemesi Aldı
Samsung, 2024 yılının ağustos ayında tanıtılan Galaxy A06 4G modeli için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini Avrupa'da yayınladı. Çeşitli yenilikler içeren güncelleme yaklaşık 3 GB dosya boyutuna sahip.
A065FXXU4BYF6 numarasına sahip güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Yazılım Güncellemesi" kategorisine girilmesi ve ardından "indir ve yükle" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bu adımın uygulanması hâlinde güncelleme işlemi gerçekleşecektir.
Android 16 Tabanlı One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Telefonlar
Galaxy S Serisi
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, Galaxy S24 FE
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, Galaxy S23 FE
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
- Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, Galaxy S21 FE
Galaxy Z Serisi
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4
- Galaxy Z Fold Special Edition
Galaxy A Serisi
- Galaxy A16, Galaxy A15, Galaxy A14
- Galaxy A06
- Galaxy A73
- Galaxy A56, Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A53
- Galaxy A36, Galaxy A35, Galaxy A34, Galaxy A33
- Galaxy A26, Galaxy A25, Galaxy A24
Galaxy M Serisi
- Galaxy M35, Galaxy M34, Galaxy M33
- Galaxy Galaxy M56, Galaxy M55, Galaxy M55s, Galaxy M54, Galaxy M53
- Galaxy Galaxy M06, Galaxy M05
- Galaxy Galaxy M16, Galaxy M15
Galaxy F Serisi
- Galaxy F06, Galaxy F05
- Galaxy F56, Galaxy F55, Galaxy F54
- Galaxy F16, Galaxy F15, Galaxy F14
- Galaxy F34
Galaxy XCover Serisi
- Galaxy XCover 7, Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy XCover 6 Pro