5G Destekli / Uyumlu Akıllı Telefonlar Hangileri?

5G Destekli / Uyumlu Akıllı Telefonlar - Son birkaç yılda akıllı telefonlar oldukça hızlı bir gelişim ivmesi yakaladı ve söz konusu durum, bağlantı teknolojileri için de geçerli. Nitekim beşinci nesil kablosuz telefon teknolojisi ya da kısa adı ile 5G, hiç olmadığı kadar yakınımızda.

5G'nin ülkemizde kullanıma sunulması için hala birkaç yıla ihtiyacımız var. Ancak yeni nesil teknolojiye şimdiden hazır olmak istiyorsanız ve uyumlu telefonları radarınıza aldıysanız, bu listemizde hangi modelleri tercih etmeniz gerektiğine daha yakından göz atacağız.

5G Destekli / Uyumlu Akıllı Telefonlar Listesi

Ufak bir hatırlatma olarak bazı üreticiler akıllı telefonlarını farklı bölgelerde farklı varyantlarda satışa sunuyor. Bu nedenle bir modelin 5G'e hazır olması, ülkemizde satışa sunulan varyantın da hazır olduğu anlamına gelmez. Yeni bir akıllı telefon almadan önce ülkemizdeki varyantın da 5G'e hazır olup olmadığını araştırmanızda fayda var.

5G Nedir?

5G, 4G teknolojisinin yerini alacak olan yeni nesil kablosuz telefon teknolojisidir.

Bu yeni endüstri standartı, 4G'den çok daha hızlı olacak şekilde tasarlandı. Yine de tüm olay akıllı telefonunuzdaki interneti hızlandırmakla ilgili değil. 5G aynı zamanda IoT olarak da bilinen Nesnelerin İnterneti adına da oldukça önemli bir ayağı oluşturacak.

5G Destekli / Uyumlu Apple iPhone Modelleri

Apple rakiplerine göre bir miktar geç de olsa, yeni nesil modelleri ile 5G'e göz kırptı. iPhone 12 serisinde yer alan tüm modeller yeni nesil standartı destekliyor.

- Apple iPhone 12 Pro Max

- Apple iPhone 12 Pro

- Apple iPhone 12

- Apple iPhone 12 Mini

5G Destekli / Uyumlu Asus Modelleri

Asus bir süredir akıllı telefon üretiyor ancak ROG Phone serisine kadar dikkat çekmekten uzaktı. ROG Phone 3, şu sıralar satın alabileceğiniz en güçlü akıllı telefonlardan birisi ve 5G desteği, pastanın üzerindeki krema gibi. Zenfone serisi ise oyunculardan ziyade gündelik kullanıma uygun ve beklediğinizden daha ekonomik.

- Asus ROG Phone 3

- Asus Zenfone 7 Pro

- Asus Zenfone 7

5G Destekli / Uyumlu Google Modelleri

Google sadece amiral gemisi modeli Pixel 5'e değil, orta segmentte konumlanan Pixel 4a'ya da 5G desteği sundu.

- Google Pixel 5

- Google Pixel 4A

5G Destekli / Uyumlu Nokia Modelleri

Bir süre bekledik ancak HMD Global 5G uyumlu Nokia 8.3 5G ile karşımıza çıktı. Bu model Nokia'nın 5G uyumlu ilk akıllı telefonu olmakla birlikte, 5G'e kavuşmanın en ekonomik araçlarından birisi olarak da öne çıkıyor.

- Nokia 8.3

5G Destekli / Uyumlu Honor Modelleri

Huawei ve Honor'u çevreleyen lisans sorunlarından ötürü Honor'un 5G'e geçişi pek ses getiren bir olay olmadı. Yine de bu, Honor modelleri ile 5G'i kullanamayacağınız anlamına gelmiyor.

- Honor V30

- Honor 30 Pro Plus

- Honor 30 Pro Plus

- Honor X10

- Honor X10 Max

5G Destekli / Uyumlu HTC Modelleri

HTC geçtiğimiz haziran ayında 5G uyumlu iki yeni akıllı telefonu ile karşımıza çıktı.

- HTC U20 5G

- HTC Desire 20 Pro

5G Destekli / Uyumlu Huawei Modelleri

Huawei 2018 yılından bu yana 5G hakkında konuşmaya ve onu önemsemeye devam ediyor. O zamanlar hedefi 2019'du ve Huawei Mate X ile hedefleri gerçeğe dönüştü. O zamandan bu yana bu liste daha geniş bir hale geldi.

- Huawei Enjoy 20 Plus

- Huawei MatePad Pro 5G

- Huawei Mate X

- Huawei Mate 20 X 5G

- Huawei Mate 30 Pro

- Huawei Nova 7 Pro

- Huawei Nova 7

- Huawei Nova 7 SE

- Huawei P40 Pro Plus

- Huawei P40 Pro

- Huawei P40 5G

- Huawei P40 Lite 5G

- Huawei P30 Lite

5G Destekli / Uyumlu LG Modelleri

LG piyasaya çıkan ilk 5G modellerinden birisini yaratmak için Sprint ile iş birliği yaptı. Aslında LG, 5G için o kadar hevesliydi ki, cihazın çıkış tarihini çok daha erkene çekti. Görünüşe göre yeni modellerinde de yeni nesil standartı önemsemeye devam edecekler.

- LG V60 ThinQ 5G

- LG V50 ThingQ

- LG Velvet

- LG Wing

5G Destekli / Uyumlu Motorola Modelleri

Motorola bu listenin benzersiz bir üyesi çünkü Moto Mod'lar ile 5G'e yıllar öncesinden hazırdı.

- Motorola Razr 2020

- Motorola Edge Plus

- Motorole Edge

- Moto Z4 (Moto Mod ile)

- Moto Z3 (Moto Mod ile)

- Moto Z2 (Moto Mod ile)

5G Destekli / Uyumlu OnePlus Modelleri

OnePlus, 5G için o kadar da aceleci değildi. Yine de birkaç modeli yeni nesil teknolojiye şimdiden hazır.

- OnePlus 8 Pro

- OnePlus 8

- OnePlus 8T

- OnePlus 7 Pro 5G

- OnePlus 7T Pro 5G

5G Destekli / Uyumlu Oppo Modelleri

Oppo da bu yarışın gerisinde kalmadı ve şu an için beş modeli ile 5G'i cebinize sığdırdı. Liste gitgide genişlemeye devam ediyor.

- Oppo Reno 4 Pro 5G

- Oppo Find X2 Pro

- Oppo Reno 3 Pro 5G

- Oppo Reno 10x Zoom 5G

- Oppo Ace 2

5G Destekli / Uyumlu Realme Modelleri

Akıllı telefon sektörünün yeni oyuncularından birisi olan Realme, makul fiyatlarla güçlü modeller sağlıyor. Bu felsefe, şimdi 5G için de geçerli.

- Realme X50 Pro 5G

- Realme X50

- Realme X50m

5G Destekli / Uyumlu Samsung Modelleri

Samsung dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden birisi ve arkasına yaslanıp 5G'i es geçmesini beklemek saçma olur. Galaxy S10 Plus 5G şirketin yeni nesil kablosuz telefon teknolojisine yer verdiği ilk model oldu ve o zamandan bu yana liste önemli ölçüde genişledi.

- Samsung Galaxy Note 20 Ultra

- Samsung Galaxy Note 20

- Samsung Galaxy S20 Ultra

- Samsung Galaxy S20 Plus

- Samsung Galaxy S20

- Samsung Galaxy Note 10 5G

- Samsung Galaxy S10 5G

- Samsung Galaxy Z Flip

- Samsung Galaxy Fold

- Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

- Samsung Galaxy A90 5G

- Samsung Galaxy A71 5G

- Samsung Galaxy A51 5G

5G Destekli / Uyumlu Sony Modelleri

Bir süredir iyi zamanlar geçirmeyen Sony, 2019 yılında 5G'i görmezden gelse de 2020 yılında buna yönelik bazı yatırımlar yapmaya başladı.

- Sony Xperia 1 II

5G Destekli / Uyumlu Diğer Akıllı Telefon Modelleri

5G konusunda sıkı bir şekilde çalışan ancak ülkemizde göreceli olarak az tanınan başka markalar da bulunuyor.

- Zte Axon 20

- ZTE Axon 11

- ZTE Axon 10s Pro

- ZTE Axon 10 Pro 5G

- ZTE Nubia Red Magic

- ZTE Nubia X 5G

- Meizu 17 Pro

- TCL 10 5G

- Vivo iQOO 5 Pro

- Vivo iQOO Z1

- Vivo X50 5G Pro Plus

- Vivo X50 5G Pro

- Vivo X50 5G

Peki siz 5G hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 5G ile birlikte hayatımızda ne gibi değişiklikler olacak ve deneyimimiz nasıl değişecek? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.