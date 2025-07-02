Samsung'un Aşırı Ucuz Telefonu One UI 7 Güncellemesi Aldı

Geçtiğimiz günlerde bazı amiral gemileri için Android 16 tabanlı One UI 8 beta sürümünü sunan Samsung, Galaxy A06 4G modeli için One UI 7 güncellemesi yayınladı. Bununla birlikte uygun fiyatlı akıllı telefon, Samsung'un en güncel yazılımına sahip oldu.

Samsung Galaxy A06 4G Android 15 Tabanlı One UI 7 Güncellemesi Aldı

Samsung, 2024 yılının ağustos ayında tanıtılan Galaxy A06 4G modeli için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini Avrupa'da yayınladı. Çeşitli yenilikler içeren güncelleme yaklaşık 3 GB dosya boyutuna sahip.

A065FXXU4BYF6 numarasına sahip güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Yazılım Güncellemesi" kategorisine girilmesi ve ardından "indir ve yükle" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bu adımın uygulanması hâlinde güncelleme işlemi gerçekleşecektir.

Android 16 Tabanlı One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Telefonlar

Galaxy S Serisi

Galaxy Z Serisi

Galaxy A Serisi

Galaxy M Serisi

Galaxy F Serisi

Galaxy XCover Serisi